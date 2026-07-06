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Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 28.2026

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © Bethesda | 2026 © Ubisoft

Erinnert ihr euch noch, dass ich euch in der letzten Ausgabe der Releasevorschau versprach, dass es mehr Spiele geben würde und es sich so um eine deutlich längere Ausgabe handeln würde? Nun, das stimmt zwar, ist ja auch nichts Außergewöhnliches, dass mehr als vier Spiele in einer Woche erscheinen, aber so viele sind es dann auch wieder nicht. Ganze neun Titel zeige ich euch heute, einer davon ein DLC und ein anderer ein Remaster. Kommt schon, sagt es mit mir: SOMMERLOCH.

Das Sommerloch füllt sich in der Releasevorschau nur spärlich

  • Doom: The Dark Ages – Revelations (PC, PS5, XSX) – 7. Juli

Der Mittelalter-Shooter bekommt neue Story-Inhalte mit neuen Monstern, neuen Leveln und einem Kettenspeer.

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  • Moonlight Peaks (PC, Switch, Switch 2) – 7. Juli

Eine Aufbau-Farming-Sim a la Stardew Valley, aber mit Vampiren, Werwölfen und Hexen.

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  • Assassin’s Creed: Black Flag Resynced (PC, PS5, XSX) – 9. Juli

Das Piratenabenteuer von Edward Kenway wird im grafisch überarbeitetem Gewand neu erzählt.

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  • Backyard Baseball (PC, PS5, XSX, Switch) – 9. Juli

Ein lustiges Sportspiel über eine Gruppe von Kindern, die im Garten Baseball spielen.

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  • Cat Mail Co. (PC)  9. Juli

Als Katzen führt ihr hier ein eigenes Postbüro, in welchem nachts die Geheimnisse der Pakete enthüllt werden.

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  • EA SPORTS College Football 27 (PC, PS5, XSX) – 9. Juli

Wenn ihr Fan vom American Football seid, dann ist das hier mal eine Abwechslung zu Madden, Collegesport ist in den USA ja riesig.

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  • Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (PC, PS4, PS5, Switch 2) – 9. Juli

Ein Action-JRPG mit Koop-Funktion.

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  • Bravest Coconut (PC) – 10. Juli

Ein pixeliges Retro-Adventure über eine Katze namens Coco auf Abenteuer.

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  • Echoes of Aincrad (PC, PS5, XSX) – 10. Juli

Ein Action Adventure, welches in der MMO-Welt des Animes Sword Art Online spielt.

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Gut, mit dieser Releasevorschau sind wir so richtig in den Juni gestartet. Auch nächste Woche werden wir wieder am Start sein, um euch die Neuerscheinungen der Woche zu präsentieren, also schaut auf jeden Fall rein.

 

Titelbild: 2026 © Bethesda | 2026 © Ubisoft

Tags: Releasevorschau
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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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