Hideo Kojima – Spiele-Ikone äußert Kritik gegenüber Playstation und der Disc-Thematik

Dennoch bewegt ihn eine andere Entwicklung weit mehr als das Ende der Disc Produktion. Kojima betonte, dass digitale Downloads zumindest den Vorteil böten, dass die Spieledaten fest auf der eigenen Festplatte verblieben. Ein reiner Streaming Dienst hingegen funktioniere grundlegend anders. Der Nutzer besitze dort lediglich ein Zugriffsrecht, ähnlich wie bei einem Wasserhahn, der aufgedreht werde, um den Datenstrom freizugeben.

Diese Praxis birge aus seiner Sicht erhebliche Risiken. Die Server und die Kontrolle darüber lägen bei großen Unternehmen, doch politische Umbrüche oder gesellschaftliche Veränderungen könnten jederzeit dazu führen, dass dieser Zugang gekappt werde. Sollte dies geschehen, sei der Zugriff auf geliebte Filme, Musik und Spiele nicht mehr möglich. Genau diese Vorstellung beschrieb Kojima als beängstigend.