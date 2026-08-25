RollerCoaster Tycoon: Wonderworks – PC-Klassiker kehrt noch im Winter 2026 zurück

Atari und Springloaded haben im Rahmen der gamescom Opening Night Live 2026 RollerCoaster Tycoon Wonderworks angekündigt. Der neue Teil der Reihe soll noch in diesem Winter auf dem PC in den Early Access starten. Dabei möchte Wonderworks gar nicht erst versuchen, das bekannte Spielprinzip komplett neu zu erfinden. Stattdessen soll die Reihe modernisiert werden, ohne ihre Wurzeln aus den Augen zu verlieren. Gleichzeitig wollen die Entwickler das Bauen und Verwalten eines Freizeitparks zugänglicher gestalten und mit neuen Systemen für mehr unvorhersehbare Situationen sorgen.

Freizeitparkbau mit mehr Möglichkeiten in RollerCoaster Tycoon: Wonderworks

Wie gewohnt liegt es in unserer Hand, einen eigenen Freizeitpark auf die Beine zu stellen. Eine der größeren Neuerungen findet sich beim Achterbahnbau. Der überarbeitete Editor soll es ermöglichen, eigene Konstruktionen intuitiver zu planen, anzupassen und anschließend ausgiebig zu testen. Dabei sollte man allerdings genau hinschauen, bevor die erste Fahrt freigegeben wird. Eine unfertige Strecke dürfte schließlich nicht unbedingt für zufriedene Parkbesucher sorgen. Auch bei der Gestaltung des Parks sollen kaum Grenzen gesetzt werden. Attraktionen, Gebäude, Dekorationen und komplette Parkbereiche lassen sich individuell anpassen. Dadurch soll jeder Freizeitpark seinen eigenen Charakter bekommen.

Für die Optik haben sich die Entwickler von Springloaded ebenfalls etwas Besonderes einfallen lassen. Das Studio ist unter anderem für Let’s Build a Zoo bekannt und setzt bei Wonderworks auf einen ungewöhnlichen Miniatur-Look. Gebäude und Dekorationen wirken wie detaillierte Plastikmodelle, wodurch der komplette Freizeitpark an eine lebendig gewordene Modelleisenbahn erinnert. Unter der verspielten Oberfläche steckt allerdings weiterhin eine umfangreiche Simulation. Besucher, Mitarbeiter und die verschiedenen Abläufe des Parks sollen miteinander interagieren und auf unsere Entscheidungen reagieren. Zusätzlich kommt eine Physik-Engine zum Einsatz, die sich unter anderem auf die Fahrgeschäfte auswirkt. Konstruktionen, Verbesserungen und Wartungsarbeiten können somit direkte Auswirkungen auf den Betrieb haben.

Wenn der perfekte Plan plötzlich im Chaos endet

Ein wichtiger Bestandteil von RollerCoaster Tycoon Wonderworks soll außerdem das Chaos sein. Selbst der am besten geplante Freizeitpark kann offenbar aus dem Ruder laufen. Defekte Fahrgeschäfte, Probleme im laufenden Betrieb oder missglückte Achterbahnkonstruktionen können dafür sorgen, dass aus einem erfolgreichen Geschäft plötzlich eine ziemlich absurde Situation entsteht. Genau diese unvorhersehbaren Momente sollen laut Springloaded einen großen Teil des Spielerlebnisses ausmachen. Nicht jede Katastrophe muss dabei zwangsläufig etwas Schlechtes sein. Schließlich sind es häufig gerade die unerwarteten Ereignisse, die in einer Simulation für die unterhaltsamsten Geschichten sorgen.

RollerCoaster Tycoon Wonderworks soll in diesem Winter zunächst für den PC auf Steam in den Early Access starten. Der Preis wird bei 24,99 Euro liegen. Atari möchte die Early-Access-Phase ausdrücklich nutzen, um Rückmeldungen der Community in die weitere Entwicklung einfließen zu lassen. Langjährige Fans der Reihe sollen dabei ebenso angesprochen werden wie Neueinsteiger. Während erfahrene Freizeitpark-Manager auf die bekannten Management-Mechaniken und den charakteristischen Humor treffen, sollen vereinfachte und zugänglichere Systeme den Einstieg erleichtern. Nach Abschluss der Early-Access-Phase ist außerdem eine Veröffentlichung der fertigen Version für PC und Konsolen geplant. Einen konkreten Termin für den vollständigen Release gibt es bislang allerdings noch nicht.

Mit RollerCoaster Tycoon Wonderworks könnte Atari damit einen interessanten neuen Versuch starten, die klassische Freizeitpark-Simulation in die Gegenwart zu holen. Der vertraute Kern bleibt erhalten, während Springloaded mit dem Miniatur-Look, neuen Management-Systemen und jeder Menge potenziellem Chaos eigene Akzente setzen möchte. Ob die Mischung am Ende tatsächlich funktioniert, dürfte sich spätestens mit dem Start des Early Access zeigen.

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Quelle: Atari Interactive via Pressemeldung

Titelbild: 2026 © Atari Interactive, Inc.