Nintendo Switch Sports Resort – Die kultige Sportsammlung feiert Comeback auf der Switch 2

Mit Nintendo Switch Sports Resort kehrt ein Wii-Kult-Klassiker zurück und erscheint für die Switch 2. Wer Anfang der 2010er Jahre eine Wii besaß, erinnert sich: Tennisschläger schwingen im Wohnzimmer, Bogenschießen mit ruhiger Hand, Propellerflug über Wuhu Island. Davon gibt es nun ein Comeback!

Nintendo Switch Sports Resort kommt noch dieses

Nintendo hat offiziell „Nintendo Switch Sports Resort“ bestätigt. Der Ableger erscheint am 22. Oktober 2026 exklusiv für die neue Konsole. Rund 33 Millionen Mal verkaufte sich damals das Wii Original, Platz drei der erfolgreichsten Wii-Spiele aller Zeiten. Der direkte Vorgänger auf der ersten Switch aus dem Jahr 2022 brachte es immerhin auf 18 Millionen verkaufte Einheiten. Das Herzstück sind zwölf Sportarten mit Bewegungssteuerung. Bekannte Rückkehrer: Tennis, Volleyball, Bowling, Golf, Basketball, Bogenschießen, Boxen, Tischtennis.

Neu dabei sind Skateboarden, Power Cruising (ein Wasserscooter), ein Propellerflugzeug und sogar Daumenringen. Besonders clever: Das Skateboarden nutzt die neue Maussteuerung der Switch 2 Joy Cons, ein Alleinstellungsmerkmal der Konsole. Die ikonische Ferieninsel aus dem Wii-Klassiker taucht im Trailer auf, mit neuen Gebieten, einer zusätzlichen Brücke und freiem Erkundungsflug per Propellerflugzeug. Für Nostalgiker ist das ein Gänsehautmoment.

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Auch viel Bekanntes

Ein großer Teil der Sportarten stammt direkt aus „Nintendo Switch Sports“ von 2022. Für Besitzer des Vorgängers gibt es also kaum Neuerungen. Und der beliebte Schwertkampf aus dem Wii Original fehlt komplett. Auch Radfahren um die Insel ist nicht dabei. Kritiker fragen sich: Ist dies eher ein aufgemotztes Erweiterungspaket als ein echter Neustart?

Für Familien, Partys und Gelegenheitsspieler, dürfte der Ausflug besonders interessant sein. Für treue Fans, die erst vor vier Jahren Switch Sports spielten, könnte das Upgrade-Gefühl gering ausfallen. Ob die kleinen Joy Cons das gleiche Bewegungsgefühl wie die etwas größere Wiimote vermitteln, muss der Release Test zeigen.

Ob der Kult Klassiker auf der Switch 2 noch einmal zündet, erfahren wir am 22. Oktober 2026.

Quelle: Nintendo

Bild © 2026 Nintendo