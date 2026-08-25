ROG Xbox Ally X20 – Spezielle Version von Microsofts Handheld angekündigt

ROG und Xbox haben eine neue Version ihres Handhelds angekündigt, den ROG Xbox Ally X20. Dieses kommt in einem neuen Design daher, welches euch genaue Einblicke in die Technik ermöglicht. Zudem erscheint eine neue AR-Brille, die mit dem Ally X20 kompatibel ist.

Neues Design kommt mit der ROG Xbox Ally X20

Das Hauptargument für die überarbeitete Version des Ally ist definitiv das Design und der überarbeitete Bildschirm, der nun mit OLED daherkommt und etwas größere Maße umfasst. Dadurch ist auch das Endgerät etwas größer und schwerer, die neuen Maße sind nun 300*121,1 *51,3 mm.

Natürlich ist die Optik ein richtiger Hingucker, ist die Ally X20 doch in einem schwarzen Kunstgehäuse gehüllt, gepaart mit Transluzenz sodass ihr direkt unter die Haube des Handhelds blicken. Erinnert stark an den transluzenten Gameboy Color, erinnert ihr euch?

Komplett neu ist die AR-Brille XREAL R1, die mit dem Ally X20 kompatibel ist. Sie soll neue Spielerlebnise möglich und bietet Audio von BOSE, einen virtuellen 171-Zoll-Bildschirm aus vier Metern Entfernung und ein 240Hz Micro-OLED-Display. Dieses Display liefert ein 57°-Sichtfeld, das 95% des fokussierten Blickfelds abdeckt, mit einer nahezu sofortigen Reaktionszeit von 0,01 ms.

Die ROG Xbox Ally X20 erscheint am 15. Oktober und wird 1399 € kosten, die XREAL R1 liegt bei 799,90 €. Beide Objekte könnt ihr auch im Bundle vorbestellen, das landet euch dann bei einem Preis von 2599 €.

Quelle: Pressemitteilung

Titelbild: 2026 © ASUS ROG