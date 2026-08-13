ROG – Gamingmarke feiert 20. Geburtstag und stellt gamescom-Programm vor

Die Gaming-Marke ROG (Republic of Gamers) von ASUS feiert Geburtstag! Satte 20 Jahre wird sie alt und ASUS feiert das dies ziemlich ausgiebig. Auf der gamescom 2026 möchte man nämlich einen Blick auf kommende Geräte liefern, ein umfangreiches Bühnenprogramm bieten und auch Spielstationen werden zur Verfügung gestellt.

ASUS ROG plant umfangreiches Programm für die gamescom 2026

Zum 20. Geburtstag von ROG präsentiert ASUS auf der Gamescom 2026 eine ganze Reihe exklusiver Jubiläumseditionen und gewährt erste Blicke auf zukünftige Hardware. Zu den Highlights zählen das übergroße Ausstellungsmodell des ROG XBOX Ally X20, das neue ROG Zephyrus Duo sowie der Desktop PC ROG G1000 Edition 20 im schwarz goldenen Gehäuse. Daneben erwarten Besucher limitierte Accessoires wie Koffer, Rucksack, eine Actionfigur und sogar ein Brettspiel. Alle Produkte sind Teil der Jubiläumsserie und können am Stand in Halle 8 ausgiebig getestet werden.

Das Bühnenprogramm verspricht ebenso viel Abwechslung: DJ Alan Walker gibt am 26. August ein Meet and Greet und tritt live auf, GTA V Schauspieler Ned Luke ist an zwei Tagen vor Ort, und Team Vitality fordert die Community in Gaming Challenges heraus. Zudem wird ein von Jensen Huang und Jonney Shih signierter Sammlerkoffer für wohltätige Zwecke versteigert. An den Spielstationen können unter anderem Minecraft Dungeons II, Capcom Neuheiten wie PRAGMATA und Resident Evil Requiem sowie Cosmo Tales (mit exklusivem ROG Skin) angespielt werden. ROG hat zudem 50 treue Fans aus ganz Europa eingeladen und verlost unter allen Teilnehmern tolle Preise.

Gamescom 2026 – ROG Stand #B040, Halle 8 (Nordeingang)

26. August (Mi): Fachbesucher 9–19 Uhr, Privatbesucher 13–19 Uhr (nur Wildcard Tickets)

27. August (Do): Fachbesucher 9–20 Uhr, Privatbesucher 10–20 Uhr

28. August (Fr): Fachbesucher 9–20 Uhr, Privatbesucher 10–20 Uhr

29. August (Sa): Fachbesucher 9–20 Uhr, Privatbesucher 9–20 Uhr

30. August (So): Fachbesucher 9–20 Uhr, Privatbesucher 9–20 Uhr