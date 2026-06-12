Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚SCREAM 7‘ als Blu-ray (LEONINE Studios)

Wenn das Telefon klingelt und eine verzerrte Stimme am anderen Ende der Leitung zu hören ist, wissen Horrorfans sofort, was die Stunde geschlagen hat: Ghostface ist zurück. Mit SCREAM 7 setzt die legendäre Horrorreihe ihre Erfolgsgeschichte fort und bringt erneut jede Menge Spannung, Nervenkitzel und überraschende Wendungen auf die heimischen Bildschirme. Passend zum Heimkino-Release verlosen wir Exemplare des neuesten Kapitels der Kult-Saga. Dieses Mal trifft das Grauen Sidney Prescott besonders hart. Eigentlich wollte sie ihre traumatische Vergangenheit hinter sich lassen und endlich ein ruhiges Familienleben führen. Doch ein neuer Killer schlüpft in die Maske von Ghostface und sorgt für Angst und Schrecken. Schnell wird klar, dass die Mordserie kein Zufall ist: Der Täter hat Sidney und ihre Familie fest ins Visier genommen. Als sogar ihre eigene Tochter zur Zielscheibe wird, muss sich die Horror-Ikone erneut ihren schlimmsten Albträumen stellen. SCREAM 7 verbindet dabei die klassischen Stärken der Reihe mit neuen Ideen. Fans dürfen sich auf eine dichte Atmosphäre, zahlreiche Verdächtige und die gewohnt clevere Mischung aus Horror und Spannung freuen. Bis zum großen Finale bleibt die Frage offen, wer sich hinter der Maske verbirgt und welches Motiv den Killer antreibt.

Neben dem Film selbst wartet auch die Heimkino-Veröffentlichung mit einigen Extras auf. Umfangreiche Featurettes gewähren spannende Einblicke hinter die Kulissen und zeigen, wie die Macher die düsteren Schauplätze, aufwendigen Stunts und die intensive Stimmung des Films umgesetzt haben. Zusätzlich erwarten euch ein exklusives Musikvideo von Ice Nine Kills sowie mehrere entfallene Szenen, die weitere Facetten der Geschichte beleuchten. SCREAM 7 ist bereits digital zum Kaufen und Leihen erhältlich und erscheint am 12. Juni auf DVD, Blu-ray, 4K UHD sowie als limitiertes 4K UHD Steelbook für Sammler. Wenn ihr euch die Rückkehr von Ghostface nicht entgehen lassen wollt, dann macht jetzt bei unserem Gewinnspiel mit und sichert euch die Chance auf den neuesten Teil einer der erfolgreichsten Horrorreihen aller Zeiten. Viel Glück!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

© 2026 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm © 2026 Paramount Pictures. All Rights Reserved. / seit 12. Juni 2026 als DVD, Blu-ray 4K UHD und limitiertes 4K UHD Steelbook, sowie digital erhältlich!

Was gibt es zu gewinnen?

SCREAM 7 Wir verlosen zusammen mit LEONINE Distribution GmbH zum Heimkinostart von SCREAM 7 insgesamt zwei Exemplare für euch. Gewinner:in 01-02: je 1x SCREAM 7 als Blu-ray

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Das Beste in diesem Jahr Auf welchen Horror-Film freust du dich dieses Jahr am meisten und warum?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 22. Juni 2026. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an LEONINE Distribution GmbH für die Bereitstellung der Preise.