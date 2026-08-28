Resonance: A Plague Tale Legacy – Mittelalterliches Prequel ist jetzt erschienen

Bei vielen Spielen, die im Laufe der gamescom ONL gezeigt wurden, handelte es sich um Ankündigungen von kommenden Spielen, deren Release noch eine Weile entfernt liegt. Nicht so bei Resonance: A Plague Tale Legacy, denn das Prequel zur Plague Tale-Reihe ist nun erschienen, ganze zwei Tage nach der Opening Night Live.

Resonance: A Plague Tale Legacy spielt 15 Jahre vor Requiem

Wir schlüpfen in die Haut von Sophia, einer Piratin, die wir bereits in Requiem antreffen konnten. Hier erleben wir ihre Abenteuer, die bereits 15 Jahre vor den Geschehnissen aus dem Vorgänger zurückliegen. Sophia verschlägt es auf die Insel Minotaurus, wo sich tödlichen Prüfungen stellt, tückische Pfade durchquert und Rätsel löst, während sie gegen die sie verfolgende Armee kämpft und ihr immer einen Schritt voraus ist.

Das Gameplay soll sich vertraut anfühlen, doch wird in einigen Aspekten etwas anders ausfallen als man es von den beiden anderen Plague Tale-Spielen kennt. Schleichen spielt zwar immer noch eine Rolle, es wird jedoch viel mehr Fokus auf den Nahkampf gelegt. Außerdem gibt es ein Zeitreise-Feature, mit dem ihr zwischen dem Mittelalter und der minoischen Antike hin- und herwechseln könnt.

Resonance: A Plague Tale Legacy ist nun für PC, Playstation 5 und Xbox Series X erhältlich.

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Quelle: Focus Entertainment

Titelbild: 2026 © Focus Entertainment