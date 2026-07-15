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Bis zur Glotze – Ist das Gothic Remake das erhoffte Comeback der Kult-Reihe? | Folge 196

von Christian Koitkaam
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Bild © 2026 THQ Nordic
Ja, okay, wir sind etwas spät dran. Aber: Gut Ding will Weile haben! Und somit sprechen wir endlich über das Gothic Remake. Dazu gibt es auch schon unseren NAT-Games-XXL-Test, aber es wird Zeit auch in Bis zur Glotze über die Wiederkehr des namenlosen Helden zu sprechen und ob sein Comeback gelungen ist.

 

 

Wie gut klappt der Weg in die Moderne?

Maarten und Christian haben sich ins Remake von Gothic begeben. Insbesondere Maarten ist ja unser Gothic-Fachmann und wartet seit Ewigkeiten auf Neues aus dem Gothic-Universum. Na gut, ganz neu ist dieser Ableger jetzt auch nicht, aber er macht einiges aus dem Original neu. Neue Optik, ein paar neue Missionen und auch spielmechanisch hat sich etwas getan. Aber auch zum Positiven? Darüber sprechen wir in Episode 196 von Bis zur Glotze.

Denn die Entstehungsgeschichte war ja durchaus spannend. Der erste playable Teaser war durchaus durchwachsen und die Fan-Gemeinde blickte somit sehr wachsam auf die vergangenen Jahre. Immerhin hatte es weder das Franchise einfach, noch das ehemalige Studio, welches ja mittlerweile nicht mehr existiert. Um euch einen (fast) perfekten Eindruck vom Spiel zu machen: Lehnt euch zurück, schmeißt den Podcast an und begebt euch gedanklich mit uns in die Welt von Gothic.

 

Moderation: Christian
Redaktion: Maarten

 

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Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: Gothic, Podcast, Bis zur Glotze, Gothic Remake
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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