Grand Theft Auto VI – Der große Extended Look mit knapp 26 Minuten Gameplay

Er war zeitexklusiv auf Netflix, jetzt ist er natürlich überall, der große Gameplay-Trailer zu Grand Theft Auto VI. In 26 Minuten Material zeigt Rockstar Games so einiges, was in ihrem neuesten Epos steckt. Doch eines wird nach dem Anschauen bewusst: Große Überraschungen gibt es nicht wirklich, GTA ist und bleibt nun mal GTA.

Grand Theft Auto VI bietet jede Menge zu tun

26 Minuten ungeschnittenes Gameplay haben wir nicht bekommen, der Extended Look bietet eher eine Montage von Abschnitten, die uns zeigen sollen, was wir im Spiel erwarten können. Ein paar längere Sequenzen, die gezeigt werden, beinhalten Shootouts und Verfolgungsjagden mit den Cops, das Übliche eben.

Abseits dessen kann man wieder eine ganze Menge Nebenaktivitäten erledigen. Rennen fahren, im Gym trainieren, Fallschirmspringen, Tiefseetauchen, Basketball spielen, Kayak fahren usw., Vice City wird ein einziger großer Spielplatz werden. Dabei können wir jederzeit entweder mit Jason oder Lucia spielen oder gar als Pärchen unterwegs sein. Wir können jederzeit zwischen den beiden Figuren wechseln, sogar während einer Fahrt im Auto.

Der November wird Grand Theft Auto VI gehören, das ist mal sicher. In nur 26 Minuten lässt sich wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem zeigen, was im Spiel möglich sein wird, dennoch sind wir nun umso gespannter auf den 19. November, wenn GTA VI auf dem Spielemarkt einschlägt.

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Quelle: Rockstar Games

Titelbild: 2026 © Rockstar Games