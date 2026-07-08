Mario Kart Tour – Mobile-Rennspiel wird noch dieses Jahr abgeschaltet

Die mobile Umsetzung der beliebten Rennspielreihe von Nintendo wird in nur zwei Monaten abgeschaltet. Das Unternehmen hat das offizielle Ende von Mario Krt Tour auf der entsprechenden FAQ Webseite bekannt gegeben.

Mario Kart Tour erhält keine Offline-Variante

Der letzte Spieltag ist der 29. September 2026. Ab dann wird Mario Kart Tour nicht mehr spielbar sein. Bereits jetzt wurden einige Funktionen deaktiviert. Die automatische Verlängerung von Gold Pass Abonnements wurde eingestellt. Ebenfalls nicht mehr möglich ist der Kauf von Rubinen, der Premiumwährung im Spiel. Alle Spieler erhalten vom 4. August an bis zur endgültigen Abschaltung die Vorteile des Gold Pass, und das völlig kostenlos. Wer zum Zeitpunkt der Deaktivierung der automatischen Verlängerung bereits ein aktives Abonnement hatte, behält die Gold Pass Leistungen ebenso. Lediglich die Vorteile aus der kontinuierlichen Mitgliedschaft entfallen, aber alle anderen Funktionen bleiben bis zum Schluss verfügbar.

Für treue Anhänger des Spiels gibt es eine enttäuschende Nachricht. Nintendo hat klar erklärt, dass keine Offline Version geplant ist. Das steht im Gegensatz zu einem anderen mobilen Ableger des Unternehmens. Animal Crossing: Pocket Camp erhielt nach seiner Einstellung eine kostenpflichtige, eigenständige Offline Variante, wodurch der Titel nicht ganz verloren gegangen ist.

Schon lange gab es keinen Nachschub an neuen Inhalten für Mario Kart Tour. Regelmäßige Updates endeten bereits im Jahr 2023. Eine einzige Ausnahme stellte die überraschende Sunshine Tour dar, die anlässlich des Erscheinens von Mario Kart World eingeführt wurde. Die verbleibende Zeit bis Ende September können die Spieler nun nutzen, um die vorhandenen Funktionen noch einmal ausgiebig zu genießen. Danach wird die mobile Rennstrecke für immer geschlossen.

Quelle: Nintendo

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