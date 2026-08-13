gamescom 2026 – Alle Games & Aussteller in der Übersicht

Ein neues Jahr, eine neue gamescom! Die gamescom 2026 steht vor der Tür und lockt mit einem großen Programm wieder nach Köln. Zahlreiche Aussteller präsentieren die neuesten Spiele und Hardware-Highlights. Damit ihr den Durchblick behaltet, wer alles dabei ist, haben wir auch in diesem Jahr eine aktuelle Aussteller-Übersicht für euch zusammengestellt.

Wie gewohnt findet ihr hier eine Liste aller Publisher und Studios, die auf der gamescom vertreten sind – inklusive ihrer Standorte. Die Liste wird kontinuierlich aktualisiert und wächst in den kommenden Wochen und Monaten, sobald weitere Zusagen der Unternehmen eingehen. Schaut also regelmäßig vorbei, um nichts zu verpassen! Alle Infos rund um die Messe findet ihr in unserem großen gamescom-Guide.

Aktueller Stand dieses Beitrags: 13. August 2026 Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher, Entwickler und/oder Koelnmesse auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme. Redakteur: Christian Koitka

Alle bestätigten Aussteller der gamescom 2026

4Divinity Halle 7.1 | B021 C020 Halle 6.1 | A030 Astragon Bergwerk: A Mining Sim

Bus Simulator 27

Construction Simulator: Evolution

Firefighting Simulator: Ignite

Forensics: Crime Scene Detective

Heavy Cargo: The Truck Simulator

Notaufnahme Simulator

Notruf 112 – Die Feuerwehr

Seafarer – The Ship Sim Halle 6.1 | B060 C061 Bandai Namco Ace Combat 8: Wings of Theve

Dragon Ball Xenoverse 3

The Blood of Dawnwalker Halle 6.1 | A20/B021 Blooper Team Cronos: The New Dawn

SAW: Genesis Halle 10.1 Byterocker’s Games DeeSicks

EXOVIA

Neo Berlin 2087

OKU

The Regreening Halle 10.2 | E020g – D021g Capcom Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Mega Man: Dual Override

Onimusha: Way of the Sword

Street Fighter 6 Halle 9.1 | A070 C079 CD Project The Witcher 3: Songs of the Past Halle 8.1 | B030 A031 Crytek Hunt: Showdown 1896 Level Infinite Stand Halle 6.1 | C071 A070 Eclipse Glow Games Tides of Annihilation Halle 6 B-050 Embark Studios ARC Raiders Halle 6.1 | B041 A040, B051 A050 Focus Entertainment Halle 6.1 | B060 C061 GIANTS Software Halle 6.1 | B061 Grinding Gear Games Path of Exile 2 Halle 6.1 | B031 Gryphline Arknights: Endfield Halle 8 Headup Games Second Stone

The 9th Dragon Halle 10.2 | F010 E019 Home of Indies Programm noch nicht bekannt Halle 10 Hoyoverse Genshin Impact

Honkai: Nexus Anima

Honkai: Star Rail

Petit Planet

Zenless Zone Zero Halle 6.1 | B030 C031 HP Hyper X Star Wars Galactic Racer Außenbereich Halle 8 Indie Arena Booth Alle 193 Titel

findet ihr hier Halle 10 Konami Castlevania: Belmont’s Curse

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2

Silent Hill: Townfall

Yu-Gi-Oh! Trading Card Game Halle 7.1 | A021 B020 Halle 5.2 | Stand B021–A020 (nur Yu-Gi-Oh!) Krafton Noch unangekündigter neuer Titel im PUBG-Universum

Age Twisters

NO LAW

Project Zeta

TARAE: The Unbound Halle 9.1 | B050 C051, B040 Maverick Games Clutch Halle 8 Netease Marvel Rivals

Sea of Remnants

Where Winds Meet Halle 7.1 | A051 Nintendo 007 First Light

Call of Duty: Modern Warfare 4

Donkey Kong Bananza

EA Sports FC 27

Mario Kart World

Metaphor: ReFantazio

Minecraft

Minecraft Dungeons 2

Nintendo Switch Sports Resort

Orbitals

Pokémon Pokopia

Splatoon Raiders

Star Fox

Super Mario Bros. Wonder + Gemeinsam im Bellabel-Park

Yoshi and the Mysterious Book Halle 9.1 | A010 B009, A020 Remedy Entertainment Control Resonant Level Infinite Stand Halle 6.1 | C071 A070 Papergames Infinity Nikki Halle 9 Paradox Interactive Transport Fever 3 Halle 6.1 | C071 A070 Pearl Abyss Crimson Desert Halle 09.1 | B010 C011 Plaion Metro 2039 Halle 9.1 | B030 C031 Secret Mode Star Wars: Galactic Racer Halle 6.1 | B040 SEGA Alien Isolation 2

Crazy Taxi: World Tour

Persona 4 Revival

Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic Pico Park

Stranger Than Heaven

Total War: Warhammer 40.000 Halle 7.1 | A041 B040, A031 SCS Software American Truck Simulator

Euro Truck Simulator 2 Halle 10.1 | B022 C023 Square Enix Dragon Quest VII Reimagined

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy XIV

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster Halle 8 (Stand A-21) Tencent Games Arena of Valor

Honor of Kings Halle 8.1 | B050 A051 Team17 Lumentale: Memories of Trey

Silver Pines

Worms W.M.D. Halle 6.1 | B060 C061 Total Mayhem Games We Were Here Tomorrow Indie Arena Booth in Halle 10.2 Ubisoft Anno 117: Pax Romana (Bühnenprogramm)

Assassin’s Creed Black Flag Resynced (Bühnenprogramm)

Morbid Metal (spielbar)

Rainbow Six: Siege (Bühnenprogramm)

Rayman Legends Retold (spielbar)

The Division 2 Halle 6 Halle 10.2 (Morbid Metal) Undercoders Denshattack! Halle 10.2 Webedia (Gamestar) Umfangreiches Bühnenprogramm, zusammen mit Creatorn, zur Vorstellung von neuen Spielen und einem Community-Bereich Halle 7.1 | B051 C050, B041 XBOX Alien: Deathstorm

Alien: Isolation 2

Bad Magpie

Call of Duty: Modern Warfare 4

Castlevania: Belmont’s Curse

Crowsworn

Fable

Forza Horizon 6

Gears of War: E-Day

Genigods: Nezha

Halo: Campaign Evolved

Metro 2039

Microsoft Flight Simulator 2024

Minecraft Dungeons II

Resonance: A Plague Tale Legacy

Star Wars Zero Company

Stranger Than Heaven

Terrible Lizards

The Blood of Dawnwalker

Turok: Origins

Valor Mortis Halle 7.1 | A061 C060 ZoroArts Paddle, Paddle, Paddle Indie Arena Booth in Halle 10.2

Wargaming (World of Tanks) ist erneut nicht auf der Messe vertreten. Diese veranstalten lediglich am Messe-Freitag (28.08.2026) ein Community-Event. Hier erfahrt ihr mehr!

Auch Playstation hat der gamescom eine Absage erteilt. Das ist jedoch nicht weiter überraschend. Denn Sony fehlte schon die letzten 6 gamescom-Messen. Überraschend ist dagegen die Absage von THQ Nordic. Laut eigener Aussage habe man zu wenig vorzeigbare Titel und müsse daher pausieren. Man hoffe aber im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Die bisher vorzeigbaren Titel besäßen bereits eine Demo oder eine Early Access-Version. Insofern lohne sich nicht der enorme Kostenaufwand der gamescom in Relation zum Angebot.

Alle bestätigten Aussteller der gamescom 2026

Natürlich gibt es auch wieder zahlreiche Hardware-Hersteller auf der Messe. Diese stellen meist ihr neues Line-up vor, in Form von Gaming-Komponenten, wie Tastaturen, Mäusen, Gaming Chairs und vielem mehr. Damit du auch hier den Überblick nicht verlierst, haben wir eine eigene Tabelle hierzu: