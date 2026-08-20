GTA 6 – Diese Features verraten die neuesten Leaks

Die jüngsten Gameplay-Leaks schlagen große Wellen. Mittlerweile landeten mehrere Clips im Netz, die einiges zum Spiel verraten. Wir haben die Videos analysiert und verraten euch, welche Features im Spiel scheinbar enthalten sind. Die Leaks dürfen wir jedoch aus rechtlichen Gründen nicht zeigen oder verlinken.

Mehr Red Dead Redemption 2 als gedacht

Diese Woche sind neue Gameplay-Aufnahmen von Grand Theft Auto 6 im Internet aufgetaucht. Angeblich hat ein Hacker die Leaks veröffentlicht, weil er die zunehmende Digitalisierung der Spieleindustrie hasst. Rockstar hat die Echtheit des Materials zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch die zahlreichen Löschungen auf Plattformen wie Twitter sprechen eine klare Sprache. Die Aufnahmen wirken äußerst authentisch und zeigen mehrere Minuten Spielmaterial aus dem mit Spannung erwarteten Open World Titel, der im November für PS5 und Xbox erscheinen soll.

Die durchgesickerten Videos offenbaren einige interessante Neuerungen. So kehrt das bekannte Waffenrad aus GTA V und Red Dead Redemption II zurück, wirkt jedoch kleiner und erinnert stärker an den Vorgänger aus dem Western Ableger. Spieler werden wohl nicht mehr dutzende Waffen gleichzeitig mit sich herumtragen können. Zudem tauchen Heilungsgegenstände im Inventar auf, die während Kämpfen eingesetzt werden können. Auch interaktive Kleidungsstücke sind zu sehen, Jason kann heruntergefallene Hüte aufheben und aufsetzen, ganz ähnlich wie in RDR2. Besonders interessant ist ein neu entdeckter „Fokus“-Stat, der beim Basketballspielen beeinflusst wird, sowie ein sechsstufiges Fahndungssystem, das nach GTA V wieder Einzug hält.

Weitere Gameplay-Features aus den Videos:

Kämpfe verbrauchen Ausdauer

„Gewichtigeres“ und realistischeres Fahrgefühl, welches sich an GTA 4 zu orientieren scheint

Man kann Gegenstände im Fahrzeug verstauen

NPC’s können Gegenstände fallen lassen

NPC’s steigen aus Fahezeuge aus um euch zu konfrontieren

Es gibt wieder 6 Sterne für das Fahndungslevel

Polizei merkt sich Gesicht, Kleidung & Auto

Autos müssen getankt und repariert werden

Es gibt 2 Währungen. Bargeld, welches man mit sich führt und das man auch wieder verlieren kann, und eine im Safehouse gesicherte Währung

Autounfälle können Lebensleiste verringern

Wie aktuell ist das Gameplay-Material?

Die Leaks deuten auf ein deutlich ausgefeilteres Gameplay hin. Ein neues Polizeisystem zeigt an, wie viel die Behörden über den Spieler wissen, inklusive Kleidung, Fahrzeug und Aufenthaltsort. Erstmals könnten Spieler ihren Treibstoff verwalten müssen und Fahrzeugschäden könnten zu Motorschäden führen, ohne dass das Auto sofort explodiert. Besonders interessant ist die mögliche Einführung eines Moralsystems, angedeutet durch ein Teufelssymbol nach einem Mord, was für die bisher eher skrupellose Reihe eine überraschende Wendung darstellen würde.

Besonders aufschlussreich ist der im Leak zu hörende Song „Sports Car“ von Tate McRae, der erst im Januar 2025 veröffentlicht wurde. Dies deutet darauf hin, dass die gezeigte Version aus diesem Jahr oder später stammt und damit deutlich aktueller ist als bisher angenommen. Allerdings weisen die Quellen darauf hin, dass es sich um eine ältere Build handeln könnte und nicht alle gezeigten Features im finalen Spiel enthalten sein werden. Fans sollten also mit Vorfreude, aber auch einer gesunden Portion Skepsis an die Sache herangehen.

Bild © Rockstar Games