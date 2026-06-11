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gamescom 2026 – Alle Games & Aussteller in der Übersicht

von Christian Koitkaam
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Ein neues Jahr, eine neue gamescom! Die gamescom 2026 steht vor der Tür und lockt mit einem großen Programm wieder nach Köln. Zahlreiche Aussteller präsentieren die neuesten Spiele und Hardware-Highlights. Damit ihr den Durchblick behaltet, wer alles dabei ist, haben wir auch in diesem Jahr eine aktuelle Aussteller-Übersicht für euch zusammengestellt. 

Wie gewohnt findet ihr hier eine Liste aller Publisher und Studios, die auf der gamescom vertreten sind – inklusive ihrer Standorte. Die Liste wird kontinuierlich aktualisiert und wächst in den kommenden Wochen und Monaten, sobald weitere Zusagen der Unternehmen eingehen. Schaut also regelmäßig vorbei, um nichts zu verpassen! Alle Infos rund um die Messe findet ihr in unserem großen gamescom-Guide.

Aktueller Stand dieses Beitrags: 11. Juni 2026

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher, Entwickler und/oder Koelnmesse auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.

Redakteur: Christian Koitka

Alle bestätigten Aussteller der gamescom 2026

CD Project
  • The Witcher 3: Songs of the Past
Home of Indies
  • Programm noch nicht bekannt
Indie Arena Booth
  • Programm noch nicht bekannt
Nintendo
  • Programm noch nicht bekannt
Ubisoft
  • Programm noch nicht bekannt
Webedia
  • Umfangreiches Bühnenprogramm, zusammen mit Creatorn, zur Vorstellung von neuen Spielen und einem Community-Bereich

Wargaming (World of Tanks) ist erneut nicht auf der Messe vertreten. Diese veranstalten lediglich am Messe-Freitag (28.08.2026) ein Community-Event. Hier erfahrt ihr mehr!

Nintendo gamescom

Bild © 2026 Nintendo/ Koeln Messe

Tags: Gamescom, games, aussteller, übersicht, gamescom 2026
Christian Koitka
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The guy who loves videogames

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