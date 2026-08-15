Bis zur Glotze – Was steckt hinter dem Netflix & GTA-Deal und was ist eigentlich mit Halo? | Folge 199

Es passiert tatsächlich. Wir steuern auf den Release von Grand Theft Auto 6 zu. Doch es gibt wieder Ärger, denn Rockstar Games ist einen Deal eingegangen, den die meisten Fans sehr kritisch betrachten. Dazu erschien auch wieder ein „neues“ Halo. Es gibt also einige Themen, über die man sprechen sollte. Und das haben wir bei Bis zur Glotze gemacht!

In Folge 199 sprechen wir im Podcast vor allem über den scharf kritisierten Deal zwischen Netflix und Rockstar Games. Denn die große und umfangreiche Spielepräsentation zu GTA 6wird zeitexklusiv nur auf Netflix gezeigt. Erst einige Stunden später dürfen wir auch auf YouTube mehr zum Spiel sehen. Manchen ist es egal, andere kritisieren es. Wir versuchen das Ganze einzuordnen! Es ist ja nicht das erste Mal, dass Rockstar Games Gegenwind zu GTA 6 bekommt. Denn bereits die Entscheidung, dass das Spiel keine Disc-Version erhält, kam nicht allzu gut an. Auch hier gibt es im Zusammenhang mit Sony neue Informationen zu besprechen!

Darüber hinaus reden wir auch über Halo: Campaign Evolved. Der Shooter ist die Neuauflage des allerersten Halo und soll die Marke mehr oder weniger wieder aus der Versenkung holen. Doch ist das gelungen? Christian konnte sich erneut mit dem Master Chief über den Halo-Ring kämpfen und kommt zu einem gespaltenen Fazit. Aber hört selbst!