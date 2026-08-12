gamescom 2026 – Dein Survival-Guide: Die ultimativen Tricks & Tipps für die Messe

Die Gamescom in Köln ist für viele der Höhepunkt des Jahres, doch wer unvorbereitet auf das Messegelände strömt, verbringt seinen Tag schnell eher in Warteschlangen als vor Bildschirmen. Bei mehreren hunderttausend Besuchern über fünf Tage verteilt auf ein riesiges Gelände braucht es etwas Strategie, um wirklich viel vom Erlebnis mitzunehmen und dabei nicht völlig erschöpft nach Hause zu fahren. Dieser Guide sammelt die besten Tipps, damit euer Messebesuch so angenehm wie möglich wird.

Ihr solltet allerdings nicht nur diesen Artikel im Blick haben. Wir haben auch weitere Beiträge zur gamescom, um euren Aufenthalt bestmöglich zu planen. Denn je besser ihr plant, desto mehr seht ihr! Schaut daher auf jeden Fall mal in unseren ultimativen Messe-Guide. Der ist Jahr für Jahr dein treuer Wegbegleiter und klärt die wichtigsten Fragen.

Inhaltsangabe

1. Tipp: Die richtige Vorbereitung beginnt schon zu Hause

Der wichtigste Ratschlag vorweg: Plant euren Tag, bevor ihr überhaupt am Bahnhof ankommt. Wer erst vor Ort entscheidet, welche Halle als nächstes drankommt, verliert wertvolle Zeit und läuft am Ende unnötig quer über das gesamte Gelände. Schaut euch vorab den Hallenplan an und überlegt, welche Aussteller und Anspielstationen für euch Priorität haben. Denn die Wartezeiten sind teils enorm und auch generell ist das Messegelände ziemlich voll. Das kostet Zeit. Notiert euch die Hallennummern und gruppiert eure Wunschziele so, dass ihr möglichst wenig hin und her laufen müsst. Wer zum Beispiel vormittags in einer bestimmten Halle unterwegs ist, sollte auch die Nachbarstände dort mitnehmen, statt später noch einmal zurückzukehren.

Tickets gibt es ausschließlich online im Vorverkauf, eine Tageskasse vor Ort existiert nicht. Kauft eure Karten also frühzeitig, denn beliebte Tage wie der Samstag sind regelmäßig ausverkauft. Ladet euer Ticket am besten schon am Vorabend als PDF oder in der entsprechenden App herunter und speichert es offline ab, damit ihr am Eingang nicht auf mobiles Internet angewiesen seid, das bei so vielen Menschen an einem Ort ohnehin oft überlastet ist.

Auch das Thema Zeitpläne für Bühnenshows, Turniere und Interviews lohnt sich vorab zu checken. Viele der spannendsten Programmpunkte, etwa Talks mit Entwicklern oder Cosplay Wettbewerbe, haben feste Uhrzeiten und begrenzte Plätze. Wer sich das rechtzeitig notiert, verpasst nichts und kann seinen restlichen Tag drum herum planen.

> Macht euch also einen Zeit- und Wegeplan! Schaut hierzu am Besten auf unsere Ausstellerliste, was es überhaupt zu Sehen gibt, als auch unseren Artikel zum Hallenplan. Auch eine kleine Packliste ist nicht verkehrt.

2. Tipp: Früh da sein zahlt sich aus

An den Wochenendtagen öffnet die Halle bereits um neun Uhr, unter der Woche um zehn Uhr, und dieser eine Stunde Unterschied ist mehr wert, als man zunächst denkt. Die begehrten Anspielstationen der großen Publisher bilden innerhalb kürzester Zeit lange Schlangen, und wer erst am späten Vormittag ankommt, steht oft schon vor dicht gefüllten Gängen. Reist deshalb möglichst mit etwas Puffer an und seid idealerweise schon (deutlich!) vor Öffnung der Tore vor Ort. Die ersten dreißig bis vierzig Minuten nach Einlass sind oft die ruhigsten, bevor sich die Menschenmassen gleichmäßig über das Gelände verteilen.

Bedenkt bei der Anreise auch, dass die öffentlichen Verkehrsmittel rund um die Koelnmesse an solchen Tagen stark ausgelastet sind. Wer mit der Bahn anreist, sollte lieber eine Verbindung früher nehmen als geplant, denn Verspätungen und überfüllte Züge sind während der Messewoche keine Seltenheit.

> Reist schon deutlich früher an. Klingt, aber ihr solltet idealerweise schon wesentlich früher da sein, noch bevor sich die Türen öffnen

3. Tipp: Bequeme Kleidung, das richtige Schuhwerk & der passende Rucksack

Ein Punkt, der oft unterschätzt wird, ist die körperliche Belastung eines Messetages. Wer mehrere Stunden am Stück steht, in Schlangen wartet und über ein riesiges Gelände läuft, sollte unbedingt auf bequeme, bereits eingelaufene Schuhe setzen. Neue Sneaker gerade erst zur Gamescom auszuprobieren, ist keine gute Idee, denn Blasen an den Füßen können den ganzen restlichen Tag ruinieren. Stellt vielleicht sogar den Style eurer Schuhe etwas zurück. Denn gerade wenn ihr mehrere Tage da seid, solltet ihr sogar eher auf Laufschuhe setzen.

Zieht euch außerdem im Zwiebelprinzip an. In den Hallen kann es je nach Standort und Menschenmenge sehr warm werden, während es draußen oder in klimatisierten Bereichen deutlich kühler sein kann. Mehrere leichte Schichten lassen sich flexibel an und ausziehen, sodass ihr auf Temperaturschwankungen reagieren könnt. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf die allgemeinen Temperaturen an. Meist ist es zu dieser Zeit ziemlich warm, sodass man sich tendenziell eher luftiger kleiden sollte. Ein leichter Rucksack mit wenig Gewicht ist ebenfalls sinnvoll, denn ihr werdet ihn den ganzen Tag mit euch tragen. Verwendet besser keine Taschen, die man nur einseitig trägt. Das kann am Ende des Tages weh tun.

> Nehmt idealerweise Laufschuhe! Stellt Style hinten an, denn ihr werdet viel auf den Beinen sein und einige Kilometer zurücklegen. Nehmt zudem zwar natürlich die wichtigsten Dinge in einem bequemen Rucksack mit, aber achtet auf das Gewicht. Der Rucksack fühlt sich mit jeder Stunde schwerer an.

4. Tipp: Kostenlos Wasser auffüllen und Essen mitbringen

Bei so vielen Menschen auf engem Raum und oft warmen Temperaturen in den Hallen ist es wichtig, genug zu trinken. Seit diesem Jahr gibt es auf dem Gelände kostenlose Wasserspender, an denen ihr eure eigene Flasche auffüllen könnt. Packt euch also eine leere, wiederverwendbare Trinkflasche ein, statt euch ausschließlich auf teure Getränke vor Ort zu verlassen. Das spart nicht nur Geld, sondern erspart euch auch das ständige Anstehen an den Verkaufsständen. Stellt euch jedoch auf massig Andrang ein. Es lohnt sich also schon genug an Getränken auch so mitzunehmen oder leere Flaschen mitzubringen, und die direkt nach Einlass aufzufüllen, noch bevor bei anderen überhaupt Durst aufkommt!

Auch beim Essen lohnt sich etwas Planung. Die Auswahl an Imbissständen ist groß, aber zu den klassischen Essenszeiten bilden sich dort ebenfalls lange Warteschlangen. Wer flexibel ist und etwas außerhalb der üblichen Mittagszeit isst, spart wertvolle Minuten. Außerdem gelten hier Messepreise. Sprich: Das Essen hier ist nicht gerade günstig!

Nehmt euch daher einiges an Essen mit, wenn ihr Geld und Zeit sparen wollt.

5. Tipp: Bringt euch was zum Sitzen mit

Manchmal sind die Warteschlangen lang. Sehr lang. Gerade bei heiß erwarteten Spielen muss man gut und gerne 1-2 Stunden warten. Das Stehen in einer Schlange kann aber auch anstrengend sein und viele setzen sich dann nach einer Weile auf den Boden. Der Messeboden ist jedoch auch nicht für seinen Komfort bekannt. Daher lohnt es sich eine kleine, mobile Sitzgelegenheit mitzunehmen. Ein (faltbares) Sitzkissen lohnt sich hier bereits. Manche bringen auch leichte Alu-Klappstühle mit, die man sich an den Rucksack schnallen kann. Das ist zwar zum Sitzen enorm komfortabel, aber weniger für den Transport. Dies lohnt sich eher, wenn ihr vor allem bei großen Titeln anstehen wollt, mit tendenziell besonders großen Warteschlangen. Wägt hier genau ab, was für euch in dem Fall geeigneter ist.

> Eine mobile Sitzgelegenheit ist Gold wert. Überlegt genau, ob ein Sitzkissen oder ein kleiner, mobiler Klappstuhl besser geeignet sind

6. Tipp: Powerbank nicht vergessen

Ein voller Akku ist auf der Gamescom Gold wert. Zwischen Fotos, Videos, dem Ticket in der App, der Wegfindung und der Kommunikation mit Freunden entlädt sich das Smartphone deutlich schneller als an einem normalen Tag. Eine Powerbank gehört deshalb in jeden Rucksack, ebenso wie das passende Ladekabel. Ladestationen gibt es zwar an manchen Stellen auf dem Gelände, doch auch dort bilden sich regelmäßig Warteschlangen.

> Bereits eine kleine Powerbank ab 5000-mAh kann der Retter in der Not sein und einen Handy-Akku, je nach Gerät, um 70-100% aufladen. Wenn ihr eure Switch o.ä. laden wollt, achtet auf genügend Leistung und Quick Charge-Funktionen.

7. Tipp: So früh wie möglich Altersbändchen besorgen

Nichts ist ärgerlicher, als 2 Stunden für ein Spiel anzustehen und dann aber nicht rein zu dürfen, weil man vergessen hat, sich ein Bändchen vorher abzuholen. Erledigt dies daher idealerweise so früh wie möglich! Nutzt dafür auch am besten nicht die Stände direkt am Eingang. In den Hallen sind überall USK-Stationen zu finden. Dort bekommt ihr euer Bändchen und müsst auch weniger lange anstehen.

> Besorgt euch Altersbändchen, noch bevor ihr euch in eine andere Schlange stellt

8. Tipp: Warten kann sich ziehen: Nehmt euch also eine Beschäftigung mit

Lange Schlangen gehören zur Gamescom einfach dazu, besonders bei den großen Blockbuster Titeln. Statt sich darüber zu ärgern, lohnt es sich, die Wartezeit sinnvoll zu nutzen. Je nachdem, wie groß eure Powerbank ist, kann man sich natürlich mit dem eigenen Smartphone beschäftigen. Aber auch andere Geräte helfen, die Wartezeit verpuffen zu lassen. Gerade auf der gamescom sind viele Menschen mit ihrer Nintendo Switch unterwegs. So kann man nicht nur für sich darauf daddeln, sondern sich ggf. sogar mit anderen connecten und zusammen spielen.

Aber auch die Alternativen, wie Steam Deck oder das Xbox Ally, können die Zeit überbrücken. Und vielleicht findet ihr ja auch noch einen 3DS oder sogar Game Boy irgendwo in der Schublade und zockt ein paar Retro-Klassiker. Die haben sogar oft noch einen besseren Akku, als die neuen Geräte, die nach 3 Stunden gerne mal platt sind. Aber auch die lassen sich mit der passenden Powerbank laden.

Nicht aufladen muss man dagegen Mangas oder Bücher. Hier lohnt sich dann aber auch Kopfhörer mitzunehmen, denn die Messekulisse ist schon sehr laut.

> Ob Handheld, Manga oder Laptop: Es lohnt sich eine Beschäftigung mitzunehmen

9. Tipp: Für die Orientierung den Standort-Finder nutzen

Das Messegelände in Köln ist riesig und für Erstbesucher gerade zu Beginn schnell unübersichtlich. Der erweiterte Standort-Finder, der seit diesem Jahr auch barrierefreie Toiletten anzeigt, hilft dabei, sich schnell zu orientieren und den kürzesten Weg zu eurem nächsten Ziel zu finden. Ladet euch die entsprechende App oder Übersicht also vorab herunter und macht euch mit den wichtigsten Orientierungspunkten vertraut, bevor ihr im Getümmel steht.

Merkt euch außerdem einen zentralen Treffpunkt, falls ihr in einer Gruppe unterwegs seid und euch zwischenzeitlich aus den Augen verliert. Bei so vielen Menschen und teilweise schwachem Handyempfang ist ein fest vereinbarter Ort deutlich zuverlässiger als der Versuch, sich per Nachricht wiederzufinden.

10. Tipp: Merch, Goodies und das liebe Geld

Auf der Gamescom gibt es unzählige Gelegenheiten, Geld auszugeben, von Merchandise über limitierte Editionen bis hin zu Essen und Getränken. Setzt euch am besten schon vorab ein grobes Budget, damit ihr am Ende nicht überrascht seid. Bargeld ist an vielen Ständen nach wie vor praktisch, auch wenn Kartenzahlung mittlerweile weit verbreitet ist. Wer beides dabei hat, ist auf der sicheren Seite.

Kostenlose Give-aways gehören ebenfalls zum Messealltag, allerdings sammeln sich diese im Laufe eines Tages schnell an und werden zusätzliches Gewicht in eurem Rucksack. Überlegt deshalb bewusst, welche Goodies ihr wirklich mitnehmen wollt, statt einfach alles einzusammeln, was angeboten wird.

Wenn ihr außerdem unbedingt in die Merch-Halle (Halle 5) wollt und dort plant, einiges zu kaufen: Macht dies am besten als allererstes! Denn die Auswahl schwindet ab Mittwoch bereits merklich und gerade Mittags/ Nachmittags ist hier kaum noch ein Durchkommen. Wer es eher entspannt angehen möchte, muss eher Sonntag spätnachmittag vorbeischauen. Doch dann könnte die Auswahl bereits etwas ausgedünnt sein. Aber dafür kann man ggf. hier noch das ein oder andere Schnäppchen machen!

> Plant euer Budget und euren Besuch in der Merch-Halle und greift ggf. gegen Ende der Messe noch Schnapper ab. Aber: Vergleicht die Preise! Denn hier gelten Messepreise und nicht selten findet ihr die Stücke im Netz oder bei den Händlern direkt günstiger

11. Tipp: Hygiene nicht vergessen

Ihr werdet auf der gamescom viele Geräte, Controller, Griffe oder Tastaturen berühren. Nicht immer wird alles richtig desinfiziert. Um nicht ein paar Tage später krank im Bett zu liegen, lohnt es sich, eigenes Desinfektionsmittel mitzunehmen. Eine kleine Tube hilft schon extrem!

Auch muss man sich klar sein: Ihr werdet dort höchstwahrscheinlich schwitzen. Hohe Temperaturen treffen auf Menschenmassen und viele elektronische Geräte. Dazu ist man viel unterwegs. Dass man da schwitzt, ist völlig normal. Um sich da zumindest ein bisschen besser zu fühlen, lohnt sich ein Deo als Mitbringsel manchmal schon.

12. Tipp: Das Chaos am Bahnhof umgehen

Nach Messeschluss um 20:00 Uhr schließt die Polizei wegen Überfüllung oft die Zugänge zum Bahnhof Köln-Deutz. Es kann aber auch einfach sein, dass ihr kaum nach vorn zu den Gleisen durchdringt, weil der Ansturm so groß ist. Gerade am Freitag oder Samstag ist die Wahrscheinlichkeit nicht gerade gering. Geh stattdessen zu Fuß über die Hohenzollernbrücke zum Kölner Hauptbahnhof (ca. 15–20 Minuten Fußweg). Klar, das ist ein gutes Stück, aber ihr seid wahrscheinlich sogar schneller im Zug auf den Rückweg, als der Rest. Dazu habt ihr am Bahnhof auch nochmal die Möglichkeit, euch ggf. etwas zu Essen zu besorgen.