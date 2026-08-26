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Worms: Galactic Tactics – Neues Wurmspiel kommt, aber auch ein altes Wurmspiel kommt zurück

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © Team 17

Fans der sich bekriegenden Würmchen dürfen sich freuen, denn es steht mit Worms: Galactic Tactics ein neuer Teil der Strategiereihe in den Startlöchern. Doch nicht nur ein komplett neues Worms-Spiel sorgt für Freude, auch eine Ankündigung zum allerersten Worms von 1995 sorgt für Euphorie.

 

Worms: Galactic Tactics versucht sich an einem XCOM-esquem Gameplay

Die meisten Worms-Veteranen werden das Gameplay des Originals und zahlreicher Nachfolger bevorzugen, wo man in 2D-Welten sich mit allerlei skurrilen Waffen bekriegen konnte. Doch die Reihe wagte auch immer mal wieder Experimente wie etwa den Schritt in die dritte Dimension oder als Partyspiel. Und nun wird mit dem neuesten Teil anscheinend Inspiration beim taktischen Gameplay von etwa XCOM gesucht. In Galactic Tactics wird man von einer schrägen Topdown-Ansicht aus die Würmer steuern, die sich in Deckung begeben können und sich in einem Rastersystem bewegen und angreifen können. Ob dieses Experiment aufgeht und Fans zufriedenstellen kann, werden wir 2027 herausfinden. Dann erscheint Worms: Galactic Tactics für PC, PS5, XSX und Switch 2.

Doch sollte dieser neue Ansatz Worms-Veteranen nicht zusagen, dann hat Team 17 immer noch einen Joker in der Hinterhand. Denn am Ende des Trailers wird angekündigt, dass sich auch etwas in Entwicklung befindet, was sich einfach nur „Worms“ nennt. Ob es nun ein Remake oder Remaster des ersten Teils oder vielleicht sogar ein Reboot ist, das wurde nicht verraten.

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Quelle: Team 17

Titelbild: 2026 © Team 17

Tags: Worms, Worms Galactic Tactics
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Maarten Cherek
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