Zoopunk – Tierische Klopperei als Prequel zu einem Metroidvania

Erinnert ihr euch noch an das Metroidvania F.I.S.T.: Forged in the Shadow? Dort ist man mit einem Hasen in einem Kampfanzug durch die Level gestreift und hat ordentlich Rabauz gemacht. Nun bringt das Entwicklerstudio TiGames mit Zoopunk ein neues Spiel heraus, welches als Prequel für ebendieses Metroidvania fungiert und erneut tierische Protagonisten ins Rennen schickt.

Hase Rayton aus F.I.S.T. ist zurück in Zoopunk

Statt einem 2D-Metroidvania erwartet uns mit Zoopunk ein 3rd Person Action Adventure mit Fokus auf actiongeladenen Kämpfen mit den drei tierischen Protagonisten. Einer von ihnen ist der Hase Rayton, auch in F.I.S.T. bereits Protagonist war. Begleitet wird er von Nashorn Braton und Streifenhörnchen Trixie und erlebt dabei die Anfänge von Torch City, eine Metropole am Rande einer Revolution. Es wird natürlich viele Anspielungen auf die Geschehnisse und künftigen Ereignisse aus F.I.S.T. geben, da es sich hier jedoch um ein Prequel handelt, können auch Neueinsteiger problemlos spielen.

Einen Releasetermin für Zoopunk gibt es leider nicht, bekannt ist aber schon, dass es für PC, PS5 und XSX erscheinen wird.

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Quelle: TiGames

Titelbild: 2026 © TiGames