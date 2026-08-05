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Aktuelle News

gamescom 2026 – Alle Games & Aussteller in der Übersicht

von Christian Koitkaam
1 Comment

Ein neues Jahr, eine neue gamescom! Die gamescom 2026 steht vor der Tür und lockt mit einem großen Programm wieder nach Köln. Zahlreiche Aussteller präsentieren die neuesten Spiele und Hardware-Highlights. Damit ihr den Durchblick behaltet, wer alles dabei ist, haben wir auch in diesem Jahr eine aktuelle Aussteller-Übersicht für euch zusammengestellt. 

Wie gewohnt findet ihr hier eine Liste aller Publisher und Studios, die auf der gamescom vertreten sind – inklusive ihrer Standorte. Die Liste wird kontinuierlich aktualisiert und wächst in den kommenden Wochen und Monaten, sobald weitere Zusagen der Unternehmen eingehen. Schaut also regelmäßig vorbei, um nichts zu verpassen! Alle Infos rund um die Messe findet ihr in unserem großen gamescom-Guide.

Aktueller Stand dieses Beitrags: 05. August 2026

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher, Entwickler und/oder Koelnmesse auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.

Redakteur: Christian Koitka

Alle bestätigten Aussteller der gamescom 2026

4Divinity Halle 7.1 | B021 C020

Halle 6.1 | A030
Astragon
  • Bus Simulator 27
  • Construction Simulator: Evolution
  • Firefighting Simulator: Ignite
  • Seafarer – The Ship Sim
 Halle 6.1 | B060 C061
Bandai Namco
  • Ace Combat 8: Wings of Theve
  • Dragon Ball Xenoverse 3
  • The Blood of Dawnwalker
 Halle 6.1, Stand A20/B021
Blooper Team
  • Cronos: The New Dawn
  • SAW: Genesis
 Halle 10.1
Byterocker’s Games
  • Neo Berlin 2087
Capcom
  • Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen
  • Mega Man: Dual Override
  • Onimusha: Way of the Sword
  • Street Fighter 6
 Halle 9.1 | A070 C079
CD Project
  • The Witcher 3: Songs of the Past
 Halle 8.1 | B030 A031
Eclipse Glow Games
  • Tides of Annihilation
 Halle 6 B-050
Embark Studios
  • ARC Raiders
 Halle 6.1 | B041 A040, B051 A050
Focus Entertainment Halle 6.1 | B060 C061
GIANTS Software Halle 6.1 | B061
Grinding Gear Games
  • Path of Exile 2
 Halle 6.1 | B031
Headup Games
  • Second Stone
  • The 9th Dragon
 Halle 10.2 | F010 E019
Home of Indies
  • Programm noch nicht bekannt
 Halle 10
Hoyoverse
  • Genshin Impact
  • Honkai: Nexus Anima
  • Honkai: Star Rail
  • Petit Planet
  • Zenless Zone Zero
 Halle 6.1 | B030 C031
Indie Arena Booth Halle 10
Konami
  • Castlevania: Belmont’s Curse
  • Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
  • Silent Hill: Townfall
  • Yu-Gi-Oh! Trading Card Game
 Halle 7.1 | A021 B020
Krafton
  • Noch unangekündigter neuer Titel im PUBG-Universum
  • Age Twisters
  • NO LAW
  • Project Zeta
  • TARAE: The Unbound
 Halle 9.1 | B050 C051, B040
Netease
  • Marvel Rivals
  • Sea of Remnants
  • Where Winds Meet
 Halle 7.1 | A051
Nintendo
  • 007 First Light
  • Call of Duty: Modern Warfare 4
  • Donkey Kong Bananza
  • EA Sports FC 27
  • Mario Kart World
  • Metaphor: ReFantazio
  • Minecraft
  • Minecraft Dungeons 2
  • Nintendo Switch Sports Resort
  • Orbitals
  • Pokémon Pokopia
  • Splatoon Raiders
  • Star Fox
  • Super Mario Bros. Wonder + Gemeinsam im Bellabel-Park
  • Yoshi and the Mysteriouis Book
 Halle 9.1 | A010 B009, A020
Remedy Entertainment
  • Control Resonant

Halle 6.1 | C071 A070
Paradox Interactive Halle 6.1 | C071 A070
Pearl Abyss
  • Crimson Desert
 Halle 09.1 | B010 C011
Plaion
  • Metro 2039
 Halle 9.1 | B030 C031
Secret Mode
  • Star Wars: Galactic Racer

Halle 6.1 | B040
SEGA
  • Alien Isolation 2
  • Crazy Taxi: World Tour
  • Persona 4 Revival
  • Total War: Warhammer 40.000
  • Stranger Than Heaven

Halle 7.1 | A041 B040, A031
SCS Software
  • American Truck Simulator
  • Euro Truck Simulator 2
 Halle 10.1 | B022 C023
Tencent Games
  • Arena of Valor
  • Honor of Kings
 Halle 8.1 | B050 A051
Team17
  • Lumentale: Memories of Trey
  • Silver Pines
  • Worms W.M.D.
 Halle 6.1 | B060 C061
Total Mayhem Games
  • We Were Here Tomorrow
 Indie Arena Booth in Halle 10.2
Ubisoft
  • Anno 117: Pax Romana (Bühnenprogramm)
  • Assassin’s Creed Black Flag Resynced (Bühnenprogramm)
  • Morbid Metal (spielbar)
  • Rainbow Six: Siege (Bühnenprogramm)
  • Rayman Legends Retold (spielbar)
  • The Division 2
 Halle 6

Halle 10.2 (Morbid Metal)
Undercoders
  • Denshattack!
 Halle 10.2
Webedia (Gamestar)
  • Umfangreiches Bühnenprogramm, zusammen mit Creatorn, zur Vorstellung von neuen Spielen und einem Community-Bereich
 Halle 7.1 | B051 C050, B041
XBOX
  • Alien: Deathstorm
  • Alien: Isolation 2
  • Bad Magpie
  • Call of Duty: Modern Warfare 4
  • Castlevania: Belmont’s Curse
  • Crowsworn
  • Fable
  • Forza Horizon 6
  • Gears of War: E-Day
  • Genigods: Nezha
  • Halo: Campaign Evolved
  • Metro 2039
  • Microsoft Flight Simulator 2024
  • Minecraft Dungeons II
  • Resonance: A Plague Tale Legacy
  • Star Wars Zero Company
  • Stranger Than Heaven
  • Terrible Lizards
  • The Blood of Dawnwalker
  • Turok: Origins
  • Valor Mortis

Halle 7.1 | A061 C060
ZoroArts
  • Paddle, Paddle, Paddle
 Indie Arena Booth in Halle 10.2

 

gamescom 2026

Bild © Koelnmesse

Wargaming (World of Tanks) ist erneut nicht auf der Messe vertreten. Diese veranstalten lediglich am Messe-Freitag (28.08.2026) ein Community-Event. Hier erfahrt ihr mehr!

Auch Playstation hat der gamescom eine Absage erteilt. Das ist jedoch nicht weiter überraschend. Denn Sony fehlte schon die letzten 6 gamescom-Messen. Überraschend ist dagegen die Absage von THQ Nordic. Laut eigener Aussage habe man zu wenig vorzeigbare Titel und müsse daher pausieren. Man hoffe aber im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Die bisher vorzeigbaren Titel besäßen bereits eine Demo oder eine Early Access-Version. Insofern lohne sich nicht der enorme Kostenaufwand der gamescom in Relation zum Angebot.

Nintendo gamescom

Bild © 2026 Nintendo/ Koeln Messe

Tags: Gamescom, games, aussteller, übersicht, gamescom 2026
Christian Koitka
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  1. gamescom 2026 - Die Hallenübersicht: Was findest du wo? - NAT-Games

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