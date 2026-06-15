Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 25.2026

Woran merkt man, dass das Sommerloch herrscht? Ganz einfach, in unserer Releasevorschau haben wir gerade mal sechs Spiele. Ich würde gerne sagen, dass wie immer für jeden Spielegeschmack etwas dabei ist, schließlich ist dies das inoffizielle Motto dieser Rubrik, doch ich fürchte, dass bei sechs Spielen nicht alle Genres bedient werden können. Und doch würde ich sagen, dass sich ein Blick auf diese kurze Auflistung lohnt.

Kein Sechser im Lotto, dafür eine Sechser-Releasevorschau

Barbie: Horse Ride & Rescue (PC, Switch 2) – 16. Juni

Barbies neues Reitabenteuer führt sie in den Wilden Westen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Denshattack! (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 17. Juni

Wildes, abgedrehtes Spiel mit einem auf Schienen grindendem und Tricks ausführendem Zug.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

The Scroll of Taiwu: Beyond the Dome (PC) – 17. Juni

Ein taktisches Strategiespiel im mythologischen China.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

R-Type Tactics I • II Cosmos (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 18. Juni

Eine Kollektion der Strategie-Spinoffs zur Sci-Fi-Shooter-Reihe.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 18. Juni

Ein 2,5D-Action Adventure von den Octopath Traveller-Machern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

EA Sports UFC 6 (PS5, XSX) – 19. Juni

Das jährliche Gekloppe im UFC-Ring.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

So, kurz und übersichtlich, unsere Releasevorschau. Werden es nächste Woche mehr Spiele sein? Findet es heraus, indem ihr die folgende Ausgabe abcheckt, sobald sie released.

Titelbild: 2026 © Undercoders | 2026 © Square Enix