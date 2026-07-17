gamescom 2026 – Alle Games & Aussteller in der Übersicht

Ein neues Jahr, eine neue gamescom! Die gamescom 2026 steht vor der Tür und lockt mit einem großen Programm wieder nach Köln. Zahlreiche Aussteller präsentieren die neuesten Spiele und Hardware-Highlights. Damit ihr den Durchblick behaltet, wer alles dabei ist, haben wir auch in diesem Jahr eine aktuelle Aussteller-Übersicht für euch zusammengestellt.

Wie gewohnt findet ihr hier eine Liste aller Publisher und Studios, die auf der gamescom vertreten sind – inklusive ihrer Standorte. Die Liste wird kontinuierlich aktualisiert und wächst in den kommenden Wochen und Monaten, sobald weitere Zusagen der Unternehmen eingehen. Schaut also regelmäßig vorbei, um nichts zu verpassen! Alle Infos rund um die Messe findet ihr in unserem großen gamescom-Guide.

Aktueller Stand dieses Beitrags: 17. Juli 2026 Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher, Entwickler und/oder Koelnmesse auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme. Redakteur: Christian Koitka

Alle bestätigten Aussteller der gamescom 2026

Astragon Bus Simulator 27

Construction Simulator: Evolution

Firefighting Simulator: Ignite

Seafarer – The Ship Sim Bandai Namco Programm noch nicht bekannt Capcom Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Mega Man: Dual Override

Onimusha: Way of the Sword

Street Fighter 6 CD Project The Witcher 3: Songs of the Past Eclipse Glow Games Tides of Annihilation Halle 6 B-050 Headup Games Second Stone

The 9th Dragon Halle 10.2 Home of Indies Programm noch nicht bekannt Indie Arena Booth Programm noch nicht bekannt Alle 193 Titel

findet ihr hier Krafton Noch unangekündigter neuer Titel im PUBG-Universum

Age Twisters

NO LAW

Project Zeta

TARAE: The Unbound Halle 9 Nintendo Programm noch nicht bekannt Pearl Abyss Crimson Desert Plaion Metro 2039 SEGA Alien Isolation 2

Crazy Taxi: World Tour

Persona 4 Revival

Total War: Warhammer 40.000

Stranger Than Heaven SCS Software American Truck Simulator

Euro Truck Simulator 2 Team17 Lumentale: Memories of Trey

Silver Pines

und weitere Total Mayhem Games We Were Here Tomorrow Indie Arena Booth in Halle 10.2 Ubisoft Programm noch nicht bekannt Webedia Umfangreiches Bühnenprogramm, zusammen mit Creatorn, zur Vorstellung von neuen Spielen und einem Community-Bereich XBOX Gears of War: E-Day und weitere noch unbestätigte Titel ZoroArts Paddle, Paddle, Paddle Indie Arena Booth in Halle 10.2

Wargaming (World of Tanks) ist erneut nicht auf der Messe vertreten. Diese veranstalten lediglich am Messe-Freitag (28.08.2026) ein Community-Event. Hier erfahrt ihr mehr!

Auch Playstation hat der gamescom eine Absage erteilt. Das ist jedoch nicht weiter überraschend. Denn Sony fehlte schon die letzten 6 gamescom-Messen. Überraschend ist dagegen die Absage von THQ Nordic. Laut eigener Aussage habe man zu wenig vorzeigbare Titel und müsse daher pausieren. Man hoffe aber im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Die bisher vorzeigbaren Titel besäßen bereits eine Demo oder eine Early Access-Version. Insofern lohne sich nicht der enorme Kostenaufwand der gamescom in Relation zum Angebot.