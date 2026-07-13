Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 29.2026

Leute, es scheint so als sei das Sommerloch überstanden, denn unsere dieswöchige Releasevorschau ist prall gefüllt mit Neuerscheinungen. Verlieren wir also keine Zeit und starten direkt rein, das wird diesmal etwas länger dauern.

Nach einiger Zeit mal wieder eine vollgepackte Releasevorschau

Ascend to ZERO (PC, XSX) – 13. Juli

Ein rasantes Topdown Roguelite mit Zeitstopp-Fähigkeiten.

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Forensics: Crime Scene Detective (PC, PS5, XSX) – 13. Juli

Ein Mysteryspiel, in welchem ihr ein forensischer Ermittler seid.

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Kaz (PC) – 13. Juli

Ein rasantes Spiel wo ihr eure Figur über ein Raster manövriert und dabei alle Objekte entfernen müsst.

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Masters of Mayhem (PC) – 13. Juli

Ein neues Social Deduction-Spiel mit Monstern, verrückten Fähigkeiten und Roguelite-Elementen.

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Pixplorer (PC) – 13. Juli

Eine offene Pixelwelt zum Erkunden, Craften, Farmen und mehr.

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Runix: Pinball Roguelike (PC) – 13. Juli

Der Spieletitel verrät eigentlich alles, es handelt sich um ein Pinball Roguelike.

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D-topia (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 14. Juli

Ein Puzzle-Adventure über eine futuristische Einrichtung, dessen Bewohner*innen man mit gelösten Rätseln hilft.

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The Crimson Maid (PC, PS5, XSX) – 14. Juli

Ein klassisches Adventure mit einem Mix aus Romanze, Mörder-Mystery und dem Übernatürlichen.

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Urban Strife (PC) – 14. Juli

Ein rundenbasiertes Echtzeit-Strategiespiel alter Schule in einer Zombieapokalypse.

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Denshattack! (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 15. Juli

Ein abgedrehtes Spiel mit einem entgleisten Zugwaggon, der Tricks und Flips ausführt.

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eBaseball: PRO SPIRIT (PC, PS5) – 15. Juli

Ein neues MLB The Show kam für Baseball-Fans jetzt bereits einige Jahre nicht mehr, hier ist stattdessen Konamis Alternative.

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Flash and Die (PC) – 15. Juli

In diesem Horrorspiel seid ihr Fotograf und müsst Bilder für eine Immobilienagentur anfertigen, aber in der Nacht.

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Shellshock (PC) – 15. Juli

Ein kurzes Spiel im Ersten Weltkrieg, welches mit der Psychologie eines in den Gräben gefangenen Soldaten spielt.

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Teeto (PC) – 15. Juli

Ein 3D Platformer mit einem Blob, der Fähigkeiten absorbieren kann.

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The Mound: Omen of Cthulhu (PC, PS5, XSX) – 15. Juli

Ein Koopspiel über einen verfluchten Dschungel im Lovecraft-Universum.

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Tower Command (PC) – 15. Juli#

Gute, alte Tower Defense-Strategie.

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Blue Wyrm (PC) – 16. Juli

Ein First Person Soulslike mit einer psychedelischen Retro-Ästhetik.

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Cheat Death (PC) – 16. Juli

In diesem Roguelike tretet ihr in einem Brettspiel gegen den Tod an.

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Culdcept BEGINS (PC, Switch, Switch 2) – 16. Juli

Ein strategischer Mix aus Brett- und Kartenspiel.

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Dig, Dig, Die (PC) – 16. Juli

Ein kooperatives Horrorspiel über Grabräuberei.

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Feather Land (PC) – 16. Juli

Ein gemütliches Idle-Game mit Vögelchen.

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Fixer Undercover (PC, MetaQuest) – 16. Juli

In diesem VR-Spiel seid ihr ein Agent, dessen Geheimwaffen alltägliche Gegenstände sind.

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Funnel Runners (PC) – 16. Juli

In diesem Koop-Spiel müsst ihr aus einer Stadt entkommen, in der ein Tornado wütet und die Gegend auseinandernimmt.

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Happy’s Humble BURGATORY (PC) – 16. Juli

Ein kooperatives Horrorspiel, wo ihr gemeinsam in einem Fast Food Restaurant arbeitet, welches aber leider auch von gruseligen Monstern heimgesucht wird.

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Heave Ho 2 (PC, Switch, Switch 2) – 16. Juli

Teil 2 des spaßigen Multiplayer-Geschicklichkeitsspiels.

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Hell Maiden (PC) – 16. Juli

Ein Survivorslike mit Deckbuilding über Anime-Mädchen, welche die Geschichte von Dantes Göttliche Komödie neu interpretieren.

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HYPER PRIMATE (PC) – 16. Juli

Ein extrem flotter Parkour-FPS mit einem Affen in der Hauptrolle.

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Instant Sports 2 (PS5, Switch) – 16. Juli

Ein lustiges Partyspiel mit 10 sportlichen Disziplinen.

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KISS: K-pop Idol Stories – Road to Debut (PC, PS5, XSX, Switch) – 16. Juli

Ihr seid Manager einer Kpop-Gruppe und müsst alles entscheiden, vom Design eurer Idols bis hin zu Konzepten und Musik.

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Looking For Fael (PC, PS5, XSX, Switch) – 16. Juli

Ein Puzzlespiel für die Knobler unter euch.

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Moss: The Forgotten Relic (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 16. Juli

Ein Abenteuer einer kleinen Maus in einem Märchenbuch.

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Pathogenic (PC) – 16. Juli

In diesem Roguelite-Twinstik Shooter seid ihr ein Parasit, der wachsen will.

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Pimbolas (PC) – 16. Juli

Abgedrehte Tischkicker-Action.

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PowerWash Simulator 2: Star Wars Pack (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 16. Juli

Jetzt könnt ihr auch endliche ikonische Raumschiffe aus der Star Wars-Saga reinigen.

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The Final Shuffle (PC) – 16. Juli

Ein klassischer FPS über eure Flucht aus der Gefangenschaft einer Gang.

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Wreck Runners (PC, PS5, XSX) – 16. Juli

Ein kooperatives Extraction-Spiel, wo ihr ein versunkenes Schiff im Bermuda-Dreieck nach Schätzen durchsucht.

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Fogpiercer (PC) – 17. Juli

Ein Deckbuilding-Roguelite über einen Zug, den ihr mit neuen Waggons ausstattet und aufwertet, um Banditen abzuwehren und ans Ziel zu gelangen.

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Strikers Club (PC) – 17. Juli

Keine Lust áuf FIFA? Dann versucht doch mal dieses Fußballspiel, welches etwas an Rematch erinnert, sich aber mehr an konventionelle Regeln hält.

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Mannomann, diese Releasevorschau ist ja wirklich pickepackevoll. Ob das jetzt so bleiben wird und das Sommerloch 2026 damit endgültig besiegt ist? Findet es www.nat-games.de/category/games/specials/releasevorschau/ in der nächsten Ausgabe heraus.

Titelbild: 2026 © Undergames | 2026 © Polyarc