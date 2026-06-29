Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 27.2026

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2026 © Nintendo | 2026 © Cattery Studio

Ich hoffe, ihr habt die Hitzewelle gut überstanden und könnt jetzt mit einem kühlen Kopf diese Releasevorschau begutachten, bevor nächstes Wochenende die nächste Hitzewelle über das Land fegen soll. Und ja, wir befinden uns immer noch im Sommerloch, haben also nur vier Spiele für euch und dürften relativ fix mit dieser Ausgabe fertig sein.

 

Eine abgekühlte Releasevorschau

  • Blood Gauntlet (PC) – 29. Juni

Ein rasanter, pixeliger Action Platformer, bei dem ihr stetig ausblutet und nur überleben könnt, indem ihr schnell durch die Level rennt, Gegner besiegt und deren Blut einsammelt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Turnip Rush (PC) – 30. Juni

Ein Partyspiel, bei dem ihr Rüben anpflanzen müsst, während ihr gleichzeitig eure Gegner davon abhaltet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Cat Squeeze (PC) – 1. Juli

Ein gemütliches Kistenschiebepuzzlespiel mit einem explodierenden Kätzchen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Rhythm Heaven Groove (Switch) – 2. Juli

Das legendäre Rhythmusspielfranchise geht in die nächste Runde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

Und das waren auch schon die vier Spiele, die in dieser Woche erscheinen werden. Was ich bei einem kleinen Blick auf meine Liste aber jetzt schon sehen kann, ist nicht nur, dass es nächste Woche mal wieder wärmer werden soll, sondern auch dass ein paar mehr Spiele erscheinen sollen. Insofern kann ich euch dann nächsten Montag eine etwas längere Releasevorschau bieten.

 

Titelbild: 2026 © Nintendo | 2026 © Cattery Studio

Tags: Releasevorschau
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

gamescom 2026 – Alle Games & Aussteller in der Übersicht

0 likes
Bild: 2026 © Rockstar Games

GTA VI – Angeblich kommt ab Dezember nun doch eine Disc-Version

0 likes
Bild: 2026 © Rockstar Games

GTA VI – Alle Infos zur Vorbestellung & den verschiedenen Versionen

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 27.2026

    gamescom 2026 – Alle Games & Aussteller in der Übersicht

    GTA VI – Angeblich kommt ab Dezember nun doch eine Disc-Version

    GTA VI – Alle Infos zur Vorbestellung & den verschiedenen Versionen

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 26.2026

    Test: Mina the Hollower

    Unreal Engine 6 – Neue Spiele-Engine setzt voll auf generative Ai

    XBOX – Gleich mehrere Studios stehen vor dem möglichen Aus

    Test: Cherry XTRFY K33 Compact Wireless

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 25.2026