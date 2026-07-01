Playstation – Sony stellt die Disc-Produktion ein

Es zeichnet sich das Ende einer Ära ab. Denn Playstation hat bekannt gegeben, dass man die Disc-Produktion ab 2028 einstellen wird. Doch was genau bedeutet das und was wären die Konsequenzen?

Codes in Hüllen als neuer physischer Standard

Schon seit Jahren befinden sich digitale Spiele im Aufwind. Immer mehr Spiele werden über die digitalen Stores erworben. Physische Spiele dagegen kaufen die Leute immer weniger. Was am PC längst bittere Realität ist, trifft nun auch auf Playstation zu. Ab dem 01. Januar 2028 stellt Sony auch keine Discs mehr her. Das heißt, es geht nur noch über den Playstation-Store. Das bringt jedoch auch einige Konsequenzen mit sich. Für Sammler bedeutet das in Zukunft, was gerade in Bezug auf GTA 6 schon eingetreten ist. Im besten Fall bekommt man noch Hüllen, in denen ein Download-Code beiliegt. Eine schön gepresste CD mit der Cover-Art des Spiels: Das ist bald ein Relikt der Vergangenheit. Auch für den Gebrauchtmarkt hat das Konsequenzen. Spiele ausleihen oder gar woanders verkaufen, ist dann natürlich nicht mehr möglich. Somit geht ein ganzer Markt zugrunde. Aber auch der stationäre Handel wird die ohnehin schon kleinen Flächen mit Videospielen mehr und mehr verschwinden lassen.

PS6 ohne Laufwerk?

Es dürfte allerdings auch am Ende kaum überraschen, wenn XBOX nachzieht. Es gab hier in der Vergangenheit ja sogar schon mehrere Versuche, digitale Spiele zu pushen. Nun dürfte hier die Hemmschwelle gefallen sein. Einzig Nintendo könnte vielleicht über die kommenden Jahre noch am Längsten physische Spiele anbieten. Hier sind die Verkaufszahlen physischer Spiele erfahrungsgemäß auch noch ein bisschen besser im Verhältnis. Für die Zukunft dürfte das aber auch bedeuten, dass es bei der PS6 definitiv kein Laufwerk mehr geben wird. Weder als optionale Variante, noch als externes Addon. Die Zukunft: Digital.

Quelle: Playstation Blog

Bild © Sony Interactive Entertainment