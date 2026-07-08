Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

IO Interactive – Entlassungen nach XBOX-Kündigung bestätigt: „Project Fantasy“ soll aber weitergeführt werden

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2025 © iO Interactive

Nach dem Ende der finanziellen Partnerschaft mit Microsoft hat der dänische Entwickler IO Interactive bestätigt, dass das Rollenspiel Project Fantasy weiterentwickelt wird. Das Studio übernimmt nun die vollständige Kontrolle über das Projekt und dessen Finanzierung.

 

Project Fantasy wird nun eigenständig weiterentwickelt

Wie das Unternehmen in einer offiziellen Stellungnahme mitteilte, sei die externe Finanzierungsvereinbarung für Project Fantasy beendet worden. Dadurch habe IOI die volle Eigentümerschaft an dem Spiel und dem dazugehörigen geistigen Eigentum zurückerlangt. Man werde die Entwicklung künftig eigenständig vorantreiben und aus eigenen Mitteln finanzieren, parallel zu den anderen laufenden Projekten des Hauses.

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund tiefgreifender Umstrukturierungen bei Microsoft, die in der vergangenen Woche den Abbau tausender Arbeitsplätze zur Folge hatten. Bereits vor einigen Tagen hatte IO Interactive das Ende der Zusammenarbeit mit dem Finanzpartner bekannt gegeben, bei dem es sich später als Microsoft herausstellte.

In der gleichen Mitteilung räumte das Studio ein, dass die Veränderungen auch das eigene Unternehmen betreffen. So werde das Studio in Istanbul geschlossen. Zudem laufe ein Prozess, um sich von Kollegen zu trennen, die einen bedeutenden Teil der Firmenkultur ausgemacht hätten. Diese Maßnahmen seien notwendig, um eine neue Balance für die langfristige Zukunft des Studios zu finden. Der Fokus liege künftig auf den internen Kernprodukten, nicht mehr auf externen Aufträgen oder möglichen Ablegern für Mobilgeräte.

Hitman 3

Bild: 2025 © iO Interactive

 

IO Interactive muss Studio schließen

IO Interactive betonte, dass die unmittelbare Priorität darin bestehe, die betroffenen Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen. Das Unternehmen zeigte sich dankbar für jede Vermittlung von neuen beruflichen Perspektiven innerhalb der Branche. Es handele sich um harte, aber unabdingbare Entscheidungen, um den Status als einer der wenigen vollständig unabhängigen AAA-Entwickler und Publisher zu bewahren. Gleichzeitig solle Project Fantasy so die bestmögliche Grundlage erhalten, um unter der eigenen Leidenschaft und Regie zu gelingen. Das Spiel, die Welt und die Marke seien dem Team voll und ganz verpflichtet.

Hintergrund des Projekts ist eine erste Berichterstattung von Windows Central aus dem April 2021, wonach IO Interactive mit Microsoft an einem neuen Drachen inspirierten Ableger gearbeitet habe. Der Plattforminhaber sollte das Spiel demnach als Exklusivtitel für die Xbox veröffentlichen. Im Jahr 2023 bestätigte das Studio schließlich offiziell die Entwicklung eines Online Fantasy Rollenspiels. Damals hieß es, man erschaffe eine neue Welt und ein neues Markenuniversum, das von Grund auf darauf ausgelegt sei, Spieler zu unterhalten und über viele Jahre hinweg zu wachsen.

007

Bild © 2025 IO Interactive

 

Quelle: videogameschronicle

Bild: 2025 © iO Interactive

Tags: xbox, Hitman, IO Interactive, 007 First Light, Project Fantasy, iOi
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2026 © Xbox

XBOX – Auch Doom-Macher und Obsidian von Entlassungswelle betroffen

0 likes
Bild © Nintendo

Mario Kart Tour – Mobile-Rennspiel wird noch dieses Jahr abgeschaltet

0 likes

gamescom 2026 – Alle Games & Aussteller in der Übersicht

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    XBOX – Auch Doom-Macher und Obsidian von Entlassungswelle betroffen

    IO Interactive – Entlassungen nach XBOX-Kündigung bestätigt: „Project Fantasy“ soll aber weitergeführt werden

    Mario Kart Tour – Mobile-Rennspiel wird noch dieses Jahr abgeschaltet

    gamescom 2026 – Alle Games & Aussteller in der Übersicht

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 28.2026

    Hideo Kojima – Spiele-Ikone äußert Kritik gegenüber Playstation und der Disc-Thematik

    Bis zur Glotze – Playstation stellt die Discs ein: Was bedeutet das? | Folge 195

    Playstation – Sony stellt die Disc-Produktion ein

    Test: Star Fox – Lohnt sich das Comeback des Weltraumfuchses?

    Dein ultimativer Guide zur gamescom 2026: Alles Infos zu deinem Messe-Besuch