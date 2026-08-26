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The Witcher 3 – Vor dem neuen DLC nach 11 Jahren kommt erst noch ein Remaster

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © CD Project Red

Dass es einen neuen DLC zu The Witcher 3 geben wird, das ist ja bereits bekannt. Einen neuen DLC für ein 11 Jahre altes Spiel sieht man nicht alle Tage und so dachte sich CD Project Red wohl, dass es auch besser wäre, das etwas angestaubte Spiel ein wenig zu remastern. Und so wurde das Remaster überraschend auf der gamescom Opening Night Live angekündigt. Und es gab noch ein paar weitere Überraschungen.

 

The Witcher 3 Remaster kommt nicht nur mit überarbeiter Grafik daher

Woran denkt man, wenn man an ein Remaster denkt? Nun, natürlich eine verbesserte Grafik, das ist bei einem 11 Jahre alten Spiel schon angebracht. Eventuell noch einige Tweaks im Gameplay und dann Schleifchen drum und raus damit, oder? Nicht so bei CD Project Red, die zwar natürlich eine überarbeitete Grafik und verbessertes Gameplay bieten, aber noch etliche neue Features im Remake versprechen. Da wären zum Beispiel ein verbessertes Kampfsystem, neue Schnellreise- und Bewegungsmöglichkeiten, verbessertes Monsterverhalten, einen überarbeiteten Skilltree und noch so viel mehr. Das Remaster von The Witcher 3 wird nicht nur als bloßer Re-Release angesehen, sondern dient natürlich vor allem auf die Vorbereitung für den neuen DLC Songs of the Past, der 2027 erscheint.

Und das waren noch nicht die letzten Überraschungen, die CD Project Red verkündete. Nicht nur waren die beiden DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine am Abend der ONL kostenlos zu erhalten, das Remaster kann für jeden, der bereits die Originalversion von The Witcher 3 besitzt, kostenlos als Upgrade heruntergeladen werden, wenn es am 29. September 2026 erscheint.

Zu guter Letzt gab es auch noch einen neuen Trailer zum neuen DLC Songs of the Past, den wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen. Neue Infos zu The Witcher 4 gab es zwar noch nicht, doch CD Project Red betonte, dass all die angekündigten Sachen ein letztes Hurra für Geralt sein sollen, bevor er das Zepter an seine Tochter Ciri übergibt.

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Quelle: CD Project Red

Titelbild: 2026 © CD Project Red

Tags: The Witcher 3
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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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