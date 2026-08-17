Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 34.2026

Der Zahn der Zeit nagt an mir und ich werde diese Woche mal wieder ein Jahr älter, dafür beschenke ich euch hier mit der Releasevorschau. Also, während ich an meinem Geburtstagskuchen mampfe, könnt ihr euch ja die Spiele heraussuchen, die euch besonders ins Auge springen.
Meine Geburtstags-Releasevorschau
- GUTTED: Infested Crypts (PC) – 17. August
Ein blutiger Horror-Shooter mit blutigen Zombies und fliegenden Gliedmaßen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Tukoni: Forest Keepers (PC) – 17. August
Ein gemütliches Puzzle-Adventure, in dem ihr als Waldgeist vielen Kreaturen begegnet und Rätsel löst.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Starsand Island (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 18. August
Eine Farming-Sim auf einer malerischen Insel.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- The Sinking City 2 (PC, PS5, XSX) – 18. August
Mehr Cthullu-Horror in einer versunkenen Stadt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Twisted Tower (PC) – 18. August
Ein atmosphärischer Horror-Shooter, dessen Ästhetik stark an Bioshock erinnert.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Ministry of Truth: False Memory (PC) – 19. August
In diesem Adventure seid ihr ein Beamter in einem totalitären Regime und könnt für oder gegen das Regime arbeiten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Project P.I.T.T. (PC) – 19. August
Ein abgedrehtes Sandbox-Spiel über Gummienten und einen bodenlosen Abgrund.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Wild Ice (PC) – 19. August
In diesem Tower Defense-artigen Spiel seid ihr Eishockeyspieler in einer Zombieapokalypse.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Feed the Scorchpot (PC) – 20. August
Ein Brettspiel-Roguelike, bei dem ihr einen Drachen satt und bei Laune halten müsst, damit er nicht euer Dorf abfackelt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Gallipoli (PC, PS5, XSX) – 20. August
Ein neuer Shooter im Ersten Weltkrieg.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Ground Zero Hero (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 20. August
Ein Action-Roguelite mit sehr cartooniger Präsentation, bei dem ihr durch den Konsum von Süßigkeiten mutiert.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Ironsand (PC) – 20. August
Ein Koop-Roguelite-Shooter, wo ihr gemeinsam auf einem Wüstenplaneten Titanen-Monster bekämpft.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Mexican Ninja (PC, PS5, XSX) – 20. August
Als mexikanischer Ninja mischt ihr in diesem Beat’em’Up-Roguelike die futuristische Stadt Neo Tokyo auf.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Mortal Shell II (PC, PS5, XSX) – 20. August
Mal wieder Bock auf ein klassisches, düsteres Soulslike? Dann ist dieser Titel eure Anlaufstelle.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Over Requiemz (Switch) – 20. August
Eine Anime-Visual Novel mit Romanzen und einem Murder Mystery.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Repterra (PC) – 20. August
Ein Echtzeit-Strategiespiel im Zeitalter der Dinosaurier.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Sensory Overload (PC) – 20. August
Ein Platformer, der seinem Namen gerecht wird.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Shrimp Game: Overkrill (PC) – 20. August
Ein Friendslop-Shooter mit kleinen Schrimps in den Hauptrollen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Slayblade (PC) – 20. August
Dieses Partyspiel mit sich bekämpfenden Kreiseln KÖNNTE eventuell von einer beliebten Anime- und Spielzeug-Reihe inspiriert sein.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Vacation Cafe Simulator (PC) – 20. August
Irgendwann werden wir alle Szenarien, die in einem Simulator verwurstet werden können, durch haben, doch es ist noch nicht so weit und hier führt ihr in einem Urlaubsort ein kleines Café.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Yet Another Zombie Survivors (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. August
Ja, der Spieletitel sagt die Wahrheit, dies ist ein weiteres Survivorslike in einer Zombieapokalypse.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Disfigure (PC) – 21. August
Ein Topdown-Shooter mit einem Mix aus Roguelike und Survivorslike in einer sehr dunklen Spielwelt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- DWARRF: A Pinball Roguelike (PC) – 21. August
Eine wilde Mischung aus Pinball, Pachinko und Bubble Shooter, alles verpackt in einem Roguelike-Gewand mit Zwergen-Thematik.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Sunset Summit (PC) – 21. August
Böse Zungen würden behaupten, dass dieses Koop-Kletterspiel sich an den Erfolg von PEAK anhängen möchte.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
So, eine weitere Releasevorschau ist mir nichts, dir nichts vorüber. Und während ich hier meinen Kuchen zu Ende esse und über den Sinn meiner alternden Existenz nachdenke, könnt ihr euch bereits auf nächste Woche freuen. Dann startet nämlich nicht nur die gamescom in die nächste Runde, auch wir sind wieder mit einer neuen Ausgabe der Releasevorschau am Start.
Titelbild: 2026 © Frogwares | 2026 © Cold Symmetry