Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Playstation – Sony stellt die Disc-Produktion ein

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2024 © Sony Interactive Entertainment

Es zeichnet sich das Ende einer Ära ab. Denn Playstation hat bekannt gegeben, dass man die Disc-Produktion ab 2028 einstellen wird. Doch was genau bedeutet das und was wären die Konsequenzen?

 

Codes in Hüllen als neuer physischer Standard

Schon seit Jahren befinden sich digitale Spiele im Aufwind. Immer mehr Spiele werden über die digitalen Stores erworben. Physische Spiele dagegen kaufen die Leute immer weniger. Was am PC längst bittere Realität ist, trifft nun auch auf Playstation zu. Ab dem 01. Januar 2028 stellt Sony auch keine Discs mehr her. Das heißt, es geht nur noch über den Playstation-Store. Das bringt jedoch auch einige Konsequenzen mit sich. Für Sammler bedeutet das in Zukunft, was gerade in Bezug auf GTA 6 schon eingetreten ist. Im besten Fall bekommt man noch Hüllen, in denen ein Download-Code beiliegt. Eine schön gepresste CD mit der Cover-Art des Spiels: Das ist bald ein Relikt der Vergangenheit. Auch für den Gebrauchtmarkt hat das Konsequenzen. Spiele ausleihen oder gar woanders verkaufen, ist dann natürlich nicht mehr möglich. Somit geht ein ganzer Markt zugrunde. Aber auch der stationäre Handel wird die ohnehin schon kleinen Flächen mit Videospielen mehr und mehr verschwinden lassen.

Playstation 5 Pro

Bild: 2024 © Sony

 

PS6 ohne Laufwerk?

Es dürfte allerdings auch am Ende kaum überraschen, wenn XBOX nachzieht. Es gab hier in der Vergangenheit ja sogar schon mehrere Versuche, digitale Spiele zu pushen. Nun dürfte hier die Hemmschwelle gefallen sein. Einzig Nintendo könnte vielleicht über die kommenden Jahre noch am Längsten physische Spiele anbieten. Hier sind die Verkaufszahlen physischer Spiele erfahrungsgemäß auch noch ein bisschen besser im Verhältnis. Für die Zukunft dürfte das aber auch bedeuten, dass es bei der PS6 definitiv kein Laufwerk mehr geben wird. Weder als optionale Variante, noch als externes Addon. Die Zukunft: Digital.

 

Quelle: Playstation Blog

Bild © Sony Interactive Entertainment

Tags: sony, playstation, Disc, PS5, Laufwerk, PS6
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild © 2026 Nintendo

Test: Star Fox – Lohnt sich das Comeback des Weltraumfuchses?

0 likes

gamescom 2026 – Alle Games & Aussteller in der Übersicht

0 likes
Bild: 2026 © Nintendo | 2026 © Cattery Studio

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 27.2026

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Playstation – Sony stellt die Disc-Produktion ein

    Test: Star Fox – Lohnt sich das Comeback des Weltraumfuchses?

    gamescom 2026 – Alle Games & Aussteller in der Übersicht

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 27.2026

    Test: Yoshi and the Mysterious Book – Wenn die Neugier wichtiger wird als der nächste Sprung ins Leere

    GTA VI – Angeblich kommt ab Dezember nun doch eine Disc-Version

    GTA VI – Alle Infos zur Vorbestellung & den verschiedenen Versionen

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 26.2026

    Test: Mina the Hollower

    Unreal Engine 6 – Neue Spiele-Engine setzt voll auf generative Ai