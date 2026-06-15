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Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 25.2026

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © Undercoders | 2026 © Square Enix

Woran merkt man, dass das Sommerloch herrscht? Ganz einfach, in unserer Releasevorschau haben wir gerade mal sechs Spiele. Ich würde gerne sagen, dass wie immer für jeden Spielegeschmack etwas dabei ist, schließlich ist dies das inoffizielle Motto dieser Rubrik, doch ich fürchte, dass bei sechs Spielen nicht alle Genres bedient werden können. Und doch würde ich sagen, dass sich ein Blick auf diese kurze Auflistung lohnt.

 

Kein Sechser im Lotto, dafür eine Sechser-Releasevorschau

  • Barbie: Horse Ride & Rescue (PC, Switch 2) – 16. Juni

Barbies neues Reitabenteuer führt sie in den Wilden Westen.

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  • Denshattack! (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 17. Juni

Wildes, abgedrehtes Spiel mit einem auf Schienen grindendem und Tricks ausführendem Zug.

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  • The Scroll of Taiwu: Beyond the Dome (PC) – 17. Juni

Ein taktisches Strategiespiel im mythologischen China.

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  • R-Type Tactics I • II Cosmos (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 18. Juni

Eine Kollektion der Strategie-Spinoffs zur Sci-Fi-Shooter-Reihe.

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  • The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 18. Juni

Ein 2,5D-Action Adventure von den Octopath Traveller-Machern.

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  • EA Sports UFC 6 (PS5, XSX) – 19. Juni

Das jährliche Gekloppe im UFC-Ring.

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So, kurz und übersichtlich, unsere Releasevorschau. Werden es nächste Woche mehr Spiele sein? Findet es heraus, indem ihr die folgende Ausgabe abcheckt, sobald sie released.

 

Titelbild: 2026 © Undercoders | 2026 © Square Enix

Tags: Releasevorschau
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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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