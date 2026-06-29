Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 27.2026

Ich hoffe, ihr habt die Hitzewelle gut überstanden und könnt jetzt mit einem kühlen Kopf diese Releasevorschau begutachten, bevor nächstes Wochenende die nächste Hitzewelle über das Land fegen soll. Und ja, wir befinden uns immer noch im Sommerloch, haben also nur vier Spiele für euch und dürften relativ fix mit dieser Ausgabe fertig sein.

Eine abgekühlte Releasevorschau

Blood Gauntlet (PC) – 29. Juni

Ein rasanter, pixeliger Action Platformer, bei dem ihr stetig ausblutet und nur überleben könnt, indem ihr schnell durch die Level rennt, Gegner besiegt und deren Blut einsammelt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Turnip Rush (PC) – 30. Juni

Ein Partyspiel, bei dem ihr Rüben anpflanzen müsst, während ihr gleichzeitig eure Gegner davon abhaltet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Cat Squeeze (PC) – 1. Juli

Ein gemütliches Kistenschiebepuzzlespiel mit einem explodierenden Kätzchen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Rhythm Heaven Groove (Switch) – 2. Juli

Das legendäre Rhythmusspielfranchise geht in die nächste Runde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Und das waren auch schon die vier Spiele, die in dieser Woche erscheinen werden. Was ich bei einem kleinen Blick auf meine Liste aber jetzt schon sehen kann, ist nicht nur, dass es nächste Woche mal wieder wärmer werden soll, sondern auch dass ein paar mehr Spiele erscheinen sollen. Insofern kann ich euch dann nächsten Montag eine etwas längere Releasevorschau bieten.

Titelbild: 2026 © Nintendo | 2026 © Cattery Studio