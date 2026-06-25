GTA VI – Angeblich kommt ab Dezember nun doch eine Disc-Version

Nach Informationen des polnischen Portals PPE.pl gibt es rund um die Diskussion um den rein digitalen Launch eine überraschende Wendung. Demnach soll man nicht dauerhaft auf eine klassische Disk-Fassung verzichten müssen, sondern nur zum Launch. Danach soll eine Box mit Disc in den Handel kommen.

Zum Launch gibt es keine Disc

Verantwortlich für die neuen Angaben ist der Brancheninsider Graczdari, der bereits in der Vergangenheit mehrfach mit zutreffenden Vorhersagen auf sich aufmerksam machte.So machte er korrekte Leaks etwa zu den Veröffentlichungsterminen zu Oblivion-Remastered, dem Sonic Racing-Port für Switch 2 oder der Microsoft Flight Simulator-Umsetzung für PS5.

Bereits vor einigen Wochen hatte dieselbe Quelle behauptet, dass Rockstar bewusst auf eine auslieferbare Disk zum Launch verzichten wolle. Dies solle das klare Ziel haben, frühzeitige Leaks durch vorab ausgehändigte Exemplare im Handel zu unterbinden. Obwohl Mutterkonzern Take-Two diese ursprüngliche Darstellung umgehend dementierte, erhärtete sich der Kern der Aussage zuletzt: Zwar bestätigte sich der 19. November als physischer Erscheinungstermin, jedoch handelt es sich bei den Ladenhüllen ersten nur um Hüllen mit einem digitalen Code.

Bekommt GTA VI kurz nach Release doch eine Disc-Variante?

Nun legt der Insider jedoch nach: Über PPE.pl lässt er verlauten, dass die „Code-in-der-Box“-Variante lediglich für die erste Produktionscharge vorgesehen sei. Bereits im Dezember sollen sowohl für PlayStation 5 als auch für Xbox Series X nachfolgend Hüllen mit tatsächlicher Disk in den Handel kommen. „Die Code-Version bleibt ein Einzelereignis, die Disk-Option folgt zeitnah“.

Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, hätte das konkrete Konsequenzen für die Verfügbarkeit: Sobald die ersten Boxen mit Download-Codes vergriffen sind, entsteht eine Versorgungslücke, die erst mit der Disk-Auflage im Dezember geschlossen würde. Allerdings würden Käufer der „Dezember-Edition“ einen deutlichen Mehrwert haben. Denn dann könnten sie das Spiel auch weiterverkaufen.

Aus Sicht von Rockstar ließe sich die anfängliche Code-Strategie durchaus nachvollziehen. Denn immer wieder gelangten in der Vergangenheit physische Kopien vor dem offiziellen Termin an Leute, die diese dann ungefiltert ins Netz stellten. Ein Aufschub der Disk-Produktion minimiert dieses Risiko deutlich. Zugleich dürfte das Unternehmen durch den Verkauf der Code-Varianten zunächst höhere Stückgewinne einfahren.

GTA VI erscheint am 19. November für PS5 und Xbox Series.

Quelle: videogameschronicles

Bild: 2026 © Rockstar Games