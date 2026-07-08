IO Interactive – Entlassungen nach XBOX-Kündigung bestätigt: „Project Fantasy“ soll aber weitergeführt werden

Nach dem Ende der finanziellen Partnerschaft mit Microsoft hat der dänische Entwickler IO Interactive bestätigt, dass das Rollenspiel Project Fantasy weiterentwickelt wird. Das Studio übernimmt nun die vollständige Kontrolle über das Projekt und dessen Finanzierung.

Project Fantasy wird nun eigenständig weiterentwickelt

Wie das Unternehmen in einer offiziellen Stellungnahme mitteilte, sei die externe Finanzierungsvereinbarung für Project Fantasy beendet worden. Dadurch habe IOI die volle Eigentümerschaft an dem Spiel und dem dazugehörigen geistigen Eigentum zurückerlangt. Man werde die Entwicklung künftig eigenständig vorantreiben und aus eigenen Mitteln finanzieren, parallel zu den anderen laufenden Projekten des Hauses.

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund tiefgreifender Umstrukturierungen bei Microsoft, die in der vergangenen Woche den Abbau tausender Arbeitsplätze zur Folge hatten. Bereits vor einigen Tagen hatte IO Interactive das Ende der Zusammenarbeit mit dem Finanzpartner bekannt gegeben, bei dem es sich später als Microsoft herausstellte.

In der gleichen Mitteilung räumte das Studio ein, dass die Veränderungen auch das eigene Unternehmen betreffen. So werde das Studio in Istanbul geschlossen. Zudem laufe ein Prozess, um sich von Kollegen zu trennen, die einen bedeutenden Teil der Firmenkultur ausgemacht hätten. Diese Maßnahmen seien notwendig, um eine neue Balance für die langfristige Zukunft des Studios zu finden. Der Fokus liege künftig auf den internen Kernprodukten, nicht mehr auf externen Aufträgen oder möglichen Ablegern für Mobilgeräte.

IO Interactive muss Studio schließen

IO Interactive betonte, dass die unmittelbare Priorität darin bestehe, die betroffenen Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen. Das Unternehmen zeigte sich dankbar für jede Vermittlung von neuen beruflichen Perspektiven innerhalb der Branche. Es handele sich um harte, aber unabdingbare Entscheidungen, um den Status als einer der wenigen vollständig unabhängigen AAA-Entwickler und Publisher zu bewahren. Gleichzeitig solle Project Fantasy so die bestmögliche Grundlage erhalten, um unter der eigenen Leidenschaft und Regie zu gelingen. Das Spiel, die Welt und die Marke seien dem Team voll und ganz verpflichtet.

Hintergrund des Projekts ist eine erste Berichterstattung von Windows Central aus dem April 2021, wonach IO Interactive mit Microsoft an einem neuen Drachen inspirierten Ableger gearbeitet habe. Der Plattforminhaber sollte das Spiel demnach als Exklusivtitel für die Xbox veröffentlichen. Im Jahr 2023 bestätigte das Studio schließlich offiziell die Entwicklung eines Online Fantasy Rollenspiels. Damals hieß es, man erschaffe eine neue Welt und ein neues Markenuniversum, das von Grund auf darauf ausgelegt sei, Spieler zu unterhalten und über viele Jahre hinweg zu wachsen.

Quelle: videogameschronicle

Bild: 2025 © iO Interactive