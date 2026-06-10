Xenoblade Genesis – Neuer Teil für Switch 2 angekündigt

Nintendo hat während der Juni Direct 2026 mit Xenoblade Genesis überraschend den nächsten Teil der beliebten Rollenspielreihe enthüllt. Das Spiel erscheint im Laufe des Jahres 2027 exklusiv für die Switch 2.

Neues Xenoblade angekündigt

Ein langer Trailer zeigte neue Charaktere, unbekannte Schauplätze und eine Mischung aus Kinomatik und Gameplay. Die Optik ist unverkennbar Xenoblade, wirkt aber zugleich frisch. Besonders auffällig: Einige Areale erinnern eher an ein Fire Emblem Spiel. Die Fantasy Welt wirkt diesmal verspielter und märchenhafter als in den Vorgängern. Nintendos offizielle Beschreibung fällt jedoch knapp aus: „Ein neuer Anfang für die Xenoblade Reihe kommt 2027 auf die Nintendo Switch 2. Weitere Details folgen.“

Einen genauen Veröffentlichungstermin innerhalb des Jahres 2027 gibt es noch nicht.

Der letzte komplett neue Teil, Xenoblade Chronicles 3, erschien 2022 für die originale Switch. 2025 folgte Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, die im Februar 2026 auch auf die Switch 2 portiert wurde. Mit Xenoblade Genesis setzt Nintendo den kontinuierlichen Strom an Inhalten für Fans fort. Parallel zur Ankündigung von Genesis gab es Neuigkeiten für Liebhaber der Serie: Xenoblade Chronicles 1 bis 3 erhalten alle offizielle Switch 2 Editionen. Das Upgrade für den ersten Teil ist bereits heute digital verfügbar, eine physische Version folgt am 30. Juli 2026. Die digitalen Versionen von Teil 2 und 3 erscheinen am 30. Juli 2026 beziehungsweise am 3. Dezember 2026.

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Bild © 2026 Nintendo

Quelle: Nintendo