GTA VI – Alle Infos zur Vorbestellung & den verschiedenen Versionen

GTA VI, das größte Medienprodukt aller Zeiten. Tatsächlich scheint es dieses Mal wirklich so weit zu sein und der November scheint in Stein gemeißelt. Doch schon jetzt kann Teil 6 vorbestellt werden. Wir haben alle Infos für euch zusammengefasst.

Das müsst ihr über die Vorbestellung wissen

Zunächst einmal können wir euch beruhigen. Zwar haben die Vorbestellungen in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni 2026 begonnen. Aber es besteht kein Grund überhastet zu reagieren. Denn: GTA VI erscheint ausschließlich digital. Somit spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob ihr heute vorbestellt oder in 3 Monaten. GTA ist immer verfügbar. Zwar gibt es auch eine physische Version, diese enthält allerdings keine Disc! Die Verpackung enthält lediglich einen Download-Code für das Spiel. Ob und wann eine „richtige“ physische Version erscheint, wissen wir noch nicht.

Nun aber zum Inhaltlichen. Denn wer vorbestellt, bekommt auch das ein oder andere kleine Extra:

Ihr könnt das Spiel bereits im Voraus herunterladen. Der Preload startet am 12. November 2026.

Wer vorbestellt, erhält auch einige zusätzliche Inhalte. Denn dann bekommt man das Vintage Vice City Pack. Dieses umfasst:

Vapid Stanier & Shore-Court-Garage: Ihr bekommt Zugriff auf einen Vice-City-Klassiker. Der edle Retro-Flitzer steht euch zur Verfügung und außerdem noch die passende Garage dazu, die auch einen eigenen Waffenschrank enthält.

Outfits & Frisuren: Es gibt zwei exklusive Looks für Jason und Lucia. Einmal das Outfit an sich und dazu noch den entsprechenden Haarschnitt.

Exklusive Waffenfolierung: Eine Anspielung auf Vice-City-Ikone Tommy Vercetti. Die Waffen lassen sich mit seinem bekannten Look folieren.

Preis und Ultimate-Edition

GTA VI erscheint in zwei verschiedenen Varianten. Die Standard-Edition kostet 79,99€ und die Ultimate-Version kostet 99,99€. Die Ultimate-Edition hat neben ein paar Outfits und Extra-Waffen aber auch einige exklusive Locations und Features. Gerade das wird auf Social Media heiß diskutiert. Denn es kommt der berechtigte Einwand, dass die Standard-Edition gekürzt wirkt. Aber seht selbst, was die Ultimate-Edition so umfasst:

Vapid Dominator Buggy (1967) & Paradise-Garage : Offroad-Fahrzeug plus Paradise-Garage in Watson Bay ab, die über einen Waffenschrank verfügt

: Offroad-Fahrzeug plus Paradise-Garage in Watson Bay ab, die über einen Waffenschrank verfügt Grotti Cheetah (1995) : Kultiger Sportwagen der 90er

: Kultiger Sportwagen der 90er Revolver Hawk & Little Morgan : Kräftiger Revolver im klassischen Vice-City-Style und passenden Verzierungen.

: Kräftiger Revolver im klassischen Vice-City-Style und passenden Verzierungen. Personalisierte Waffenvarianten : Personalisierte Handfeuerwaffen mit detaillierten Gravuren auf Jasons Pistole Girardi ES9 und Lucias Pistole Klose K17.

: Personalisierte Handfeuerwaffen mit detaillierten Gravuren auf Jasons Pistole Girardi ES9 und Lucias Pistole Klose K17. Jasons Standardfahrzeuge : Nutze das Dinka Enduro-Motorrad oder fahr raus aufs Meer mit dem Crest Kayak.

: Nutze das Dinka Enduro-Motorrad oder fahr raus aufs Meer mit dem Crest Kayak. Vice-City-Styles für Jason & Lucia : Jason und Lucia können mit exklusiven Vice-City Outfits oder Tattoos eingekleidet werden.

: Jason und Lucia können mit exklusiven Vice-City Outfits oder Tattoos eingekleidet werden. Ganado-Tuning : Jasons Lowrider-Pick-up Vapid Ganado kann mit exklusiven Modifikationen versehen werden

: Jasons Lowrider-Pick-up Vapid Ganado kann mit exklusiven Modifikationen versehen werden Tuningwerkstätten : Der Zugang zu zwei spezialisierten Tuning-Werkstätten ist auf die Ultimate-Edition beschränkt.Hier können Leistung und Look von Fahrzeugen angepasst werden. Das Rideout Customs in Vice City bietet die Möglichkeit, Serienfahrzeuge in detailverliebte Unikate zu verwandeln. Man kann den Innenraum verändern, als auch die Felgen, bis hin zu Donk-Stylings. Dem gegenüber steht One-Eyed Willie’s in Lake Leonida, wo Offroad-Fahrzeuge angepasst werden können.

: Der Zugang zu zwei spezialisierten Tuning-Werkstätten ist auf die Ultimate-Edition beschränkt.Hier können Leistung und Look von Fahrzeugen angepasst werden. Das Rideout Customs in Vice City bietet die Möglichkeit, Serienfahrzeuge in detailverliebte Unikate zu verwandeln. Man kann den Innenraum verändern, als auch die Felgen, bis hin zu Donk-Stylings. Dem gegenüber steht One-Eyed Willie’s in Lake Leonida, wo Offroad-Fahrzeuge angepasst werden können. Klassiker-Autosammlung : Im Auftrag des Schraubers Wyman kann man eine Reihe verlassener Klassiker und restaurierungsbedürftiger Autos ausfindig machen und diese restaurieren lassen. Diese Funktion ist nicht in der Standard-Edition enthalten.

: Im Auftrag des Schraubers Wyman kann man eine Reihe verlassener Klassiker und restaurierungsbedürftiger Autos ausfindig machen und diese restaurieren lassen. Diese Funktion ist nicht in der Standard-Edition enthalten. Shitzu Squalo : Exklusives Speedboat, welches ihr in der Ultimate-Edition in Washington Beach findet.

: Exklusives Speedboat, welches ihr in der Ultimate-Edition in Washington Beach findet. PTT Youngin$ – Gang-Gelände : PTT Youngin$ ist eine der lautesten Gangs in Leonida. Das Gang-Gelände kann nur in der Ultimate-Edition überfallen werden, sodass man einige besondere Gegenstände und einzigartige Schmugglerware ergattern kann.

: PTT Youngin$ ist eine der lautesten Gangs in Leonida. Das Gang-Gelände kann nur in der Ultimate-Edition überfallen werden, sodass man einige besondere Gegenstände und einzigartige Schmugglerware ergattern kann. Goodtime-Kleidung : Eine Mini-Kollektion aus Bekleidung und Accessoires inspiriert von Macca the Alligator

: Eine Mini-Kollektion aus Bekleidung und Accessoires inspiriert von Macca the Alligator Stock-305-Bekleidungsgeschäft : Stock 305 ist die Anlaufstelle für gehobene Streetwear in Stockyard und hat ausschließlich für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet.

: Stock 305 ist die Anlaufstelle für gehobene Streetwear in Stockyard und hat ausschließlich für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet. Sara’s Unisex Salon : Hier gibt es Signature-Styles für Jason und Lucia sowie Bartfrisuren für Jason und Make-up & Nageldesigns für Lucia.

: Hier gibt es Signature-Styles für Jason und Lucia sowie Bartfrisuren für Jason und Make-up & Nageldesigns für Lucia. Electric Fang Tattoo: Stockyards ikonischste Ink Bar mit mehr als 50 Signature-Tattoos für Jason und Lucia. Diese stammen vom Künstler-Kollektiv FAILE.

Offene Fragen & fehlender Online-Modus

Zwar wissen wir, was in der Ultimate-Edition enthalten ist, aber dafür wissen wir noch gar nicht so viel über das Spiel selbst. Gerade in Bezug auf die exklusiven Stores und Werkstätten stellt sich die Frage: Gibt es denn alternative Stores in der Standard-Edition? Wenn ja, wie viele? Und das sind nur einige Fragen von vielen. Denn wir haben bisher nur zwei richtige Trailer bekommen, die sich eher mit den Hauptfiguren befasst haben und wie der Vibe der Stadt ist. Aus spielerischer Sicht haben wir noch gar nicht so viele Infos erhalten. Wie groß ist die Welt wirklich? Wie funktioniert die Interaktion mit NPC’s? Wie ist die Missionsstruktur? Wie viele gibt es davon? Wie viele besuchbare Orte und Gebäude gibt es? Wie viele Autos sind enthalten? Wie viele Outfits? All das wissen wir nicht. Daher würden wir raten: Wartet noch mit der Vorbestellung. Wie oben beschrieben, habt ihr ohnehin noch genügend Bedenkzeit. Und wenn, dann bestellt lieber die Standard-Edition im Zweifel vor. Denn in den Stores haben wir auch schon entdeckt, dass man von der Standard auf die Ultimate-Edition im Nachgang upgraden kann. Andersherum geht das natürlich nicht. Auf der Playstation wird der haptische Rumble außerdem unterstützt, genauso wie 3D-Audio. Welche Vorteile die PS5 Pro bieten wird, ist noch unbekannt.

GTA VI ist zunächst auch übrigens ein reines Offline-Singleplayer Game. GTA Online ist nicht enthalten und wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Im Falle von Teil 5 waren es zwei Wochen. Wird es also dieses Mal ähnlich sein? Auch hierzu haben wir noch keine Infos. Auch wie GTA Online in Zukunft aussehen soll, wissen wir nicht.

Was wir aber wissen: GTA VI erscheint am 19. November 2026 für Playstation 5 und Xbox Series X|S.

Bild: 2026 © Rockstar Games