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gamescom 2027 – Genaues Datum für 2027 ist nun bekannt

von Maarten Cherekam
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© Privat

Die gamescom 2026 steht in den Startlöchern und wird mit der Opening Night Live heute Abend feierlich eröffnet. Und eine Frage, die immer wieder aufkommt, wurde nun auch beantwortet: Wann geht es nächstes Jahr mit der Messe los?

 

gamescom 2027 wieder Ende August

Ihr kennt das Banner, das immer am Ausgang des Messegeländes hängt. Ein Banner, auf dem „See you next year“ steht und welches das Datum für die kommende gamescom verrät. Und natürlich hängt dieses Banner auch wieder in diesem Jahr vor Ort und somit ist auch der Austragungszeitraum für die Messe von 2027 nun bekannt.

Demnach wird die gamescom 2027 vom 23. bis zum 29 August stattfinden. Genau wie dieses Jahr findet sie also etwas später im August, genauer gesagt der letzten Augustwoche statt. Die Vorfreude ist also bereits am Start, doch nun konzentrieren wir uns zunächst auf die Messe, auf der es dann ab morgen so richtig losgeht.

gamescom 2027

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Tags: Gamescom, 2026, 2027
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Maarten Cherek
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