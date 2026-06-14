Bis zur Glotze – XXL-Special-Folge zu allen Summer Game Fest-Showcases | Folge 194

Die heiße Phase der Gaming-Showcases ist nun geschafft und daher müssen wir unbedingt mal einen Recap zu diesen durchaus spannenden Tagen machen. Es wurde viel gezeigt. Manches war davon bekannt, anderes auch komplett neu. Vieles hat uns gut gefallen, anderes wiederum emotional aufgewühlt. Freut euch also auf einen XXL-Podcast!

Wir besprechen in Folge 194 von Bis zur Glotze die Showcases und machen mal eine Zusammenfassung dessen, was so angekündigt wurde. Dabei thematisieren Tobi und Christian die großen Shows, wie State of Play, Summer Game Fest, Xbox Games Showcase und die Nintendo Direct. Bei den drei erst genannten war die Meinung hierzu auch positiv, denn es wurde viel gezeigt! Gears of War, God of War, Tomb Raider, Resident Evil, Alien Isolation oder Spyro! Da war tatsächlich auch eine Menge dabei, neben den üblichen Verdächtigen auf solchen Showcases, wie Fortnite, Fallout 76 oder Elder Scrolls Online.

Doch zum Ende wird es emotional. Denn auch Nintendo zauberte noch kurz angekündigt eine Direct aus dem Ärmel, die in unserer Redaktion für Enttäuschung sorgte. Und zwar für eine ganze Menge! Denn anstatt die großen Marken mit großen neuen Titeln aufzutischen, bekamen wir größtenteils Mikrowellenkost serviert. Ports, Remaster und Remakes standen insbesondere auf der Speisekarte. Jedoch wenig, was mal neue Impulse brachte.

Weil es aber auch so viel zu besprechen gab, ist hier eine der längsten Folgen der letzten Monate entstanden. Insofern: Nehmt euch ein bisschen Zeit, spannt die Lauscher auf und habt hoffentlich viel Spaß mit der aktuellen Folge!