ASUS ROG – Neues Gaming-Linup auf der Gamescom 2026 enthüllt

Auf der Gamescom 2026 lässt ASUS Republic of Gamers (ROG) mal wieder ordentlich die Muskeln spielen. Zum 20-jährigen Jubiläum der Gaming-Marke wurde in Köln ein umfangreiches neues Hardware-Lineup vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem E-Sport-taugliche OLED-Monitore, neue Gaming-Mäuse und Tastaturen, leistungsstarke Netzwerk-Hardware sowie mehrere Grafikkarten in besonderen Editionen. Wir waren ebenfalls vor Ort und präsentieren euch bald genauere Details in einem extra Beitrag. Doch erstmal die News auf einen Blick.

Bis zu 720 Hz für den kompetitiven Einsatz

Besonders auffällig sind die drei neuen OLED-Monitore der Ace-Serie. Mit dem ROG Swift OLED PG259QWS Ace, dem ROG Strix OLED XG259QDPG Ace und dem ROG Strix OLED XG259QDNS Ace richtet sich ASUS vor allem an ambitionierte E-Sportler. Die 24,5-Zoll-Modelle bieten je nach Variante Bildwiederholraten von 720, 560 beziehungsweise 360 Hz. Damit soll vor allem bei schnellen Shootern eine möglichst klare und verzögerungsarme Darstellung ermöglicht werden.

Das Spitzenmodell PG259QWS Ace kommt dabei mit satten 720 Hz und einer Reaktionszeit von 0,02 Millisekunden. ASUS bezeichnet ihn als den schnellsten OLED-Monitor, der bislang hergestellt wurde. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen Sensor, der die aktuelle Position sowie Neigungs-, Höhen- und Schwenkwinkel erfasst. So sollen Spieler ihre bevorzugte Monitorposition auch bei Turnieren möglichst exakt wiederherstellen können. Der Monitor wurde zudem als offizielles E-Sport-Display für das PGL CS2 Major 2026 ausgewählt. Der Marktstart ist für Anfang des vierten Quartals zu einem empfohlenen Preis von 1.149,90 Euro beziehungsweise Schweizer Franken vorgesehen.

Wer etwas weniger extrem unterwegs sein möchte, bekommt mit dem XG259QDPG Ace ein 560-Hz-QD-OLED-Modell. Der XG259QDNS Ace setzt hingegen auf 360 Hz und soll professionelle E-Sport-Technik einem größeren Spielerkreis zugänglich machen. Beide Modelle setzen ebenfalls auf hohe Bildqualität und spezielle Beschichtungen gegen störende Reflexionen.

Auch abseits des reinen E-Sports hat ASUS neue Monitore im Gepäck. Der ROG Strix XG27UCMG ist laut ASUS der weltweit erste 4K-Triple-Mode-Gaming-Monitor. Das 27-Zoll-Display kann entweder mit 4K und 240 Hz, QHD und 400 Hz oder Full HD und 488 Hz betrieben werden. Damit lässt sich je nach Spiel zwischen maximaler Bildqualität und hoher Geschwindigkeit wechseln. Noch extremer fällt der XG27ACNS aus. Der QHD-Monitor erreicht im entsprechenden Modus bis zu 475 Hz, während bei Full HD sogar 620 Hz und bei HD bis zu 920 Hz möglich sind. Gerade für kompetitive Spiele dürfte diese Flexibilität interessant sein.

Neue Mäuse, Tastaturen und Controller

Natürlich darf passendes Zubehör nicht fehlen. Mit der ROG Gladius IV Ace präsentiert ASUS eine besonders auf E-Sport ausgelegte Gaming-Maus. Sie wiegt lediglich 56 Gramm und lässt sich über modulare Gewichte individuell anpassen. Dazu kommen ein 65.000-DPI-Sensor, optische Mikroschalter und eine kabellose Verbindung mit 8K-Polling-Rate. Die Maus wurde laut ASUS zudem von E-Sport-Profis getestet und sportwissenschaftlich auf eine möglichst geringe Muskelbelastung optimiert. Für MMO-Spieler ist dagegen die ROG Spatha X 65K interessant. Zwölf programmierbare Tasten, verschiedene Gewichts- und Balance-Konfigurationen sowie austauschbare Switches sollen zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung bieten. Neben 2,4-GHz-Funk werden Bluetooth und eine kabelgebundene USB-Verbindung unterstützt.

Auch Controller-Fans gehen nicht leer aus. Der ROG Raikiri II Pro PC Controller setzt auf TMR-Joysticks mit Anti-Drift-Funktion, zusätzliche Tasten und eine 8K-Polling-Rate. Über ein integriertes Farbdisplay lassen sich unter anderem Profile, Tastenbelegung, RGB-Beleuchtung und Vibration anpassen. Die Akkulaufzeit soll im 2,4-GHz-Modus bis zu 79 Stunden betragen.

Sondereditionen für Hardware- und Gaming-Fans

Für stabile Verbindungen bringt ASUS mit dem ROG Rapture GT-BN98 außerdem einen WiFi-8-Gaming-Router auf den Markt. Der Quad-Band-Router soll bis zu 25.000 Mbit/s erreichen und setzt auf intelligente Netzwerkoptimierung. Zwei 10G- sowie vier 2,5G-Anschlüsse gehören ebenfalls zur Ausstattung. Ergänzend wurde mit dem ZenWiFi BN12 ein neues Mesh-System vorgestellt. Bis zu 19.000 Mbit/s und eine Abdeckung von bis zu 650 Quadratmetern sollen auch größere Haushalte mit schnellen Verbindungen versorgen.

Auch Grafikkarten dürfen bei einer ROG-Präsentation natürlich nicht fehlen. Gemeinsam mit dem E-Sport-Team T1 hat ASUS eine spezielle GeForce RTX 5070 mit 12 GB GDDR7 entwickelt. Die Karte trägt das charakteristische T1-Design und verbindet die Team-Optik mit der bekannten ASUS-Kühltechnik. Eine weitere Sonderedition dürfte vor allem Fans von klassischen Actionspielen ansprechen: Die TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha Special Edition entstand in Zusammenarbeit mit AMD und CAPCOM und ist optisch an Onimusha: Way of the Sword angelehnt. Shroud und Backplate greifen Elemente der Samurai-Welt des Spiels auf. Zusätzlich liegt ein passendes Zubehörpaket mit Sammlerstücken bei.

Mit der ASUS XG Core hat ROG außerdem eine ungewöhnlich kompakte externe Grafikkarte im Gepäck. Die RX 9060 XT mit 16 GB GDDR6 soll nicht nur Spiele in 1440p beschleunigen, sondern auch für KI-Anwendungen, Videobearbeitung und 3D-Rendering geeignet sein. Dank USB-C mit 40 Gbit/s lässt sie sich unter anderem mit Notebooks, Mini-PCs und tragbaren Gaming-Geräten verbinden.

ROG feiert 20. Geburtstag in gamescom 2026

Neben den zahlreichen Neuheiten steht die Gamescom 2026 für ROG ganz im Zeichen des 20-jährigen Bestehens. Die Edition-20-Produkte sind inzwischen weltweit erhältlich. Zusätzlich startet ASUS die Kampagne „Upgrade What Matters“, die bis Ende des Jahres läuft und unter anderem Gewinnspiele sowie Community-Aktionen umfasst. Dabei können Preise im Wert von bis zu 15.000 US-Dollar gewonnen werden. Damit zeigt ASUS auf der Gamescom einmal mehr, wohin die Reise bei Gaming-Hardware gehen soll: höhere Bildwiederholraten, noch mehr Individualisierung und möglichst geringe Latenzen. Ob 720-Hz-OLED, WiFi 8 oder 8K-Polling-Rate – ROG setzt in diesem Jahr klar auf technische Superlative und bringt zum Jubiläum ein Lineup mit, das kaum einen Bereich des modernen Gaming-Setups auslässt.

Quelle: ASUS Computer GmbH, Republic of Gamers (ROG) via Pressemeldung

Titelbild: 2026 © ASUS Computer GmbH, Republic of Gamers (ROG)