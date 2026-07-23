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Bis zur Glotze – Ist Mina the Hollower der erhoffte Indie-Hit? | Folge 197

von Christian Koitkaam
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Lange musste man drauf warten. Aber gut Ding will Weile haben, oder? Diese Frage stellt sich bei Mina the Hollower! Das neue Spiel der Shovel Knight-Macher ist endlich da und wurde heiß erwartet. Wir sprechen über das Indie Game und ob es den hohen Erwartungen gerecht werden kann!

 

 

Das Indie-Spiel des Jahres?

Maarten und Christian sprechen über Mina the Hollower, dem interessantesten Indie-Spiel 2026. Fragezeichen. Denn mit einem so heiß ersehnten Spiel kommt auch immer eine hohe Erwartungshaltung daher. Aber da ihr euch sicherlich auch unseren NAT-Games-Test schon angesehen habt, wisst ihr schon, wie Maarten darüber denkt. Denn dort vergibt Tester Maarten den NAT-Award.

Wir wollen aber mal noch ein bisschen tiefer diskutieren, welche Aspekte das Spiel so besonders machen. Denn da gibt es so einige Aspekte! Ob das Eingraben, der Flair, die Erkundung oder die Progression. Mina beherrscht so einiges, was es für einen Indie-Hit braucht. Aber wunschlos glücklich sind wir dennoch nicht. Maarten und Christian haben trotzdem einige Aspekte gefunden, die durchaus häten besser ausfallen können.

Welche das sind, erfahrt ihr in Folge 197 von Bis zur Glotze!

 

Moderation: Christian
Redaktion: Maarten

 

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Tags: review, test, Podcast, Bis zur Glotze, Mina the Hollower
Christian Koitka
Christian Koitka
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