Hideo Kojima – Spiele-Ikone äußert Kritik gegenüber Playstation und der Disc-Thematik

Die Ankündigung von Sony, die Fertigung physischer Spielediscs bis Januar 2028 einzustellen, sorgt für prominente Resonanz. Der Entwickler Hideo Kojima, bekannt für Werke wie Death Stranding und Metal Gear, äußerte sich auf dem Filmfestival „Il Cinema in Piazza“ in Italien zu diesem Schritt. Er zeigte sich tief betroffen, denn er selbst sei mit physischen Trägern aufgewachsen und sammle weiterhin intensiv Blu rays und CDs.
Hideo Kojima findet Sony-Entscheidung beängstigend
Dennoch bewegt ihn eine andere Entwicklung weit mehr als das Ende der Disc Produktion. Kojima betonte, dass digitale Downloads zumindest den Vorteil böten, dass die Spieledaten fest auf der eigenen Festplatte verblieben. Ein reiner Streaming Dienst hingegen funktioniere grundlegend anders. Der Nutzer besitze dort lediglich ein Zugriffsrecht, ähnlich wie bei einem Wasserhahn, der aufgedreht werde, um den Datenstrom freizugeben.
Diese Praxis birge aus seiner Sicht erhebliche Risiken. Die Server und die Kontrolle darüber lägen bei großen Unternehmen, doch politische Umbrüche oder gesellschaftliche Veränderungen könnten jederzeit dazu führen, dass dieser Zugang gekappt werde. Sollte dies geschehen, sei der Zugriff auf geliebte Filme, Musik und Spiele nicht mehr möglich. Genau diese Vorstellung beschrieb Kojima als beängstigend.
Auch Filme bald betroffen?
Er warnte davor, dass das Schicksal der Videospiele ab 2028 auch auf die Filmwelt übergreifen könne. Bereits im Jahr 2021 hatte er in einem Tweet ähnliche Bedenken geäußert und darauf hingewiesen, dass selbst digitale Bibliotheken nicht dauerhaft gesichert seien. Ihm gehe es dabei nicht um Besitzgier, sondern um die Sorge vor dem plötzlichen Verlust kultureller Inhalte.
Unterdessen präzisierte Sony seine Pläne gegenüber Geschäftspartnern. Obwohl die Neuproduktion von Discs im Jahr 2028 endet, dürfen für alle Titel, die vor diesem Stichtag veröffentlicht wurden, weiterhin Nachdrucke angefertigt werden. Kojima mahnte abschließend, dass jeder diese Entwicklung genau beobachten sollte, denn was heute für Spiele gelte, könne morgen schon für die gesamte Unterhaltungsbranche Realität werden.
Quelle: videogameschronicle
Bild © Kojima Productions/ Sony Interactive Entertainment