Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 26.2026

Die Hitzewelle fegt über Deutschland, eine von vielen perfekten Ausreden, für Gamer*innen, um drinnen zu bleiben und sich mit der Releasevorschau zu informieren, was man in dieser Woche so zocken könnte. Das Sommerloch klafft zwar immer noch in der Spielewelt, aber immerhin haben wir ein paar Spiele mehr als vergangene Woche für euch.

Die heiße Releasevorschau Ende Juni

Dark Scrolls (PC, Switch) – 22. Juni

Ein oldschooliger Platformer mit Shoot’em’Up-Gameplay, Koop und einer Menge Pixelchaos.

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Pawsome Resort (PC) – 22. Juni

Ein gemütliches Spiel über den Aufbau eines Tierhotels.

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Quack Quack Up (PC) – 23. Juni

Ein Partyspiel, in welchem ihr durch das Schreien in euer Mikro eine Gruppe Enten ins Ziel geleiten müsst.

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Deltarune: Chapter 5 (PC, PS4, Switch, Switch 2) – 24. Juni

Heiß erwartetes neues Kapitel zum Undertale-Nachfolgeprojekt von Toby Fox.

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Omen Exitio: Hunger (PC) – 24. Juni

Eine Visual Novel, die eine lovecraftische Geschichte erzählt.

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Dead or Alive 6: Last Round (PC, PS5, XSX) – 25. Juni

Runde sechs des legendären Kampfspiel-Franchises.

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Korea. IL-2 Series (PC) – 25. Juni

Dieses Kampfflug-Spiel fokussiert sich, wie der Name es verrät, auf den koreanischen Krieg.

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Star Fox (Switch 2) – 25. Juni

Fox McCloud ist mit einem weiteren Remake seines allerersten Abenteuers zurück.

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Bullets & Brains (PC, PS4, Xbox One, XSX, Switch) – 26. Juni

Ein arcadiger Koop-Topdown Shooter in einer von Zombies überrannten Welt.

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Clover’s Quadrants (PC) – 26. Juni

Ein cleveres Puzzlespiel über eine sehr gefräßige Kugel.

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So, Releasevorschau ist fertig und jetzt entweder ab in das gekühlte Gamingzimmer, oder vielleicht doch in einen Pool? Was auch immer ihr macht, passt auf euch auf, vergesst nicht viel zu trinken und seid auch nächste Woche wieder zur neuen Ausgabe am Start.

Titelbild: 2026 © Nintendo | 2026 © Koei Tecmo