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Bis zur Glotze – Playstation stellt die Discs ein: Was bedeutet das? | Folge 195

von Christian Koitkaam
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Es ist DIE News der letzten Tag: Playstation stellt die Disc-Produktion ein und damit endet das Kapitel der physischen Games. Das Thema schlägt gerade große Wellen und Sony wird massig kritisiert für die bahnbrechende Entscheidung. Und sie stößt größtenteils auf wenig Gegenliebe. Grund genug, um darüber zu sprechen!

 

 

Warum stellt Sony die Disc-Produktion ein?

Tobi und Christian stellen sich die Frage: Warum macht Sony das? Und was bedeutet das Ganze? Darüber sprechen wir in Folge 195 von Bis zur Glotze! Denn die Entscheidung ist sehr weitreichend. Ab 2028 wird es keine neuen Discs mehr für eine Playstation-Konsole mehr geben. Das bedeutet auch, dass der Gebrauchtmarkt ausstirbt, dass Sammler zurückstecken müssen und dass es gegen die Spieleerhaltung geht. Tobi und Christian sind sich einig: Von der Einschränkung profitiert niemand. Außer vielleicht Sony?

Wir sprechen nämlich auch darüber welche Konsequenzen das Ganze hat und wieso Sony sich auch dazu entschieden hat, obwohl sie sich noch vor 13 Jahren auf der E3 lautstark für die Disc eingesetzt haben. Auch bei XBOX könnte nun eine ähnliche Entscheidung folgen.
Um das Thema aber einmal ganzheitlich eingeordnet zu bekommen, hört mal in diese Folge rein!

 

Moderation: Christian
Redaktion: Tobi

 

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Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: sony, playstation, Podcast, Disc, Bid zur Glotze
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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