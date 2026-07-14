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Palworld – Der Hype kehrt mit dem Full-Release erneut zurück

von Christian Koitkaam
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Bild: 2023 © Pocketpair Inc.

Was viele bereits als ausgelaufenen Hype abgehakt hatten, erlebt nun einen zweiten Frühling. Das Monsterfang‑ und Survivalgame Palworld hat am vergangenen Wochenende einen gewaltigen Ansturm erlebt. Auslöser war die offizielle Vollversion 1.0.

 

Palworld und der 1.0-Release

Die Reise des Entwicklers Pocketpair begann im Januar 2024 mit einem frühen Zugang auf Steam. Damals katapultierte sich der Titel innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der Charts und erreichte einen Höchstwert von knapp über 2,1 Millionen gleichzeitigen Spielern. Nach diesem ersten Rausch flaute die Begeisterung jedoch merklich ab. Bereits im Monat nach dem Early‑Access‑Start sank die Zahl deutlich. In den folgenden zweieinhalb Jahren pendelten die wöchentlichen Spitzenwerte meist zwischen 25.000 und 50.000 aktiven Nutzern.

Zwar gab es zwischendurch immer wieder Aufflackern. Im Dezember 2024 sprang die Zahl nach dem großen Feybreak‑Update kurzzeitig auf über 200.000, und ein weiteres bedeutendes Update im Juni 2025 brachte es immerhin auf rund 122.000 Spieler. 

Palworld

Bild: 2023 © Pocketpair Inc.

 

Der große Sprung am Wochenende

Die Veröffentlichung der finalen Version 1.0 am vergangenen Freitag löste einen enormen Hype aus. Der Höhepunkt wurde am Sonntag erreicht. Genau 855.525 Menschen spielten Palworld gleichzeitig auf der Steam‑Plattform. Rechnet man die Konsolenversionen für die PlayStation 5 und die Integration in den Xbox Game Pass hinzu, dürfte die tatsächliche Zahl aller aktiven Spieler sogar die Millionengrenze überschritten haben.

Das Spiel kam aber auch mit weitreichenden inhaltlichen Änderungen. Die Entwickler haben nahezu jede zentrale Spielmechanik überarbeitet. Hinzu kommen eine erhebliche Menge neuer Inhalte, eine angehobene Levelobergrenze sowie überarbeitete Charakterdesigns. Ein völlig neues Gebiet namens Sunreach erweitert die Spielwelt. Es führt schwebende Inseln oberhalb der bekannten Hauptwelt ein. Auch der Pal‑Katalog wurde aufgestockt. Ganze 72 neue Kreaturen sind hinzugekommen, sodass die Gesamtzahl nun bei 287 verschiedenen Arten liegt. Abgerundet wird das Paket durch eine umfassende optische und akustische Überarbeitung, die bei den Spielern aktuell gut ankommt.

 

Quelle: Eurogamer.net

Bild: 2023 © Pocketpair Inc.

Tags: steam, Palworld
Christian Koitka
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