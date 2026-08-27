Mariachi Legends – Mexikanisches Metroidvania hat endlich ein festes Releasedatum

Das sehr ansehnliche Metroidvania Mariachi Legends wurde bereits auf der PC Gaming Show 2024 angekündigt und gewann bei Fans des Genres vor allem durch seinen Stil sehr viel Wohlwollen und Vorfreude. Doch das Spiel vom mexikanischen Entwicklerstudio Halberd Studios wurde einige Male verschoben. Nun gibt es ein neues Releasedatum und dieses soll endlich final sein.

Mexikanische Metroidvania-Action in Mariachi Legends

Das Metroidvania punktet vor allem mit einer wundervollen Pixelart-Optik, mit der Halberd Studios bereits in ihrem Vorgängerprojekt 9 Years of Shadows überzeugten. Außerdem bieten sie mit dem Setting in Mexiko und mexikanischer Folklore ein sehr frisches, unberührtes Thema. Wir spielen als Pablo Cruz, der einen Deal mit dem Teufel eingegangen ist, um die Kriminalität in seiner Heimat zu bekämpfen.

Und so sehen wir ihn im Trailer herumhüpfen und seine Waffen herumschwingen, darunter Schwerter, eine Halberd (ihr wisst schon, so wie das Entwicklerstudio), einen Greifhaken und Pistolen. Die Waffenvielfalt ist auf jeden Fall geboten, alles schön verpackt in einem bunten Effektfeuerwerk.

Und am 27. April 2027 soll es dann endlich so weit sein, dann erscheint Mariachi Legends für Steam, Playstation 5, Xbox Series und die Switch.

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Quelle: Halberd Studios

Titelbild: 2026 © Halberd Studios