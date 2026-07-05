Bis zur Glotze – Playstation stellt die Discs ein: Was bedeutet das? | Folge 195

Warum stellt Sony die Disc-Produktion ein?
Tobi und Christian stellen sich die Frage: Warum macht Sony das? Und was bedeutet das Ganze? Darüber sprechen wir in Folge 195 von Bis zur Glotze! Denn die Entscheidung ist sehr weitreichend. Ab 2028 wird es keine neuen Discs mehr für eine Playstation-Konsole mehr geben. Das bedeutet auch, dass der Gebrauchtmarkt ausstirbt, dass Sammler zurückstecken müssen und dass es gegen die Spieleerhaltung geht. Tobi und Christian sind sich einig: Von der Einschränkung profitiert niemand. Außer vielleicht Sony?
Wir sprechen nämlich auch darüber welche Konsequenzen das Ganze hat und wieso Sony sich auch dazu entschieden hat, obwohl sie sich noch vor 13 Jahren auf der E3 lautstark für die Disc eingesetzt haben. Auch bei XBOX könnte nun eine ähnliche Entscheidung folgen.
Um das Thema aber einmal ganzheitlich eingeordnet zu bekommen, hört mal in diese Folge rein!
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