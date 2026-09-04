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Aktuelle News

Bis zur Glotze – Unser Podcast feiert Jubiläum: Ein Rückblick | Folge 200

von Christian Koitkaam
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Es ist eine ganz besondere Folge: Denn Bis zur Glotze feiert die 200. Podcast-Episode! Das ist auch ein Grund mal einen etwas anderen Ablauf zu haben als sonst. Anstatt über die neuesten Gaming-News oder Tests zu sprechen, schwelgen wir ein wenig in Erinnerungen. Wir blicken zurück auf unsere Podcastzeit, aber auch was uns generell so bei NAT-Games die letzten Jahre passiert ist.

 

 

Jubiläum!

Es ist schon ein Weilchen her, dass wir eine Folge zu dritt aufgenommen haben. Aber die 200. Episode ist es sicher wert! Wir blicken auf 200 Folgen zurück, sprechen über die Entwicklung des Podcast und persönliche Highlights. Dabei ist die Historie schon ein Weilchen älter. Denn ursprünglich als NAT-Talk hat sich der Podcast über die letzten Jahre sehr verändert, aber auch weiterentwickelt.

Ein gemeinsames Highlight ist aber bei allen die gamescom! Insbesondere Maarten und Tobi haben da noch sehr viele alte Geschichten auf Lager!
Aber hört mal selber rein in unsere persönliche Podcast-Historie. Aber ab der nächsten Folge gibt es wieder wie gewohnt Spieleeindrücke und News.

 

Moderation: Christian
Redaktion: Tobi und Maarten

 

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Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: jubiläum, Podcast, Rückblick, Bis zur Glotze, NAT-Games
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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