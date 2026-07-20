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Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 30.2026

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © Nintendo | 2026 © Cup Dog Games

Die Spannung steigt wie die Temperaturen in Deutschland, wie vollgepackt ist die Releasevorschau in dieser Woche? Sehr voll, mal wieder wartet ein großer Batzen an Spielen darauf, von euch begutachtet und gezockt zu werden. Zeit habt ihr ja jetzt, zumindest wenn ihr Schüler*innen seid, immerhin sind in den meisten Teilen Deutschlands die Sommerferien gestartet, bei uns in NRW letzten Freitag. Also, sucht euch einen dieser Titel aus und zockt drauf los.

 

Eine Releasevorschau genau so überfüllt wie die Freibäder in Deutschland

 

  • Cat Isle (PC) – 20. Juli

Ein gemütliches Aufbauspiel mit kleinen schnurrenden Vierbeinern.

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  • Raccoons to Riches (PC) – 20. Juli

Ein Roguelike Deckbuilder über einen Waschbären, der in einer Fantasywelt einen Laden für Abenteurer führt.

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  • The Life and Suffering of Prince Jerian (PC) – 20. Juli

Eine narrative Visual Novel über den Kronprinzen eines Landes voller düsterer Geheimnisse und jähzorniger Götter.

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  • Cloudrooms (PC) – 21. Juli

Ein psychologisches Horror-Adventure, wo ihr in einem Korridor gefangen seid, der hoch oben in den Wolken schwebt.

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  • Colossus – Eternal Blight (PC) – 21. Juli

Ein pixeliges Action Adventure, in dem ihr mit diversen Fähigkeiten unterschiedliche Builds für eure Kämpfe erstellt.

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  • Drone Sector (PC) – 21. Juli

Ein strategisches Kriegsspiel mit Fokus auf Drohneneinsätze.

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  • Last Bullet (PC) – 21. Juli

Ein rundenbasierter Deckbuilder, wo ihr eure Waffe mit spezieller Munition ausstattet, die dann in Kombos auf eure Gegner verschossen wird.

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  • Photomaly (PC) – 21. Juli

In diesem Horrorspiel mit PSX-Nostalgie betreibt ihr ein Fotostudio mit einigen sehr außergwöhnlichen Kund*innen.

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  • Soulbound: Online (PC) – 21. Juli

Ein Bullet Heaven Roguelite mit Pixeloptik, welches ihr alleine oder mit bis zu 3 Mitspieler*innen im Koop bewältigen könnt.

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  • Aquapark Tycoon (PC) – 22. Juli

Passend zur Jahreszeit baut ihr hier euren eigenen Wasserpark auf.

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  • PS Maker (PC) – 22. Juli

Ein Toolkit, mit dem ihr kleine Top Down Adventures erstellen könnt.

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  • Shift At Midnight (PC, XSX) – 22. Juli

Ein kooperatives Horrorspiel, wo ihr eine Raststätte führt, jedoch sind nicht alle eure Gäste menschlich…

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  • Tears of Metal (PC, XSX) – 22. Juli

Ein wildes, blutiges Koop-Hack’n’Slash mit Roguelike-Elementen und schottischen Kriegern.

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  • Avatar Legends: The Fighting Game (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 23. Juli

Ein Kampfspiel mit den Figuren aus Avatar – Herr der Elemente und Die Legende von Korra.

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  • Carnival Hunt (PC) – 23. Juli

Ein weiterer Eintrag im Katalog der asymmetrischen Horrorspiele, diesmal mit einem fiesen Karnevalsmeister und kleinen Häschen.

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  • Cornhole Hero (PC) – 23. Juli

Ein Atari-esques Spiel über das Cornhole-Spiel, bei dem mit Säckchen ein Loch in einem Brett getroffen werden muss.

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  • Dino Jump (PC) – 23. Juli

Kennt ihr das Minispiel, das ihr auf Google spielen könnt, wenn ihr gerade kein Internet habt? Dieses Indiespiel greift genau dieses Konzept auf.

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  • DinoBlade (PC) – 23. Juli

Wir bleiben bei Dinos, diesmal mit einem Actiontitel mit Soulslike-Elementen über einen Dinosaurier mit einem riesigen Schwert im Maul.

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  • Disgaea Mayhem (PC, PS5, Switch, Switch 2) – 23. Juli

Ein neuer, actionlastiger Ansatz im Disgaea-Franchise.

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  • Dodo Duckie (PC) – 23. Juli

Ein Puzzle Platformer mit einer Ente, bei dem ihr zwischen 2D und 3D wechseln könnt und euch so durch die Level knobelt um eure Hühnerfreunde zu retten.

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  • Gurei (PC) – 23. Juli

Ein fordernder 2D-Bossrush-Titel mit japanischer Mythologie.

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  • Helix: Descent N Ascent (PC, Switch) – 23. Juli

Ein Knobelspiel mit einem ganz einzigartig gezeichnetem Stil.

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  • High Times (PC, Switch) – 23. Juli

Eine Dating Sim in einem Donutladen.

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  • Pass the Fear (PC) – 23. Juli

Ein Roguelite Bullet Hell mit kleinen Chibi-Figuren und einer Menge explosiver Effekte auf dem Bildschirm.

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  • Rubinite (PC) – 23. Juli

Ein Boss Rush Actionspiel mit einer Fokus-Funktion, bei der ihr Schwachstellen der Bossgegner ausfindig macht.

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  • Splatoon Raiders ( Switch 2) – 23. Juli

Spinoff von Nintendos Shooter-Reihe, der den beliebten Salmon Run etwas größer aufzieht.

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  • The Deepest Castle (PC) – 23. Juli

Ein sehr oldschooliger Dungeon Crawler, sowohl grafisch als auch spielerisch.

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  • Theropods (PC) – 23. Juli

Ein Point’n’Click Adventure in der prähistorischen Zeit mit Pixeloptik.

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  • Worlds Upon The Wind (PC) – 23. Juli

Ein gemütlicher Roguelite Deckbuilder über den Aufbau von Gemeinden im antiken Japan.

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  • An Eggstremely Hard Game (PC) – 24. Juli

Ein Rage Game für zwei Spieler*innen mit zwei Gänsen und einem sehr zerbrechlichen Ei.

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  • Boba Cafe Simulator (PC) – 24. Juli

Der Bubble Tea Trend ist zwar lange ausgestorben, aber JETZT haben wir natürlich auch eine Sim für einen solchen Laden.

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  • Bookbinding (PC) – 24. Juli

In diesem gemütlichen Adventure seid ihr ein Buchbinder, der seiner Kreativität freien Lauf lässt.

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  • Codename CURE II (PC) – 24. Juli

Ein kooperativer FPS in einer Zombie-Apokalypse.

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  • Echoes From Ciudadela (PC) – 24. Juli

Ein First Person Puzzle Adventure mit einigen historisch angelehnten Rätseln.

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  • Island Beekeeper (PC) – 24. Juli

Abseits der Zivilisation züchtet ihr in dieser Simulation einen Bienenstamm.

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  • The Alley (PC) – 24. Juli

Ein geisterhaftes Horrospiel, bei dem ihr mit eurer Handykamera zwischen Realität und Illusion unterscheiden müsst.

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  • Tulip Season (PC) – 24. Juli

Ein sehr holländisches Spiel über den Anbau von Tulpen.

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So, einmal tief durchatmen, die Releasevorschau für diese Woche haben wir geschafft. Nächste Woche geht es aber ohne Umschweife weiter, bis dahin habt ihr hoffentlich all diese Indie-Perlen durchgezockt, denn dann warten bereits wieder neue Spiele auf euch.

 

Titelbild: 2026 © Nintendo | 2026 © Cup Dog Games

Tags: Releasevorschau
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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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