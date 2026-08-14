Test: REANIMAL: The Prisoner

REANIMAL hat sich seit seinem Erscheinen einen ziemlich guten Ruf als atmosphärischer Horrortitel erarbeitet, und jetzt legt Tarsier Studios mit dem ersten Teil einer geplanten DLC Trilogie namens The Prisoner nach. Wer das Hauptspiel mochte, wird sich hier sofort wieder zuhause fühlen, denn die Entwickler bleiben ihrer Formel treu und das ist gleichzeitig die größte Stärke und die größte Schwäche dieser Erweiterung.

Mitten im Krieg

In The Prisoner übernimmt man die Rolle zweier neuer Figuren, dem Gefangenen und dem Soldaten, zwei Kinder, die mitten in einem Krieg gefangen sind, der die Welt von REANIMAL auseinanderreißt. Die Geschichte beginnt mit einer kurzen Zwischensequenz, in der die beiden aus einem Flugzeug abspringen und in einer bereits zerstörten Stadt landen, die voller Fallen und Monster steckt. Von dort aus bewegt man sich Richtung eines großen, bedrohlichen Turms, der immer wieder am Horizont auftaucht und die ganze Zeit über wie ein stiller Fluchtpunkt der Erzählung wirkt.

Spielerisch bleibt vieles beim Alten. Man erkundet, löst kleinere Rätsel und versucht vor allem, Konfrontationen zu vermeiden, denn die Gegner in dieser Welt sind einem meist haushoch überlegen und ein einziger Treffer kann bereits das Ende bedeuten. Neu hinzugekommen ist unter anderem eine Kamera, die im Kampf gegen die neuen Feinde, etwa den Flammenwerfersoldaten, eine praktische Rolle spielt. Wer im Koop spielt, merkt außerdem kleine Verbesserungen gegenüber dem Hauptspiel, während der Soloeinstieg an manchen Stellen etwas holpriger wirkt.

Gewohnt, aber gut

Erzählerisch bleibt Reanimal seinem Stil treu und erklärt so gut wie nichts direkt. Stattdessen setzt man ganz auf Bilder, Andeutungen und eine bedrückende Stimmung, die mich damit alleine lassen, was hier eigentlich passiert. Man trifft sogar auf eine Figur aus dem Hauptspiel, die man eigentlich nicht mehr erwartet hätte, was für zusätzliche Fragezeichen sorgt. Genau dieses Mystische ist es auch, was mich hier erneut sehr begeistert. Weil es nach wie vor kryptisch und sehr interpretierbar ist.

Atmosphärisch präsentiert sich der DLC hier ähnlich stark, wie das Main Game. Die gesamte Stimmung, der Sound, die Farbgebung und die Inszenierung vermitteln wieder ein sehr intensives Erlebnis, welches der Hauptgeschichte in Nichts nachsteht. Auch teils sehr krasse Bilder werden wieder geboten, durch die man noch tiefer eingesogen wird. Im Grunde ist man hier so nah am Main Game, dass der DLC das Niveau hier sehr exakt hält, dadurch aber auch in gewisser Weise eher uninnovativ wirkt. Das ist Vor- und Nachteil zugleich, weil man natürlich einerseits gewohnt gute Kost serviert bekommt, aber andererseits auch nichts anderes oder gar Frisches erwarten sollte. Lediglich eine der späteren Szenen macht zumindest spielerisch etwas Neues! Und das sind dann auch kleine Highlights, die mir dann nochmal besonders gut gefallen haben. Da hätte ich gern mehr von.

Nicht frei von Makeln

Der große Kritikpunkt, der in fast jedem Test auftaucht, ist die Spielzeit. The Prisoner ist nach ungefähr einer Stunde bereits vorbei und kostet dabei rund zehn Euro. Für ein derart kurzes und zudem unabgeschlossenes Erlebnis, schließlich handelt es sich nur um den ersten von drei geplanten Teilen. Insofern lohnt sich ggf. sogar das Warten, bis alle Teile erhältlich sind. Ebenfalls muss ich ankreiden, dass ich zwei, drei Momente hatte, in denen die Figuren ein bisschen in sich selbst oder mit anderen Objekten verhakt haben. Das ist mir in der Form im Hauptspiel nie passiert und müsste noch gefixt werden.

Das ist aber alles in allem Meckern auf hohen Niveau. Denn darüber hinaus läuft das Spiel einwandfrei. Insgesamt habe ich ca. 70 Minuten für den DLC gebraucht. Das ist somit relativ knapp, aber trotzdem will ich die Erfahrung nicht missen. Mittels Season Pass kann man aber zumindest insofern sparen, dass es finde ich den Preis für insgesamt 3 DLC’s dieser Art auch rechtfertigt. Ob sich die anderen beiden lohnen, kann ich natürlich noch nicht sagen.