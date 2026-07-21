gamescom 2026 – Alle Games & Aussteller in der Übersicht

Ein neues Jahr, eine neue gamescom! Die gamescom 2026 steht vor der Tür und lockt mit einem großen Programm wieder nach Köln. Zahlreiche Aussteller präsentieren die neuesten Spiele und Hardware-Highlights. Damit ihr den Durchblick behaltet, wer alles dabei ist, haben wir auch in diesem Jahr eine aktuelle Aussteller-Übersicht für euch zusammengestellt.
Wie gewohnt findet ihr hier eine Liste aller Publisher und Studios, die auf der gamescom vertreten sind – inklusive ihrer Standorte. Die Liste wird kontinuierlich aktualisiert und wächst in den kommenden Wochen und Monaten, sobald weitere Zusagen der Unternehmen eingehen. Schaut also regelmäßig vorbei, um nichts zu verpassen! Alle Infos rund um die Messe findet ihr in unserem großen gamescom-Guide.
Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher, Entwickler und/oder Koelnmesse auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.
Redakteur: Christian Koitka
Alle bestätigten Aussteller der gamescom 2026
|Astragon
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|Bandai Namco
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|Capcom
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|CD Project
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|Eclipse Glow Games
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|Halle 6 B-050
|Headup Games
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|Halle 10.2
|Home of Indies
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|Hoyoverse
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|Halle 6
|Indie Arena Booth
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|Alle 193 Titel
findet ihr hier
|Konami
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|Halle 7
|Krafton
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|Halle 9
|Netease
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|Nintendo
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|Pearl Abyss
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|Plaion
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|SEGA
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|SCS Software
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|Team17
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|Total Mayhem Games
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|Indie Arena Booth in Halle 10.2
|Ubisoft
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|Webedia
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|XBOX
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|ZoroArts
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|Indie Arena Booth in Halle 10.2
Wargaming (World of Tanks) ist erneut nicht auf der Messe vertreten. Diese veranstalten lediglich am Messe-Freitag (28.08.2026) ein Community-Event. Hier erfahrt ihr mehr!
Auch Playstation hat der gamescom eine Absage erteilt. Das ist jedoch nicht weiter überraschend. Denn Sony fehlte schon die letzten 6 gamescom-Messen. Überraschend ist dagegen die Absage von THQ Nordic. Laut eigener Aussage habe man zu wenig vorzeigbare Titel und müsse daher pausieren. Man hoffe aber im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Die bisher vorzeigbaren Titel besäßen bereits eine Demo oder eine Early Access-Version. Insofern lohne sich nicht der enorme Kostenaufwand der gamescom in Relation zum Angebot.