Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 29.2026

Leute, es scheint so als sei das Sommerloch überstanden, denn unsere dieswöchige Releasevorschau ist prall gefüllt mit Neuerscheinungen. Verlieren wir also keine Zeit und starten direkt rein, das wird diesmal etwas länger dauern.
Nach einiger Zeit mal wieder eine vollgepackte Releasevorschau
- Ascend to ZERO (PC, XSX) – 13. Juli
Ein rasantes Topdown Roguelite mit Zeitstopp-Fähigkeiten.
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- Forensics: Crime Scene Detective (PC, PS5, XSX) – 13. Juli
Ein Mysteryspiel, in welchem ihr ein forensischer Ermittler seid.
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- Kaz (PC) – 13. Juli
Ein rasantes Spiel wo ihr eure Figur über ein Raster manövriert und dabei alle Objekte entfernen müsst.
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- Masters of Mayhem (PC) – 13. Juli
Ein neues Social Deduction-Spiel mit Monstern, verrückten Fähigkeiten und Roguelite-Elementen.
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- Pixplorer (PC) – 13. Juli
Eine offene Pixelwelt zum Erkunden, Craften, Farmen und mehr.
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- Runix: Pinball Roguelike (PC) – 13. Juli
Der Spieletitel verrät eigentlich alles, es handelt sich um ein Pinball Roguelike.
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- D-topia (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 14. Juli
Ein Puzzle-Adventure über eine futuristische Einrichtung, dessen Bewohner*innen man mit gelösten Rätseln hilft.
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- The Crimson Maid (PC, PS5, XSX) – 14. Juli
Ein klassisches Adventure mit einem Mix aus Romanze, Mörder-Mystery und dem Übernatürlichen.
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- Urban Strife (PC) – 14. Juli
Ein rundenbasiertes Echtzeit-Strategiespiel alter Schule in einer Zombieapokalypse.
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- Denshattack! (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 15. Juli
Ein abgedrehtes Spiel mit einem entgleisten Zugwaggon, der Tricks und Flips ausführt.
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- eBaseball: PRO SPIRIT (PC, PS5) – 15. Juli
Ein neues MLB The Show kam für Baseball-Fans jetzt bereits einige Jahre nicht mehr, hier ist stattdessen Konamis Alternative.
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- Flash and Die (PC) – 15. Juli
In diesem Horrorspiel seid ihr Fotograf und müsst Bilder für eine Immobilienagentur anfertigen, aber in der Nacht.
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- Shellshock (PC) – 15. Juli
Ein kurzes Spiel im Ersten Weltkrieg, welches mit der Psychologie eines in den Gräben gefangenen Soldaten spielt.
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- Teeto (PC) – 15. Juli
Ein 3D Platformer mit einem Blob, der Fähigkeiten absorbieren kann.
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- The Mound: Omen of Cthulhu (PC, PS5, XSX) – 15. Juli
Ein Koopspiel über einen verfluchten Dschungel im Lovecraft-Universum.
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- Tower Command (PC) – 15. Juli#
Gute, alte Tower Defense-Strategie.
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- Blue Wyrm (PC) – 16. Juli
Ein First Person Soulslike mit einer psychedelischen Retro-Ästhetik.
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- Cheat Death (PC) – 16. Juli
In diesem Roguelike tretet ihr in einem Brettspiel gegen den Tod an.
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- Culdcept BEGINS (PC, Switch, Switch 2) – 16. Juli
Ein strategischer Mix aus Brett- und Kartenspiel.
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- Dig, Dig, Die (PC) – 16. Juli
Ein kooperatives Horrorspiel über Grabräuberei.
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- Feather Land (PC) – 16. Juli
Ein gemütliches Idle-Game mit Vögelchen.
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- Fixer Undercover (PC, MetaQuest) – 16. Juli
In diesem VR-Spiel seid ihr ein Agent, dessen Geheimwaffen alltägliche Gegenstände sind.
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- Funnel Runners (PC) – 16. Juli
In diesem Koop-Spiel müsst ihr aus einer Stadt entkommen, in der ein Tornado wütet und die Gegend auseinandernimmt.
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- Happy’s Humble BURGATORY (PC) – 16. Juli
Ein kooperatives Horrorspiel, wo ihr gemeinsam in einem Fast Food Restaurant arbeitet, welches aber leider auch von gruseligen Monstern heimgesucht wird.
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- Heave Ho 2 (PC, Switch, Switch 2) – 16. Juli
Teil 2 des spaßigen Multiplayer-Geschicklichkeitsspiels.
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- Hell Maiden (PC) – 16. Juli
Ein Survivorslike mit Deckbuilding über Anime-Mädchen, welche die Geschichte von Dantes Göttliche Komödie neu interpretieren.
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- HYPER PRIMATE (PC) – 16. Juli
Ein extrem flotter Parkour-FPS mit einem Affen in der Hauptrolle.
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- Instant Sports 2 (PS5, Switch) – 16. Juli
Ein lustiges Partyspiel mit 10 sportlichen Disziplinen.
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- KISS: K-pop Idol Stories – Road to Debut (PC, PS5, XSX, Switch) – 16. Juli
Ihr seid Manager einer Kpop-Gruppe und müsst alles entscheiden, vom Design eurer Idols bis hin zu Konzepten und Musik.
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- Looking For Fael (PC, PS5, XSX, Switch) – 16. Juli
Ein Puzzlespiel für die Knobler unter euch.
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- Moss: The Forgotten Relic (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 16. Juli
Ein Abenteuer einer kleinen Maus in einem Märchenbuch.
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- Pathogenic (PC) – 16. Juli
In diesem Roguelite-Twinstik Shooter seid ihr ein Parasit, der wachsen will.
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- Pimbolas (PC) – 16. Juli
Abgedrehte Tischkicker-Action.
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- PowerWash Simulator 2: Star Wars Pack (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 16. Juli
Jetzt könnt ihr auch endliche ikonische Raumschiffe aus der Star Wars-Saga reinigen.
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- The Final Shuffle (PC) – 16. Juli
Ein klassischer FPS über eure Flucht aus der Gefangenschaft einer Gang.
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- Wreck Runners (PC, PS5, XSX) – 16. Juli
Ein kooperatives Extraction-Spiel, wo ihr ein versunkenes Schiff im Bermuda-Dreieck nach Schätzen durchsucht.
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- Fogpiercer (PC) – 17. Juli
Ein Deckbuilding-Roguelite über einen Zug, den ihr mit neuen Waggons ausstattet und aufwertet, um Banditen abzuwehren und ans Ziel zu gelangen.
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- Strikers Club (PC) – 17. Juli
Keine Lust áuf FIFA? Dann versucht doch mal dieses Fußballspiel, welches etwas an Rematch erinnert, sich aber mehr an konventionelle Regeln hält.
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Mannomann, diese Releasevorschau ist ja wirklich pickepackevoll. Ob das jetzt so bleiben wird und das Sommerloch 2026 damit endgültig besiegt ist? Findet es www.nat-games.de/category/games/specials/releasevorschau/ in der nächsten Ausgabe heraus.
Titelbild: 2026 © Undergames | 2026 © Polyarc