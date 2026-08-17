Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 34.2026

Der Zahn der Zeit nagt an mir und ich werde diese Woche mal wieder ein Jahr älter, dafür beschenke ich euch hier mit der Releasevorschau. Also, während ich an meinem Geburtstagskuchen mampfe, könnt ihr euch ja die Spiele heraussuchen, die euch besonders ins Auge springen.

Meine Geburtstags-Releasevorschau

GUTTED: Infested Crypts (PC) – 17. August

Ein blutiger Horror-Shooter mit blutigen Zombies und fliegenden Gliedmaßen.

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Tukoni: Forest Keepers (PC) – 17. August

Ein gemütliches Puzzle-Adventure, in dem ihr als Waldgeist vielen Kreaturen begegnet und Rätsel löst.

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Starsand Island (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 18. August

Eine Farming-Sim auf einer malerischen Insel.

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The Sinking City 2 (PC, PS5, XSX) – 18. August

Mehr Cthullu-Horror in einer versunkenen Stadt.

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Twisted Tower (PC) – 18. August

Ein atmosphärischer Horror-Shooter, dessen Ästhetik stark an Bioshock erinnert.

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Ministry of Truth: False Memory (PC) – 19. August

In diesem Adventure seid ihr ein Beamter in einem totalitären Regime und könnt für oder gegen das Regime arbeiten.

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Project P.I.T.T. (PC) – 19. August

Ein abgedrehtes Sandbox-Spiel über Gummienten und einen bodenlosen Abgrund.

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Wild Ice (PC) – 19. August

In diesem Tower Defense-artigen Spiel seid ihr Eishockeyspieler in einer Zombieapokalypse.

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Feed the Scorchpot (PC) – 20. August

Ein Brettspiel-Roguelike, bei dem ihr einen Drachen satt und bei Laune halten müsst, damit er nicht euer Dorf abfackelt.

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Gallipoli (PC, PS5, XSX) – 20. August

Ein neuer Shooter im Ersten Weltkrieg.

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Ground Zero Hero (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 20. August

Ein Action-Roguelite mit sehr cartooniger Präsentation, bei dem ihr durch den Konsum von Süßigkeiten mutiert.

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Ironsand (PC) – 20. August

Ein Koop-Roguelite-Shooter, wo ihr gemeinsam auf einem Wüstenplaneten Titanen-Monster bekämpft.

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Mexican Ninja (PC, PS5, XSX) – 20. August

Als mexikanischer Ninja mischt ihr in diesem Beat’em’Up-Roguelike die futuristische Stadt Neo Tokyo auf.

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Mortal Shell II (PC, PS5, XSX) – 20. August

Mal wieder Bock auf ein klassisches, düsteres Soulslike? Dann ist dieser Titel eure Anlaufstelle.

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Over Requiemz (Switch) – 20. August

Eine Anime-Visual Novel mit Romanzen und einem Murder Mystery.

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Repterra (PC) – 20. August

Ein Echtzeit-Strategiespiel im Zeitalter der Dinosaurier.

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Sensory Overload (PC) – 20. August

Ein Platformer, der seinem Namen gerecht wird.

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Shrimp Game: Overkrill (PC) – 20. August

Ein Friendslop-Shooter mit kleinen Schrimps in den Hauptrollen.

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Slayblade (PC) – 20. August

Dieses Partyspiel mit sich bekämpfenden Kreiseln KÖNNTE eventuell von einer beliebten Anime- und Spielzeug-Reihe inspiriert sein.

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Vacation Cafe Simulator (PC) – 20. August

Irgendwann werden wir alle Szenarien, die in einem Simulator verwurstet werden können, durch haben, doch es ist noch nicht so weit und hier führt ihr in einem Urlaubsort ein kleines Café.

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Yet Another Zombie Survivors (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. August

Ja, der Spieletitel sagt die Wahrheit, dies ist ein weiteres Survivorslike in einer Zombieapokalypse.

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Disfigure (PC) – 21. August

Ein Topdown-Shooter mit einem Mix aus Roguelike und Survivorslike in einer sehr dunklen Spielwelt.

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DWARRF: A Pinball Roguelike (PC) – 21. August

Eine wilde Mischung aus Pinball, Pachinko und Bubble Shooter, alles verpackt in einem Roguelike-Gewand mit Zwergen-Thematik.

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Sunset Summit (PC) – 21. August

Böse Zungen würden behaupten, dass dieses Koop-Kletterspiel sich an den Erfolg von PEAK anhängen möchte.

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So, eine weitere Releasevorschau ist mir nichts, dir nichts vorüber. Und während ich hier meinen Kuchen zu Ende esse und über den Sinn meiner alternden Existenz nachdenke, könnt ihr euch bereits auf nächste Woche freuen. Dann startet nämlich nicht nur die gamescom in die nächste Runde, auch wir sind wieder mit einer neuen Ausgabe der Releasevorschau am Start.

Titelbild: 2026 © Frogwares | 2026 © Cold Symmetry