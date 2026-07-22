gamescom 2026 – Die Hallenübersicht: Wo findest du was?

Die Gamescom 2026 wirft ihre Schatten voraus. Weil die Messe so gigantisch ist, wollen wir euch ein bisschen unter die Arme greifen: Wer auf dem Kölner Messegelände wirklich alles sehen und erleben möchte, braucht nicht nur gute Schuhe, sondern vor allem einen soliden Plan. Und damit du deine Messe ideal planen kannst, zeigen wir dir wo du was findest. Jede Halle steht nämlich immer für etwas Spezifisches. Von Business, über Merch , bis hin zu Indie Games. Wir erklären euch genau, was die jeweiligen Hallen zu bieten haben.

Ihr solltet allerdings nicht nur diesen Artikel im Blick haben. Wir haben auch weitere Beiträge zur gamescom, um euren Aufenthalt bestmöglich zu planen. Denn je besser ihr plant, desto mehr seht ihr! Schaut daher auf jeden Fall mal in unseren ultimativen Messe-Guide. Der ist Jahr für Jahr dein treuer Wegbegleiter und klärt die wichtigsten Fragen.

Jede Halle auf der gamescom erklärt

Halle 1: Event Arena

Am westlichen Rand des Messegeländes befindet sich die relativ neue Halle 1: die Event Arena. Sie ist der Schauplatz der Eröffnungsshow Opening Night Live (ONL) am 25. August mit Host Geoff Keighley. Anstellen könnt ihr euch dafür, sofern ihr ein separates Ticket habt, im Außenbereich neben dem gamescom Confex. Kleiner Tipp: Früh da sein! Denn die Schlange ist lang! Von Donnerstag bis Sonntag verwandelt sich die Halle in eine „Social Stage“ mit einem Bühnenprogramm aus Influencer-Auftritten, E-Sport und dem großen Cosplay Contest am Samstag. Mehr dazu findet ihr auch in unserem Messe-Guide. Während der Messe ist der Bereich über die Halle 5 und 6 erreichbar.

Hallen 2, 3, 4 & Confex: Die Business Area

Die Business Area in den Hallen 2, 3 und 4 befindet sich direkt am Eingang Süd und ist von Mittwoch (26.8.) bis Freitag (28.8.) geöffnet. Der Zutritt ist ausschließlich Fachbesuchern, Ausstellern und Medienvertretern mit dem entsprechenden Ticket vorbehalten.

Ebenfalls im benachbarten Confex angesiedelt sind die Entwicklerkonferenz gamescom dev, die früher devcom hieß, (24. bis 25. August) sowie der gamescom Congress (27. August). Das neue Confex Center bietet auf zwei Ebenen 22 Konferenzräume und eine große Halle mit einer Kapazität von 4.300 Personen. Der Bereich dürfte für euch da draußen wahrscheinlich am wenigsten relevant sein.

Halle 5: Merchandise, Cosplay, Cards & Boards

Halle 5 gehört traditionell zu den großen Publikumsmagneten und ist vor allem am Nachmittag oft kaum zu durchqueren. Deswegen empfiehlt sich für ein „gemütliches“ Shoppen, hier sehr früh oder sehr spät durchzuschlendern. Hier gibt es:

Merchandise Area (Erdgeschoss): Ein riesiges Angebot an Fanartikeln, Accessoires und Goodies

Artist Area (Halle 5.1): Ein neuerer Bereich, in dem internationale Künstler ihre exklusiven Illustrationen, kreativen Kreationen und Fanarts präsentieren und verkaufen.

Cards & Boards Area (Obergeschoss, Halle 5.2): Der Sehnsuchtsort für alle Fans von Brett- und Kartenspielen. Hier warten Top-Aussteller wie Wizards of the Coast, Ravensburger, Konami, Pegasus Spiele und Fantasy Flight Games.

Cosplay Village (im hinteren Bereich des Untergeschosses): Der Treffpunkt der Cosplay-Community mit Wettbewerben und Preisen.

Hallen 6, 7, 8, 9: Die Entertainment Area

Das Herz der Gamescom: Die Entertainment Area erstreckt sich über die riesigen Hallen 6, 7, 8 und 9, die entlang des zentralen Boulevards aufgereiht sind. Hier präsentieren sich kleine, große und sehr große Studios und Publisher. Die Branchengrößen wie Bandai Namco (Halle 6.1, Stand A20/B021) oder HoYoverse (Halle 6.1, Stand B030) sind hier genauso vertreten wie unzählige andere Aussteller. Hier reiht sich Spielstation an Spielstation, unterbrochen von lauten Showbühnen und langen Warteschlangen.

Wenn ihr aber im Detail wissen wollt, welche Aussteller im entertainment-Bereich zu finden sind, dann schaut euch mal am Besten unsere Ausstellerliste an. Die halten wir möglichst aktuell und zeigen euch dort, welche Games auf der Fläche spielbar sind.

Halle 10: Indie Area, Retro & Family Area, Campus Area

Die doppelstöckige Halle 10 ist ein Paradies für Entdecker und Nostalgiker:

Indie Area (Halle 10.2): Das Zuhause unabhängiger Entwickler und kleiner, innovativer Spiele. Hier befindet sich mit der „Indie Arena Booth“ einer der größten Gemeinschaftsstände für kleine Entwicklerstudios. Ebenfalls in Halle 10.2 ist das „Home of Indies“ beheimatet, das auf einer Fläche von 440 Quadratmetern internationalen Entwicklern eine Plattform für Präsentationen, Talks und Networking bietet.

Retro & Family Area (Halle 10.2): Hier verbinden sich die Gaming-Welten von gestern und heute. Von legendären Konsolenklassikern bis zu interaktiven Stationen für junge Besucher ist alles dabei.

Campus Area: Der Bereich rund um Ausbildung und Karriere in der Spieleindustrie.

Halle 11.2: Signing Area & neue Event-Fläche

Die Signing Area in Halle 11.2 ist der zentrale Anlaufpunkt für Meet & Greets mit YouTubern, Streamern und Social-Media-Stars. Für die Autogrammstunden sind in der Regel kostenlose Tickets erforderlich (solange der Vorrat reicht). In diesem Jahr dürfen sich Fans gleich auf zwei Signing Areas freuen.

Wir halten euch außerdem in einem separaten Artikel auf dem Laufenden, welche Content Creator dieses Jahr auf der gamescom sein werden.



Outdoor-Bereich & P8: Erholung und Entspannung

Zwischen den Hallen 6, 7 und 8 sowie neben Halle 9 laden zahlreiche Food-Trucks zur Erholung vom Messelärm ein. Eine Aufwertung erfährt auch die reaktivierte Outdoor Area P8. Nicht nur das Meme lebt dadurch wieder. Allerdings soll es in diesem Abschnitt eher ruhig zugehen. Denn mit dem Asian Garden, der Community Wall und dem Gamescom Beach soll man hier ein wenig erholen können. Hier befinden sich in der Nähe zudem die geschlechtsneutralen Toiletten im Entertainment-Bereich.

Wichtige Hinweise für die Planung