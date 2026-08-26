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There Are No Ghosts at the Grand – Neue Infos zum britischen Geisterjagd- und Renovierungs-Musical

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © Friday Sundae

There Are No Ghosts at the Grand wurde letztes Jahr beim Xbox Showcase angekündigt und wirkte aufgrund seiner interessanten Mischung aus Genres durchaus vielversprechend. Nun gab es auf der gamsecom Opening Night Live einen neuen Trailer mit Ankündigungen zu einer neuen Personalie, einer Hands On-Präsentation auf der Messe und einem Ankündigungsdatum für den Early Access.

 

In There Are No Ghosts at the Grand renoviert ihr und geht auf Geisterjagd

Das Team von Friday Sundae beschreibt ihr Spiel als eine Kreuzung aus Luigi’s Mansion, House Flipper und PowerWash Simulator, alles schön zusammengepackt als Music. Tagsüber renoviert ihr ein heruntergekommenes Hotel, nachts geht ihr im kleinen Örtchen auf Geisterjagd. Dialoge werden nicht gesprochen, sondern in guter Musical-Manier gesungen.

Auch Billy Boyd, bekannt als Pippin aus der Herr der Ringe-Trilogie, vertont einen der Charaktere namens Robert C. MacBrushy, ein Maskottchen, welches euch bei euren Arbeiten singend begleitet.

„Es hat viel Spaß gemacht, MacBrushy zu sprechen. Er ist witzig, ein wenig grob und nimmt kein Blatt vor den Mund, doch in ihm steckt weit mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Im Verlauf der Geschichte lernt man nach und nach verschiedene Facetten seines Charakters kennen. Es wird deutlich, dass er verborgene Tiefen und vielleicht auch das eine oder andere Geheimnis hat. Gemeinsam mit Friday Sundae haben wir MacBrushys Stimme und Persönlichkeit ausgearbeitet. Er hat auch das eine oder andere Lied zu singen, was eine Aufgabe war, die mir in seiner Rolle viel Freude bereitet hat.“ sagt Boyd.

No Ghosts, wie die Entwickler es abkürzend nennen, erscheint im Dezember 2026 im Early Access und sofern ihr auf der gamescom seid könnt ihr das Spiel dort auch anspielen.

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Quelle: Friday Sundae

Titelbild: 2026 © Friday Sundae

Tags: There Are No Ghosts At The Grand
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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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