Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 36.2026

Die gamescom ist ebenso vorbei wie der August und so starten wir die Releasevorschau mit noch zwei Überbleibsel-Spielen aus dem August und eröffnen dann den September. Dieser Monat ist sehr vollgepackt, denn viele Entwickler*innen wollen mit dem Release ihrer Spiele in dieser Zeit einer großen Gaming-Bombe im November aus dem Weg gehen. Also schauen wir mal, was der Anfang des September so zu bieten hat.

Der Spieleseptember 2026 wird mit der Releasevorschau eröffnet

Breathedge 2 (PC) – 31. August

Ein Sci-Fi Survivalspiel mit einer Weltraum-Sandbox, einem Raumschiff zum Upgraden, einem Team zum Verwalten und Planeten zum Erkunden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Serious Sam: Shatterverse (PC, PS5, XSX) – 31. August

Der ikonische Ballerheld versucht sich nun an einem kooperativen FPS-Roguelite.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Aerial_Knight’s MrFreezy (PC) – 1. September

Ihr spielt eine axtschwingende Massenmörderin in diesem strategischen Knobelspiel über das Köpfen von Männern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Cognition Method (PC) – 1. September

Ein von 2001: Eine Odyssey im Weltraum inspiriertes narratives Puzzlespiel über die Veränderung der Gravitation auf einer Weltraumstation.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Crimson Moon (PC, PS5, XSX) – 1. September

Ein brachiales Action RPG über Engel, die Dämonen verprügeln, entweder allein oder zu zweit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Deck & Conn (PC) – 1. September

Retro-Strategie als Kommandant in einem nuklearen Weltraumkrieg.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

DEVIL’S LIMINAL (PC) – 1. September

Die Überschrift beim Trailer verrät es, hierbei handelt es sich um eine Yuri Horror Visual Novel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Fatberg (PC) – 1. September

Ein Horrorspiel, wo ihr als Klempner in der Kanalisation der Aufgabe folgt, Verstopfungen zu lösen, doch ihr seid nicht alleine dort unten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Grail (PC) – 1. September

Ein strategischer Deckbuilder, der aber auch gleichzeitig ein Autobattler ist, denn euer Deck kämpft eigenständig für euch.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Knuckle Jet (PC) – 1. September

Ein 2D-Action-Platformer, bei dem ihr im richtigen Winkel von den Wänden abprallen müsst.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Salvation: Echoes of War (PC, PS5, XSX) – 1. September

Ein Stealth-Adventure mit Rätseln in einem 2.Weltkrieg-Setting.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

WheelMates (PC, PS5, XSX) – 1. September

Ein Rennspiel mit kleinen Trucks, in dem ihr aber keine Rennen fahrt, sondern in den Räumlichkeiten eines verrückten Professors Rätsel und Parcour-Herausforderungen löst.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bombanana! (PC) – 2. September

Die drei bekannten Äffchen „hear no evil, see no evil, speak no evil“ müssen gemeinsam eine Bombe entschärfen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Moonlighter 2: The Endless Vault (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 2. September

Fortsetzung des Action Adventures, wo ihr tagsüber einen Laden leitet, während ihr nachts auf Abenteuerjagd in Dungeos geht, um seltene Items für ebenjenen Laden zu ergattern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

BioEden (PC) – 3. September

Ihr müsst in dieser gemütlichen Strategie-Sim einem abgestorbenen Planeten und Ökosystem wieder zum Leben verhelfen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Cosmo Tales (PC) – 3. September

Ein 3rd Person-Weltraumshooter, bei dem ihr zwischen verschiedenen Dimensionen wechselt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Counter Targets Clicker (PC) – 3. September

Ein kleines Incremental Game über Schießübungen auf einer Schießanlage.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Donutal (PC) – 3. September

In diesem Spiel müsst ihr mit Aliens kommunizieren, oder es zumindest versuchen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Dread Admiral (PC) – 3. September

Ein strategisches Marine-Roguelike, wo jedes Schiff, das ihr verliert, für immer verloren ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Endless Isolation (PC) – 3. September

Ein klassischer First Person Survival Shooter im PSX-Stil.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Marsupilami 2 – Salsa Palombia (PC, PS5, XSX) – 3. September

Neuer 2D-Platformer mit dem langschwänzigen Tierchen und Kumpanen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Orbitals (Switch 2) – 3. September

Koop-Adventure mit Look im alten Anime-Stil der 90er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ShipShaper (PC) – 3. September

Hier geht es einfach darum, beeindruckende Schiffe zu designen und bauen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ShoreTiles (PC) – 3. September

Ein gemütliches Puzzle-Strategiespiel um den Aufbau rund um einen Leuchtturm mit knuffiger Voxel-Optik.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sins of a Solar Empire II: Harbinger (PC) – 3. September

Erweiterung zur Weltraum-Strategie-Sim.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

The Blood of Dawnwalker (PC, PS5, XSX) – 3. September

Vampir-Rollenspiel vom The Witcher-Macher.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Onimuscha: Way of the Sword (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 4. September

Neuer Ableger im legendären Samurai-Franchise.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Worming from Home (PC) – 4. September

Zwar kein neues Spiel der Worms-Reihe, aber hier seid ihr trotzdem ein Wurm, der alltägliche Aufgaben erledigen muss, die sonst ein Mensch erledigt wie etwa Kaffe machen oder Emails schreiben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

So, und mit diesen Spielen sind wir dann also im September angekommen. Wie gesagt, aufgrund des baldigen Releases eines gewissen „GTA VI“ sind viele Spiele in den September gepackt worden, bereitet euch also schon mal auf pickepackevolle Releasevorschau-Ausgaben vor. Wie etwa nächste Woche, wo sicherlich wieder eine ganze Menge neuer Spiele auf euch warten werden.

Titelbild: 2026 © Bandai Namco | 2026 © Capcom