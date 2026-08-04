Diese Streamer & YouTuber sind auf der gamescom 2026: Und so kommst du an Autogramme & Selfies

Die gamescom 2026 ist nicht nur ein Ort für Games & Devs, sondern auch Content Creator sind ein Publikumsmagnet für die Kölner Messe geworden. Auch in diesem Jahr sind wieder viele bekannte Namen vertreten. Natürlich ist es schwierig, alle Namen herauszufiltern, die vor Ort sein werden, da viele Content Creator auch privat vor Ort sein werden. Wir haben dennoch versucht, einige Personen ausfindig zu machen, die auf der gamescom anwesend sein werden.

Zu finden sind die nämlich unter anderem in der signing area, wo ihr Unterschriften eurer liebsten Streamer, YouTuber und Influencer ergattern könnt.

Wie ihr euch einen Slot buchen könnt, um ein Autogramm oder Selfie zu bekommen, erfahrt ihr weiter unten.

Die Liste wird kontinuierlich aktualisiert und wächst in den kommenden Wochen und Monaten, sobald weitere Zusagen der Creator eingehen. Schaut also regelmäßig vorbei, um nichts zu verpassen! Alle Infos rund um die Messe findet ihr in unserem großen gamescom-Guide.

Aktueller Stand dieses Beitrags: 04. August 2026

Diese YouTuber & Streamer sind auf der gamescom 2026

Aria Addams – Freitag (28.8.)

– Freitag (28.8.) Colin Gäbel – Rocket Beans (Halle 9)

– Rocket Beans (Halle 9) Dävid – Donnerstag (27.8.) + Sonntag (30.8.)

– Donnerstag (27.8.) + Sonntag (30.8.) Dennsen86 – Capcom (Halle 9)

– Capcom (Halle 9) Etienne Gardé – Rocket Beans (Halle 9) / Capcom (Halle 9)

– Rocket Beans (Halle 9) / Capcom (Halle 9) FIXX – Freitag (28.8.)

– Freitag (28.8.) Gregor Kartisos – Rocket Beans (Halle 9)

– Rocket Beans (Halle 9) Huebi – Donnerstag (27.8.) + Sonntag (30.8.)

– Donnerstag (27.8.) + Sonntag (30.8.) Nils Bomhoff – Rocket Beans (Halle 9)

– Rocket Beans (Halle 9) Sofia Kats – Capcom (Halle 9)

– Capcom (Halle 9) Vicky & Silvia – Donnerstag (27.8.)

So kannst du einen Slot in der signing area buchen: