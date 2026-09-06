Preview: Ich freue mich riesig auf Stuntman: Hollywood – Das sind die Gründe! | gamescom 2026

Wer sich schon einmal am Original Stuntman aus dem Jahr 2002 auf der PlayStation 2 versucht hat, erinnert sich vermutlich gut an die schmerzhafte Mischung aus großartiger Grundidee und Frust. Perfektion war damals fast schon Pflicht, jede kleine Ungenauigkeit bedeutete einen Neustart. Nach über zwanzig Jahren Pause bringt nun Saber Interactive die Reihe mit Stuntman: Hollywood zurück, seit der Ankündigung im Juni bei einem State of Play mit deutlich modernisiertem Look. Auf der Gamescom 2026 durfte ich mich selbst hinters virtuelle Steuer setzen und testen, ob aus der einstigen Nervenprobe inzwischen ein zugänglicheres Vergnügen geworden ist.

Und…Action!

Stuntman: Hollywood versetzt Spieler erneut in die Rolle eines gefragten Filmstuntfahrers, der spektakuläre Actionsequenzen für verschiedenste Hollywoodproduktionen umsetzen muss. Statt wie im Original rein fiktiver Filmwelten setzt der neue Teil diesmal konsequent auf waschechte Kinolizenzen. Bereits bestätigt sind unter anderem Zurück in die Zukunft, Mad Max, Knight Rider, Fast and Furious sowie Miami Vice, dazu gesellte sich kurz vor der Messe mit einem eigenen Trailer noch die Jurassic World Reihe, komplett mit Verfolgungsjagden neben einem Raptorrudel und einer riskanten Flucht vor einem hungrigen T-Rex. Entwickelt und veröffentlicht wird das Spiel von Saber Interactive für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC, ein konkretes Erscheinungsdatum steht bislang allerdings noch nicht fest.

Die auf der Messe gezeigte Fassung umfasste vier spielbare Level, von denen die ersten beiden klar als eine Art Tutorial angelegt waren. Hier ging es zunächst darum, sich an den grundlegenden Rhythmus des Spiels zu gewöhnen, sprich das gezielte Abfahren vorgegebener Stuntanweisungen inmitten zunehmend chaotischer werdender Umgebungen. Genau dieser Rhythmus aus Ansage, Ausführung und kurzer Verschnaufpause war es auch, der schon das Original ausgemacht hat, wirkt hier aber spürbar einladender inszeniert.

Besonders positiv fiel mir auf, wie sorgfältig jede einzelne Sequenz gestaltet wurde. Statt bloß von einem Kontrollpunkt zum nächsten zu hetzen, fühlt sich jeder Level wie eine eigene kleine Actionszene an, komplett mit dramatischer Kameraführung und inszenierten Zwischenmomenten, die das Gefühl vermitteln, tatsächlich an einem Filmset zu arbeiten. Auch der Zugänglichkeitsaspekt wurde spürbar überarbeitet. Wer weiterhin nach dem perfekten, makellosen Take sucht, kommt nach wie vor auf seine Kosten, wer dagegen einfach nur genüsslich Chaos veranstalten möchte, wird von Stuntman: Hollywood deutlich freundlicher empfangen als von seinem berüchtigt strengen Vorgänger.

Positiv überrascht, aber…

Ganz ohne Vorbehalte bleibt der erste Eindruck allerdings nicht. Denn auf Nachfrage bestätigte man, dass es weder einen Multiplayer-Modus geben wird, noch eine Art Editor, in dem man eigene Szenen nachbauen oder auch mit anderen teilen kann. Das hätte auch für die Langlebigkeit des Titels in meinen Augen einen gewaltigen Impact. Ebenso offen ist, wie gut sich das sehr arcadelastige Konzept über ein komplettes Spiel hinweg trägt, gerade in einer Zeit, in der viele Spieler genau auf das Verhältnis von Preis und Spielzeit achten. Nach nur zwei Stunden mit sich wiederholenden Levelabschnitten könnte durchaus Ernüchterung drohen, sofern die Vollversion inhaltlich nicht deutlich mehr Abwechslung bietet als die kurze Anspielsession vermuten ließ.

Stuntman: Hollywood hinterlässt auf der Gamescom 2026 einen überraschend positiven ersten Eindruck. Das über zwanzig Jahre alte Spielkonzept scheint mit dieser Neuauflage endlich seinen Platz gefunden zu haben, freundlicher im Zugang, aber ohne die spielerische Substanz für Perfektionisten komplett zu opfern. Für Fans klassischer Hollywoodaction und waghalsiger Verfolgungsjagden dürfte das Spiel schon jetzt ein heißer Kandidat für die eigene Wunschliste sein, auch wenn ein Releasedatum ebenso wie Antworten auf einige offene Fragen zum Umfang der Vollversion noch aussteht.