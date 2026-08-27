Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Mariachi Legends – Mexikanisches Metroidvania hat endlich ein festes Releasedatum

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2026 © Halberd Studios

Das sehr ansehnliche Metroidvania Mariachi Legends wurde bereits auf der PC Gaming Show 2024 angekündigt und gewann bei Fans des Genres vor allem durch seinen Stil sehr viel Wohlwollen und Vorfreude. Doch das Spiel vom mexikanischen Entwicklerstudio Halberd Studios wurde einige Male verschoben. Nun gibt es ein neues Releasedatum und dieses soll endlich final sein.

 

Mexikanische Metroidvania-Action in Mariachi Legends

Das Metroidvania punktet vor allem mit einer wundervollen Pixelart-Optik, mit der Halberd Studios bereits in ihrem Vorgängerprojekt 9 Years of Shadows überzeugten. Außerdem bieten sie mit dem Setting in Mexiko und mexikanischer Folklore ein sehr frisches, unberührtes Thema. Wir spielen als Pablo Cruz, der einen Deal mit dem Teufel eingegangen ist, um die Kriminalität in seiner Heimat zu bekämpfen.

Und so sehen wir ihn im Trailer herumhüpfen und seine Waffen herumschwingen, darunter Schwerter, eine Halberd (ihr wisst schon, so wie das Entwicklerstudio), einen Greifhaken und Pistolen. Die Waffenvielfalt ist auf jeden Fall geboten, alles schön verpackt in einem bunten Effektfeuerwerk.

Und am 27. April 2027 soll es dann endlich so weit sein, dann erscheint Mariachi Legends für Steam, Playstation 5, Xbox Series und die Switch.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

 

Quelle: Halberd Studios

Titelbild: 2026 © Halberd Studios

Tags: Mariachi Legends
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild © 2026 Playground Games

Fable – 18 Minuten Gameplay zeigen eine Quest und Kampfgameplay

0 likes
Bild: 2026 © Friday Sundae

There Are No Ghosts at the Grand – Neue Infos zum britischen Geisterjagd- und Renovierungs-Musical

0 likes
Bild: 2026 © Road Studio S.A.

Road Truckers: New Beginning – Das vielleicht unglücklichste Spiel der gamescom 2026?

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Mariachi Legends – Mexikanisches Metroidvania hat endlich ein festes Releasedatum

    Fable – 18 Minuten Gameplay zeigen eine Quest und Kampfgameplay

    There Are No Ghosts at the Grand – Neue Infos zum britischen Geisterjagd- und Renovierungs-Musical

    Road Truckers: New Beginning – Das vielleicht unglücklichste Spiel der gamescom 2026?

    Zoopunk – Tierische Klopperei als Prequel zu einem Metroidvania

    Worms: Galactic Tactics – Neues Wurmspiel kommt, aber auch ein altes Wurmspiel kommt zurück

    The Witcher 3 – Vor dem neuen DLC nach 11 Jahren kommt erst noch ein Remaster

    RollerCoaster Tycoon: Wonderworks – PC-Klassiker kehrt noch im Winter 2026 zurück

    ASUS ROG – Neues Gaming-Linup auf der Gamescom 2026 enthüllt

    ROG Xbox Ally X20 – Spezielle Version von Microsofts Handheld angekündigt