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Road Truckers: New Beginning – Das vielleicht unglücklichste Spiel der gamescom 2026?

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © Road Studio S.A.

Road Truckers: New Beginning ist ein Indiespiel, in welchem ihr mit eurem Truck auf Reisen geht und allerlei Geschichten erlebt. Allerlei Geschichten haben anscheinend auch die Entwickler von Road Studio S.A. erlebt, wie sie in einer Pressemitteilung und in einem Short auf Youtube mitteilen. Und ihre Story beschreibt das gamescom-Chaos, welches wir auch Jahr für Jahr hautnah erlebt haben, ziemlich gut.

 

Road Truckers: New Beginning: Ein Indiespiel über Trucks auf nur einem Quadratmeter

Die Anreise von Road Studio S.A. verlief nicht nur chaotisch, 3 Wochen vor der Messe hatte auch noch ihr Organisator für den Stand abgesagt. Doch die Hall of Indies konnte für das Indiestudio noch einen Platz finden: Einen 1 Quadratmeter großen Stand. Damit wurde sich abgefunden und die Dekorationen wurden angepasst, doch sie gingen beim Transport wohl verloren und so stand Road Studio S.A. mit einem sehr lieblosen Stand da. Doch mit etwas Einfallsreichtum wurde kurzerhand eine Wand erstellt, an die jeder mit einem Marker etwas malen kann.

Also besucht Road Studio S.A. doch mal an ihrem Stand in der Home of Indies und spielt das Trucker-Adventure, welches laut dem Trailer mehr als nur bloßes Herumfahren mit einem Truck beinhaltet.

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Quelle: Road Studio S.A.

Titelbild: 2026 © Road Studio S.A.

Tags: Road Truckers: New Beginning
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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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