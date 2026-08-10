Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 33.2026

Es ist Montag, 10 Uhr und pünktlich erscheint die Releasevorschau. Also, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, ihr seid hier um die neuesten Spiele gezeigt zu bekommen, also legen wir direkt los.

Eine zackige Releasevorschau

Backpack Boy (PC) – 10. August

Ein pixeliger Puzzle Platformer, bei dem ihr mithilfe einer magischen Taschenlampe zwischen zwei Welten wechselt.

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Agent 64: Spies Never Die (PC) – 11. August

Ein Retro FPS welcher von klassischen Shootern aus den 90ern inspiriert wurde.

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Bean Wizard Eviscerates the Gonklins (PC) – 11. August

Ein Twinstick Shooter, bei dem ihr von oben herab auf die kleinen Gonklins feuert.

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Echoes of Mystralia (PC) – 11. August

Ein rasantes Topdown RPG-Roguelite mit einem ausgeklügeltem Magiesystem, in welchem ihr eure eigenen Zauber und Kombinationen kreiert.

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Hellbound Inc. (PC) – 11. August

Ein bunter Action Platformer, bei dem ihr Pakete unbeschadet durch gefährliche Level transportieren müsst.

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Luminary (PC) – 11. August

Ein Open World Fantasy RPG mit Crafting, prozedural generierten Welten und Koop-Gameplay.

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Riftstorm (PC) – 11. August

Ein kooperativer Topdown Roguelite Shooter im Mythic Protocol-Universum.

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Royalty Free-For-All (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 11. August

Ein Partybrawler mit Cartoonfiguren aus der Public Domain.

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Stonewards (PC) – 11. August

Ein Mix aus Aufbau-Survival, Tower Defense und Action RPG für bis zu vier Spieler*innen.

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Swordcery (PC) – 11. August

Ein ARPG-Roguelike über einen Helden mit einem Arsenal an außergewöhnlichen Waffen.

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Void Salvage (PC) – 11. August

Ein Autobattler im Weltraum, wo ihr euer Schiff ausrüstet und dieses dann für euch kämpfen lasst.

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Warhounds (PC) – 11. August

Ein militärisches Echtzeit-Strategiespiel über Söldnereinsätze in einem Afrika der Zukunft.

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Agefield High: Rock the School (PC) – 12. August

Wir haben von Rockstar nie einen Nachfolger zu Bully erhalten, also tritt dieses Spiel stattdessen in seine Fußstapfen.

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Ignoble (PC) – 12. August

Ein Incremenal Game, welches mit Beat’em’Up-, Roguelike- und Platformer-Elementen vermischt wurde und dekoriert mit einer Prise Brutalität und Blut.

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Pro Jank Footy (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 12. August

Ein wildes, sehr arcadiges Comedy-Sportspiel, welches wahrscheinlich nicht ganz die richtigen Regeln von American Football widerspiegelt.

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Verde (PC) – 12. August

Ein sehr gemütliches und entspannendes Aufbauspiel.

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Choppa: Rescue Rivals (PC, Switch) – 13. August

Ein cartooniges, actiongeladenes Abenteuer an Bord von vielen verschiedenen Fluggeräten.

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Dagger Directive (PC) – 13. August

Ein taktischer und realistischer Militärshooter.

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Hell Let Loose: Vietnam (PC, PS5, XSX) – 13. August

Und noch ein realistischer Militärshooter, diesmal im Vietnamkrieg angesetzt.

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Low-Budget Repairs (PC) – 13. August

In diesem Spiel seid ihr als Handwerker in einem Häuserblock in den 90ern unterwegs, aber ihr müsst an jeder Ecke Geld sparen, also heißt es pfuschen.

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Madden NFL 27 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 13. August

Wenn euch das zuvor gezeigte Pro Jank Footy zu wild ist und ihr lieber ein realistisches Football-Spiel haben wollt, dann habt ihr hier die alljährliche EA Sports-Suppe.

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Sandustry (PC) – 13. August

Ein Fabrik- und Automatisierungsspiel in einer sehr sandigen Umgebung.

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Servant of the Lake (PC) – 13. August

Ein Point’n’Click-Adventure, in dem ihr als Diener einer noblen Familie ein düsteres Geheimnis aufdeckt.

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Skatesterre (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 13. August

Ein arcadiges Skateboardspiel, welches sich natürlich die Vergleiche zu den Tony Hawk-Spielen gefallen lassen muss.

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The Core (PC) – 13. August

In diesem Puzzle-Adventure seid ihr eine KI in einer Kugel, die rollend Umgebungsrätsel löst.

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Mafia: The Old Country – Man of Honor (PC, PS5, XSX) – 14. August

Story DLC zum Mafia-Epos.

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Mike the Hooper (PC) – 14. August

Ein Puzzle Platformer, in welchem ihr Rätsel lösen müsst, indem ihr einen Basketball in den Korb befördert.

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Static Dread: The Submarine (PC) – 14. August

Ein lovecraftischer Horror-Thriller an Bord eines U-Bootes.

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Geschafft, die Releasevorschau für diese Woche ist fertig. Mit Sicherheit habt ihr etwas gefunden, was euer Interesse geweckt hat, oder? In all den Jahren, in denen ich diese Rubrik nun schon für euch schreibe, ist mir die Vielfalt der Spieleindustrie, besonders im Indie-Sektor, nochmal besonders bewusst geworden. Und wisst ihr was? Nächste Woche geht es genauso weiter, denn es erscheinen jede Woche neue Spiele, die einen Blick wert sind.

Titelbild: 2026 © Temple Door Games | 2026 © Refugium Games