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Fable – 18 Minuten Gameplay zeigen eine Quest und Kampfgameplay

von Maarten Cherekam
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Bild © 2026 Playground Games

Es gibt neues Bewegtbildmaterial zu Fable von der gamescom. Ganze 18 Minuten spielt uns Conar Cross, Art Director bei Playground Games, eine Sequenz aus dem Spiel vor. Dabei wird eine Hauptquest des Spiels gezeigt und wir sehen etwas von den unterschiedlichen Möglichkeiten im Kampf.

 

Ein erster Blick auf die Heldengilde in Fable

Im gezeigten Gameplaymaterial geht es durch Bowerstone, eine der großen Städte in Albion. Unsere Protagonistin kehrt zunächst zu ihrem eigenen Haus zurück, wo ihr Ehemann und ihre Tochter auf sie warten. Dann geht es mit einem Schlüssel zur Heldengilde, wo wir den heruntergekommenen Gildenleiter Humphrey kennenlernen. Dieser hat die Besitzurkunde der Gilde bei einer Wette gegen eine Ganganführerin verloren und so haben wir eine Quest: Die Urkunde zurückergattern.

Die Heldin wird am Eingang der Gilde direkt von Schergen der Gang überfallen und wir sehen das erste Mal Kampfgameplay des Spiels. Mit einer Mischung aus Nahkampf, Fernkampf und Magie wird sich ihrer entledigt. Schließlich geht es in einen Pub im Armenviertel, das Hauptquartier der Gang. Hier sehen wir, wie unterschiedliche Dialoge NPCs beeinflussen können und auch unterschiedliche Herangehensweisen an Quests ermöglichen. Die Wache wird im gezeigten Material zum Beispiel bestochen, wir können jedoch auch eine agressivere Vorgehensweise wählen.

Dann folgt ein weiterer Hinterhalt mit einem Kampf, in welchem uns Cross erzählt, dass man auf höheren Schwierigkeitsgraden auf jeden Fall viele Kombinationen im Kampf ausprobieren muss, sonst kommt man nicht ans Ziel. Wenn euch das gezeigte Material schon heiß auf Fable macht, dann markiert euch den 23. Februar als Releasedatum schon mal im Kalender an.

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Quelle: Xbox

Titelbild: 2026 © Playground Games

Tags: fable
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Maarten Cherek
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